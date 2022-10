「ゴジラ」シリーズと「とっとこハム太郎」のコラボによる「ゴジハムくん」をフィーチャーした初の巡回催事「ゴジハムくん POP UP STORE」が、4都市で開催されることが決定した。

会場ではゴジハムくんたちの新しいビジュアルを使用したTシャツ、ハンカチ、リングノート、アクリルマグネットなどの新商品を発売。またエポスカード会員限定のノベルティも用意された。関連商品を税込3000円以上購入し、エポスカードにて精算、もしくはカードを提示すると、全6種のチェキ風カードが1会計につき1枚、ランダムでプレゼントされる。

イベントは関東の4都市で展開。11月1日から13日まで東京・北千住マルイ5階カレンダリウム、11月23日から12月4日まで神奈川・マルイファミリー溝口8階イベントスペース、12月16日から25日まで千葉・柏マルイ4階カレンダリウム、12月30日から2023年1月15日まで東京・国分寺マルイ4階イベントスペースで開催される。

TM & (c) TOHO CO., LTD. (c)河井リツ子/小学館