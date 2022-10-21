ソフトバンク・藤本監督 (C)Kyodo News

◆ 森山投手コーチは三軍監督に配置転換

　ソフトバンクは21日、2023年シーズンのコーチングスタッフを一部発表。また、四軍制の導入も正式に発表した。

　一軍首脳陣における22年シーズンからの変更点は、森山良二投手コーチが三軍監督、吉鶴憲治コーチが三軍バッテリーコーチ、本多雄一コーチ、村上隆行コーチが二軍に配置転換されたほか、会長付特別アドバイザーとしてチームに帯同していた金星根氏が退団。

　それぞれ抜けたスポットに入る形で、吉本亮二軍打撃コーチ、松⼭秀明二軍内野守備走塁コーチ、的山哲也三軍バッテリーコーチが一軍に“内部昇格”した。

　なお、新設される四軍のコーチングスタッフには、⼩川史三軍監督、中田賢一三軍投手コーチ、笹川隆三軍内野守備走塁コーチの3人が就任。

　今季まで二軍打撃コーチを務めていた関川浩一コーチは、一軍から四軍を巡回し、中長期的視点に立った選手強化を担う新設ポスト「コーディネーター」として、チームに携わることになった。

　今回発表されたコーチングスタッフは以下の通り。新任コーチについては、決定次第発表される。

◆ 2023年シーズン・ソフトバンク首脳陣

★＝配置転換

＜一軍＞

81　藤本博史　　監督

86　森　浩之　　ヘッドコーチ

73　齋藤　学　　投手コーチ

77　吉本　亮　　打撃コーチ★

83　長谷川勇也　打撃コーチ

74　松山秀明　　内野守備走塁コーチ★

93　村松有人　　外野守備走塁コーチ

85　的山哲也　　バッテリーコーチ★

＜二軍＞

90　小久保裕紀　　二軍監督

98　髙村　祐　　　二軍投手コーチ

82　田之上慶三郎　二軍投手コーチ

78　村上隆行　　　二軍打撃コーチ★

80　本多雄一　　　二軍内野守備走塁コーチ★

87　井出竜也　　　二軍外野守備走塁コーチ

84　髙谷裕亮　　　二軍バッテリーコーチ

＜三軍＞

92　森山良二　　三軍監督★

72　若田部健一　三軍投手コーチ

75　大道典良　　三軍打撃コーチ

96　城所龍磨　　三軍外野守備走塁コーチ

95　吉鶴憲治　　三軍バッテリーコーチ★

＜四軍＞

76　小川　史　四軍監督★

94　中田賢一　四軍投手コーチ★

97　笹川　隆　四軍内野守備走塁コーチ★

91　佐久本昌広　リハビリ担当コーチ

88　関川浩一　　コーディネーター（野手）★