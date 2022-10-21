◆ 森山投手コーチは三軍監督に配置転換
ソフトバンクは21日、2023年シーズンのコーチングスタッフを一部発表。また、四軍制の導入も正式に発表した。
一軍首脳陣における22年シーズンからの変更点は、森山良二投手コーチが三軍監督、吉鶴憲治コーチが三軍バッテリーコーチ、本多雄一コーチ、村上隆行コーチが二軍に配置転換されたほか、会長付特別アドバイザーとしてチームに帯同していた金星根氏が退団。
それぞれ抜けたスポットに入る形で、吉本亮二軍打撃コーチ、松⼭秀明二軍内野守備走塁コーチ、的山哲也三軍バッテリーコーチが一軍に“内部昇格”した。
なお、新設される四軍のコーチングスタッフには、⼩川史三軍監督、中田賢一三軍投手コーチ、笹川隆三軍内野守備走塁コーチの3人が就任。
今季まで二軍打撃コーチを務めていた関川浩一コーチは、一軍から四軍を巡回し、中長期的視点に立った選手強化を担う新設ポスト「コーディネーター」として、チームに携わることになった。
今回発表されたコーチングスタッフは以下の通り。新任コーチについては、決定次第発表される。
◆ 2023年シーズン・ソフトバンク首脳陣
★＝配置転換
＜一軍＞
81 藤本博史 監督
86 森 浩之 ヘッドコーチ
73 齋藤 学 投手コーチ
77 吉本 亮 打撃コーチ★
83 長谷川勇也 打撃コーチ
74 松山秀明 内野守備走塁コーチ★
93 村松有人 外野守備走塁コーチ
85 的山哲也 バッテリーコーチ★
＜二軍＞
90 小久保裕紀 二軍監督
98 髙村 祐 二軍投手コーチ
82 田之上慶三郎 二軍投手コーチ
78 村上隆行 二軍打撃コーチ★
80 本多雄一 二軍内野守備走塁コーチ★
87 井出竜也 二軍外野守備走塁コーチ
84 髙谷裕亮 二軍バッテリーコーチ
＜三軍＞
92 森山良二 三軍監督★
72 若田部健一 三軍投手コーチ
75 大道典良 三軍打撃コーチ
96 城所龍磨 三軍外野守備走塁コーチ
95 吉鶴憲治 三軍バッテリーコーチ★
＜四軍＞
76 小川 史 四軍監督★
94 中田賢一 四軍投手コーチ★
97 笹川 隆 四軍内野守備走塁コーチ★
91 佐久本昌広 リハビリ担当コーチ
88 関川浩一 コーディネーター（野手）★