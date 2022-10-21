◆ 森山投手コーチは三軍監督に配置転換

ソフトバンクは21日、2023年シーズンのコーチングスタッフを一部発表。また、四軍制の導入も正式に発表した。

一軍首脳陣における22年シーズンからの変更点は、森山良二投手コーチが三軍監督、吉鶴憲治コーチが三軍バッテリーコーチ、本多雄一コーチ、村上隆行コーチが二軍に配置転換されたほか、会長付特別アドバイザーとしてチームに帯同していた金星根氏が退団。

それぞれ抜けたスポットに入る形で、吉本亮二軍打撃コーチ、松⼭秀明二軍内野守備走塁コーチ、的山哲也三軍バッテリーコーチが一軍に“内部昇格”した。

なお、新設される四軍のコーチングスタッフには、⼩川史三軍監督、中田賢一三軍投手コーチ、笹川隆三軍内野守備走塁コーチの3人が就任。

今季まで二軍打撃コーチを務めていた関川浩一コーチは、一軍から四軍を巡回し、中長期的視点に立った選手強化を担う新設ポスト「コーディネーター」として、チームに携わることになった。

今回発表されたコーチングスタッフは以下の通り。新任コーチについては、決定次第発表される。

◆ 2023年シーズン・ソフトバンク首脳陣

★＝配置転換

＜一軍＞

81 藤本博史 監督

86 森 浩之 ヘッドコーチ

73 齋藤 学 投手コーチ

77 吉本 亮 打撃コーチ★

83 長谷川勇也 打撃コーチ

74 松山秀明 内野守備走塁コーチ★

93 村松有人 外野守備走塁コーチ

85 的山哲也 バッテリーコーチ★

＜二軍＞

90 小久保裕紀 二軍監督

98 髙村 祐 二軍投手コーチ

82 田之上慶三郎 二軍投手コーチ

78 村上隆行 二軍打撃コーチ★

80 本多雄一 二軍内野守備走塁コーチ★

87 井出竜也 二軍外野守備走塁コーチ

84 髙谷裕亮 二軍バッテリーコーチ

＜三軍＞

92 森山良二 三軍監督★

72 若田部健一 三軍投手コーチ

75 大道典良 三軍打撃コーチ

96 城所龍磨 三軍外野守備走塁コーチ

95 吉鶴憲治 三軍バッテリーコーチ★

＜四軍＞

76 小川 史 四軍監督★

94 中田賢一 四軍投手コーチ★

97 笹川 隆 四軍内野守備走塁コーチ★

91 佐久本昌広 リハビリ担当コーチ

88 関川浩一 コーディネーター（野手）★