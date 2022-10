BABYMETALが2023年3月24日にリリースする初のコンセプトアルバム「THE OTHER ONE」から、新曲「Divine Attack - 神撃 -」の先行配信がスタートした。

「THE OTHER ONE」は“BABYMETALのもうひとつの物語”をコンセプトにしたアルバムであり、「THE OTHER ONE - BLACK BOX」に封印されていた10個の“パラレルワールド”をテーマとする10曲を収録。今回配信がスタートした「Divine Attack - 神撃 -」は、復元されたパラレルワールド「CAVALRY」をテーマにした1曲となっている。YouTubeでは本楽曲のビジュアライザーを公開中。

なおアルバム収録曲の先行配信は11月、1月、2月、3月と続く。