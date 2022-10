NCT DREAMが出演する映画「NCT DREAM THE MOVIE : In A DREAM」が12月6日に公開される。

「NCT DREAM THE MOVIE : In A DREAM」は今年9月に開催された、グループ2度目にして2年10カ月ぶりの単独コンサート「NCT DREAM SHOW2 : In A DREAM」を映画形式に再構成した作品。“7DREAM”としての初めての単独コンサートがフィーチャーされるこの映画では、公演中の様子に加えて、開催に至るまでの準備過程やバックステージのメンバーの姿、7人の撮り下ろし単独インタビューなどが映像に収められている。なお映画の制作にあたって、コンサートの様子は18台の専用カメラで撮影された。

本作は11月の韓国での上映を皮切りに全世界で公開され、日本では2D、4DX、ScreenX、4DXScreenで上映される。続報は追って公開されるので、ファンは楽しみにしておこう。