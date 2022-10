『タイバニ2』パート2第16話、NEXT能力者の暴走『X』は感染症！？

2022年10月7日(金)16時よりNetflixにてパート2(第2クール)が全世界独占配信された『TIGER & BUNNY 2』、その第16話の場面カット&あらすじが公開された。

また10月22日(土)21時から、YouTubeで第16話の同時視聴会が配信される。

『TIGER & BUNNY 2』は、2011年放送のオリジナルTVアニメ『TIGER & BUNNY』の続編。

『NEXT』という特殊能力を持つ犯罪者から『NEXT』能力で人々を守る企業所属のヒーロー、ワイルドタイガーこと鏑木・T・虎徹とバーナビー・ブルックスJr.の活躍を描く。

第16話、NEXT能力者の暴走=『X』が元で、差別の芽が生まれる。

<第16話 「A friend in need is a friend indeed.」(まさかの友こそ真の友)>

フォートレスタワービルで、とある女性と待ち合わせをする昴。そこで暴走NEXT、通称『X』による事件に巻き込まれてしまう。

『X』がNEXTのみに発症する感染症ではないかという意見もあり、世間はNEXT差別に傾いていく……。

さらに、10月22日(土)21時から、YouTubeで『TIGER & BUNNY 2』第16話の同時視聴会が配信される。出演は平田広明(虎徹役)、森田成一(バーナビー役)、島﨑信長(トーマス・トーラス=ヒーイズトーマス役)。同時視聴会では毎回、次回予告の映像が初公開となる。

なおアニメ本編はYouTubeでは試聴できない。Netflixのページを別ウインドウで開いて、自分で同時再生する形となる。

(C)BNP/T&B2 PARTNERS