Aile The Shota、A.G.Oがビートを手掛けたデジタルシングル『DEEP』リリース

Aile The Shotaが、2022年10月26日にデジタルシングル『DEEP』をリリースする。

2022年1月にSKY-HI主宰のレーベル・BMSGから「AURORA TOKIO」でデビューしたAile The Shota。5月にリリースした先行配信楽曲「IMA」からスタートしたプロモーションとライブイベント、夏フェス、初開催となった所属レーベルBMSGのフェス「BMSG FES 22」への出演、SGやKalassy Nikoff(AK69)の客演など、精力的に活動を続けている。

2022年7月6日にリリースした2nd EP『IMA』以来の新作となる「DEEP」は、ディープでタイトなハウスビートと深い海の底から沸き上がってきたかのような浮遊感溢れるAile The Shotaのボーカルが融合したフロアライクなダンスチューンになっている。生音と先進的なサウンドを組み合わせたグルーヴィーなプロダクションを得意とする、東京を拠点に活動するビートメイカー、プロデューサー、A.G.Oがトラックを手掛け、「この曲が完成したとき、かっこよすぎて爆笑しました」とAile The Shotaは語っている。〈ソノママデ〉、〈オドラセテ〉というリリックとともに、ビートに身をゆだねて、深く音楽を感じていたい気持ちが表現されており、公開されたジャケットビジュアルもサウンドの世界観が反映された作品になっている。

リリースに先駆けて、10月21日にJ-WAVE81.3FM 「INNOVATION WORLD」内で「DEEP」が初オンエアされる。番組にはAile The Shotaも生ゲスト出演。楽曲のこと、10月22日にAile The Shotaが筑波大学生クリエイティブチームNu ink.とのコラボレーションで出演する同番組イベント「J-WAVE INNOVATION WORLD FESTA 2022」の意気込みなどを語る予定となっている。

また、11月4日にはAile The Shotaが初めてオーガナイズするイベント「Place of Mellow organized by Aile The Shota」が開催される。ゲストに「常懐 feat. 春野」でコラボレーションした春野と、eillが出演。チケットはすでにソールドアウトしている。

<イベント情報>

J-WAVE81.3FM 「INNOVATION WORLD」

毎週金曜 20:00-22:00

https://www.j-wave.co.jp/original/innovationworld/

「J-WAVE INNOVATION WORLD FESTA 2022」

2022年10月21日(金)、22日(土)、23日(日)

21日(金)はビジネスデー

場所:六本木ヒルズ・ヒルズアリーナ、大屋根プラザ、ヒルズカフェ

時間:OPEN 12:00 / START 13:00

21日(金)はSTART 14:00

※Aile The Shotaは10月22日(土)18:20~TDK INNOFES ARENA(六本木ヒルズアリーナ)に出演

要入場チケット(22日の指定席、スタンディングはソールドアウト)

「Place of Mellow organized by Aile The Shota」

2022年11月4日(金)渋谷・Spotify O-EAST

時間:OPEN 18:00/START 19:00

出演:Aile The Shota / eill / 春野

料金:前売 5000円(税込)※ソールドアウト

※1ドリンク別途

※整理番号付全自由

<リリース情報>

Aile The Shota

3rd デジタルシングル『DEEP』(prod. A.G.O)

配信日:2022年10月26日(水)

レーベル:BMSG

ディストリビューション:Virgin Music Label and Artist Services

Aile The Shota オフィシャルサイト: https://ailetheshota.tokyo/