BABYMETAL、新曲配信スタート　SU-METALが初の作詞手がける

BABYMETALが、2023年3月24日にリリースするコンセプトアルバム『THE OTHER ONE』に先駆けて、先行配信楽曲5曲を、それぞれ10月、11月、1月、2月、3月に、全世界同時配信する。その第一弾先行配信楽曲となる新曲「Divine Attack - 神撃 -」のダウンロード＆ストリーミングが、本日10月21日よりスタートし、同時にOFFICIAL VISUALIZERが公開された。
【動画を見る】「Divine Attack - 神撃 -」OFFICIAL VISUALIZER
昨年、10周年イヤーを終え、封印されたBABYMETALの数々のLEGEND。そして、2022年4月より石化されBABYMETALを復元する計画「THE OTHER ONE」がバーチャルワールド”METALVERSE（メタルバース）”で始動。コンセプトアルバム「THE OTHER ONE」は、「THE OTHER ONE - BLACK BOX」に封印されていた、時空を超えて存在する10個のパラレルワールドそれぞれの世界をテーマに復元された楽曲10曲を収録。今回は、復元されたパラレルワールド「CAVALRY」をテーマにした新曲「Divine Attack - 神撃 -」を世界同時配信。
”The time has come.”。ついに時はきた。道なき道を進んできたBABYMETALが、次に進む先はどこなのか。まさに闘いに向けて、未来に向けて駆け出す騎馬隊のような疾走感溢れる今作品は、SU-METALが初めて作詞を手掛け、楽曲にさらなる力強さを添えている。また、同時に公開されたOFFICIAL VISUALIZERは、「THE OTHER ONE - BLACK BOX」のメンバー未公開カットを含み、楽曲の躍動感を伝える内容となっている。
昨年、10月10日の封印宣言以来、リアルワールドでのライブ活動の封印が続いているBABYMETALだが、いよいよその封印が解かれる「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -」と題した2DAYS公演が、来年1月28日、29日に幕張メッセ 国際展示場にて開催されることが決まっている。来年4月からは、スウェーデン出身のパワーメタル・バンドSabaton（サバトン）とのUK & EUツアーも行う。
今後も新たなコンテンツや情報が発表されていくのでSNSやオフィシャルサイトなどをチェックしておこう。
■DIGITAL SINGLE「Divine Attack - 神撃 -」
DL & STREAMING
2022.10.21 Available Worldwide!!
ダウンロード＆ストリーミングはこちら
https://bm.lnk.to/DivineAttack
【Live Information】
「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -」
●日程：2023年1月28日（土）、1月29日（日）
●会場：幕張メッセ 国際展示場
●時間：OPEN 16:00 / START 18:00 (1月28日)
OPEN 15:00 / START 17:00 (1月29日)
●チケット一般発売：
To be announced
●問い合わせ：
HOT STUFF PROMOTION 03-5720-9999
●THE OTHER ONE先行：
※THE OTHER ONEアカウント登録が完了されている方が対象となります。
チケット受付期間：2022年10月11日（火）18:00 ～ 10月24日（月）23:59
受付券種と申込枚数制限：
＜THE OTHER ONE限定チケット＞
■超MOSHSH PIT（オールスタンディング）¥20,000（tax in）
THE OTHER ONE限定、整理番号付、未就学児童入場不可、1申込につき1枚まで
＜一般発売チケット＞
■MOSHSH PIT（オールスタンディング）¥15,000（tax in）
整理番号付、未就学児童入場不可、1申込につき2枚まで
■MOSHSH SEAT（指定席）¥15,000（tax in）
全席指定、3歳以下入場不可（4歳以上チケット必要）、1申込につき2枚まで
●BLACK CODE先行:
※アスマート限定盤「BLACK ALBUM」を対象期間内にご予約された、BLACK CODE（ブラックコード）をお持ちの方が対象となります。
BLACK CODE付与対象期間：2022年10月11日（火）12:00 ～ 11月6日（日）23:59
