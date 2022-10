米AMDは10月20日(現地時間)、次世代グラフィックス製品の発表を行うオンラインイベント「together we advance_gaming」の開催を発表した。日本時間11月4日午前5時から始まり、YouTubeで視聴できる。

次期アーキテクチャ「RDNA 3」を採用する次期ゲーミング向けグラフィックス製品のお披露目が行われる。現行製品より大幅に性能・電力効率を高められるとしており、GPUメモリの消費電力量も削減。AMD Infinity Cacheも次世代へと刷新するという。

Gamers, creators, and enthusiasts...



Join us Nov. 3 at 4 p.m. ET for “together we advance_gaming”, a livestream premiere to unveil the next generation of AMD graphics.



🔴Tune in to the AMD YouTube channel and sign up for an email reminder: https://t.co/07S5ZXOv5I pic.twitter.com/853Timt3BU