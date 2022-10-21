諫山創原作による舞台「『進撃の巨人』-the Musical-」のメインビジュアルが公開された。

メインビジュアルにはエルヴィン・スミス率いる調査兵団の兵士たちが集結。立体機動装置を装着し、巨人との戦いへと向かう様子が描かれている。合わせて全15キャラクターのソロビジュアルも解禁された。

「『進撃の巨人』-the Musical-」は2023年1月7日から9日まで大阪・オリックス劇場、1月14日から24日まで東京・日本青年館ホールで上演。チケットぴあでは10月23日10時から11月1日23時59分まで、チケットの先着先行販売が行われる。また一般発売は11月5日10時にスタート。

「『進撃の巨人』-the Musical-」

日程：2023年1月7日（土）～9日（月）

場所：大阪府 オリックス劇場



日程：2023年1月14日（土）～24日（火）

場所：日本青年館ホール



チケット：税込1万3000円（全席指定）

スタッフ

原作：諫山創「進撃の巨人」（別冊少年マガジン／講談社）

演出：植木豪

脚本：畑雅文

音楽監督：KEN THE 390

作詞：三浦香

主催：「進撃の巨人」-the Musical-製作委員会

キャスト

エレン・イェーガー：岡宮来夢

ミカサ・アッカーマン：高月彩良

アルミン・アルレルト：小西詠斗

ジャン・キルシュタイン：福澤侑

マルコ・ボット：泰江和明

コニー・スプリンガー：中西智也

サシャ・ブラウス：星波

ハンネス：村田充

キース・シャーディス：林野健志

ディモ・リーブス：冨田昌則

カルラ・イェーガー：舞羽美海

グリシャ・イェーガー：唐橋充

ハンジ・ゾエ：立道梨緒奈

リヴァイ：松田凌

エルヴィン・スミス：大野拓朗

Blade Attackers：Toyotaka、RYO、gash!、SHINSUKE、HILOMU、Dolton、KENTA、GeN、KIMUTAKU、下尾浩章、下川真矢、横田遼、橋渡竜馬、中西彩加、MARISA、松本ユキ子、陸、NONN、河島樹来

(c)諫山創・講談社／「進撃の巨人」-the Musical-製作委員会