チケット受付期間：2022年11月7日（月）18:00 ～ 11月20日（日）23:59
受付券種と申込枚数制限：
＜一般発売チケット＞
■MOSHSH PIT（オールスタンディング）¥15,000（tax in）
整理番号付、未就学児童入場不可、1申込につき2枚まで
■MOSHSH SEAT（指定席）¥15,000（tax in）
全席指定、3歳以下入場不可（4歳以上チケット必要）、1申込につき2枚まで
※ご購入いただいたチケットの払い戻しは出来ません。（公演延期・中止の場合除く）
※本公演ではスマートフォンを利用した電子チケットのみとなります。
お申し込みされ当選された場合、公演当日はご本人・同行者様のスマートフォンがそれぞれ必要となります。
スマートフォンをお持ちではない方への、別途受付方法のご用意はございません。予めご了承ください。
指定席番号または整理番号は公演当日の正午12時にチケット画面にてご案内となる予定です。
■BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE - 特設ページ
https://www.babymetal.com/theotherone/
■「Sabaton THE TOUR TO END ALL TOURS」
Special Guest：BABYMETAL
Support：LORDI
2023/4/14(金) イギリス, リーズ / First Direct Arena
2023/4/15(土) イギリス, ロンドン / OVO Arena Wembley
2023/4/16(日) イギリス, カーディフ / Motorpoint Arena
2023/4/18(火) イギリス, グラスゴー / OVO Hydro
2023/4/21(金) フランス, パリ / Zénith Paris La Villette
2023/4/22(土) ドイツ, フランクフルト / Festhalle Frankfurt
2023/4/24(月) ドイツ, ハンブルグ / Barclays Arena
2023/4/25(火) ルクセンブルク, エシュ＝シュル＝アルゼット / Rockhal Main Hall
2023/4/28(金) スウェーデン, ストックホルム / Avicii Arena
2023/4/29(土) ノルウェイ, オスロ / Oslo Spektrum
2023/4/30(日) デンマーク, コペンハーゲン / Royal Arena
2023/5/2(火) ドイツ, ハノーファー / ZAG Arena
2023/5/3(水) オランダ, アムステルダム / Ziggo Dome
2023/5/5(金) ドイツ, ベルリン / Mercedes Benz Arena
2023/5/6(土) ドイツ, ライプツィヒ / Quarterback Immobilien Arena
2023/5/7(日) オーストリア, ウィーン / Wiener Stadthalle
2023/5/9(火) ポーランド, ウッチ / Atlas Arena
2023/5/10(水) チェコ, オストラヴァ / Arena Ostrava
2023/5/12(金) ドイツ, ケルン / Lanxess Arena
2023/5/13(土) ベルギー, アントワープ / Sportpaleis
2023/5/15(月) ドイツ, ミュンヘン / Olympiahalle
2023/5/18(木) エストニア, タリン / Saku Suurhall
2023/5/19(金) フィンランド, ヘルシンキ / Helsinki Ice Hall (Helsingin jäähalli)
2023/5/20(土) フィンランド, クオピオ / Kuopio-Halli
●Sabaton OFFICIAL WEBSITE：https://www.sabaton.net/
●BABYMETAL TOUR INFORMATION：https://www.babymetal.com/tour/
【Release Information】
CONCEPT ALBUM『THE OTHER ONE』
発売日：2023年3月24日（金）
※全世界同時リリース
※JAPAN EDITIONは3月20日（月）より順次入荷。ただし店舗によって入荷日およびECサイトでご予約いただいたお客様への商品の発送日は異なります。予めご了承ください。
※3月24日（金）よりダウンロード＆ストリーミングも全世界同時配信
収録曲数：全10曲（すべて新曲・新録）
