tricot・中嶋イッキュウ「不安にならなくていい」高3のお悩みを楽曲で解決

4人組ロックバンド、tricotのボーカル、ギター・中嶋イッキュウさんが、10月19日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。番組に届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを届けました。僕は今年受験の高校3年なんですが、友達との関係で少し困っています。彼は恐らく勉強ができるのですが、いちいち偏差値とか校内順位を聞いてきて嫌気がさしてます。極めつきは志望大学の偏差値を聞いてきて、馬鹿にします。その一言で、この大学卒業の学歴では社会でやっていけないのかな、と考えたりして不安になります。今回この『アクアリウム』をなんで選んだのかというと……、もはやこの(リスナーの)ために作ったと言っても過言ではないくらい、ちょうどいい言葉がたくさんあるんですよ。「誰かの常識にもう囚われていられない」とか、「正しさなんてもうバカみたい」とか、「どうでもいい体温が 迷いを溶かしていく」とか……もう刺さってますよね?さらに、「夢みてた未来通りの現実だなんて 本当つまらないよ」、「鎧を脱いだらもう躊躇しない!」って言っていて、もう全部ピッタリというか。そのために作った感じなんで(笑)。偏差値とかは、何かの基準でしかないじゃないですか。これで社会ではやっていけないとかありえないので、不安にならなくていいかなと思います!今回、リスナーに贈った『アクアリウム』は、10月5日に配信リリースされた新曲です。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」では、コーナーを担当する松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)とアーティストのみなさんが、毎週水曜日にリスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! 10/17(月)〜21(金)は、毎日スペシャル授業を開催!★