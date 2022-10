種村有菜「神風怪盗ジャンヌ」のグッズを販売するイベント「『神風怪盗ジャンヌ』 POP UP SHOP in AMNIBUS STORE」が、11月11日から27日まで東京・MAGNET by SHIBUYA109内のAMNIBUS STOREで開催される。

今回のイベントでは種村の原作イラストを使用した缶バッジ、アクリルスタンド、Tシャツ、パーカーなどのグッズを先行販売。期間中、イベント関連商品を税込2000円購入するごとに1枚、全12種の特典ブロマイドがランダムで1枚進呈される。またイベント会場もしくは通販サイト・AMNIBUSで「トレーディング 表紙イラスト 缶バッジ」「トレーディング 表紙イラスト ミニアートフレーム」「トレーディング 名シーン ミニアートフレーム」をBOXで購入した人には、「ホログラム缶バッジ」「ホログラムアクリルスタンド」などの限定特典をプレゼント。さらにアニメイトでも別絵柄の特典グッズを用意している。

加えてイベントの開催を記念し、Twitterではプレゼントキャンペーンを実施。AMNIBUS(@AMNIBUS)とAMNIBUS STORE(@AMNIBUS_STORE)の両アカウントをフォローし、該当ツイートをRTした人の中から抽選で1人に、イベント限定購入特典のブロマイド全12種のコンプリートセットがプレゼントされる。

イベントは11月11日、12日、13日の3日間、シャッフルでの抽選入場を実施。詳細は事前にイベントの特設サイトをチェックしておこう。

「『神風怪盗ジャンヌ』 POP UP SHOP in AMNIBUS STORE」

日時:2022年11月11日(金)~27日(日)10:00~21:00

場所:東京都 MAGNET by SHIBUYA109 5F AMNIBUS STORE

(c)種村有菜/集英社