①完全生産限定盤
アナログサイズ特殊パッケージ仕様+復元パズル TFCC-86889 ¥5,500（tax in） [CD] 全10曲収録
※2022年10月11日（火）12:00 ～ 2023年2月6日（月）23:59 までに対象のCD ショップにて対象期間内にご予約いただいた方に、早期予約特典としてCLEAR CODE を付与いたします。CLEAR CODE の詳細は後日発表いたします。
②通常盤
TFCC-86890 ¥3,300（tax in） [CD] 全10曲収録
※初回生産分のみクリアケース・クリアブックレット仕様
※通常盤は、初回生産分終了次第、汎用ブックレット仕様に移行いたします。
※2022年10月11日（火）12:00 ～ 2023年2月6日（月）23:59 までに対象のCD ショップにて対象期間内にご予約いただいた方に、早期予約特典としてCLEAR CODE を付与いたします。CLEAR CODE の詳細は後日発表いたします。
③アナログ盤（完全生産限定）
TFJC-38115 ¥4,950（tax in） [VINYL] 全10曲収録
※クリアジャケット・クリアバイナル仕様
※2022年10月11日（火）12:00 ～ 2023年2月6日（月）23:59 までに対象のCD ショップにて対象期間内にご予約いただいた方に、早期予約特典としてCLEAR CODE を付与いたします。CLEAR CODE の詳細は後日発表いたします。
④アスマート限定盤「BLACK ALBUM」（完全生産限定）
PPTF-8149 ¥3,300（tax in） [CD] 全10曲収録
※ブラックケース仕様
※2022年10月11日（火）12:00 ～ 2022年11月6日（日）23:59 までに「THE OTHER ONE」のアスマート限定盤「BLACK ALBUM」を対象期間内にアスマートにてクレジットカード、d払い、auかんたん決済、PayPay、コンビニ／オンライン決済（前払い）にてご予約いただいた方に、早期予約特典としてBLACK CODE を付与いたします。
⑤THE OTHER ONE限定盤「CLEAR BOX」（完全生産限定）
特殊パッケージ仕様+Blu-ray+復元フォトカードセット ONEC-0043 ¥14,300（tax in）
[CD] 全10曲収録
[Blu-ray] 最新ライブ映像やリリックビデオなど含む全5曲収録予定※こちらの商品は、「THE OTHER ONE - BLACK BOX」 をご購入頂き、「THE OTHER ONE - DIGITAL GALLERY」にてアカウント設定をされた方のみ限定でご購入いただけます。※受注受付期間2022年10月11日（火）12:00 ～（受注期限はお支払方法により異なります）
▼コンビニ／オンライン決済（前払い）2023年1月23日（月）23:59
▼クレジットカード払い/d払い/auかんたん決済/PayPay2023年1月31日（火）23:59【ご注文ページ】アスマート限定盤「BLACK ALBUM」（完全生産限定）https://www.asmart.jp/blackcode
THE OTHER ONE限定盤「CLEAR BOX」（完全限定生産）https://www.asmart.jp/clearbox
【早期予約・購入者特典】】
対象商品：「THE OTHER ONE」
TFCC-86889 / TFCC-86890 / TFJC-38115 / PPTF-8149
※THE OTHER ONE限定盤は購入特典の対象外となります。
・早期予約特典：A4厚紙ミニポスター
※2023年2月6日（月）23:59 までに対象のCD ショップにて「THE OTHER ONE」の内4 形態
（完全生産限定盤・通常盤・アナログ盤、アスマート限定盤「BLACK ALBUM」）のいずれかを対象期間内にご予
約いただいた方に、早期予約特典としてA4厚紙ミニポスター（２種のうちランダムで１種）をプレゼントします。
・購入者特典
アスマート：A4クリアファイル（ロゴ ver.）
TOYS STORE：A4クリアファイル(アー写 ver.)
TOWER RECORDS：ステッカー
HMV：ポストカード(アー写 ver.)
TSUTAYA：マグネットシート
Amazon.co.jp：メガジャケ
楽天ブックス：アクリルキーホルダー
セブンネット：バンダナ
汎用（上記以外）：ポストカード（ロゴ ver.）
■「THE OTHER ONE」 Special Website
https://www.toysfactory.co.jp/artist/babymetal/theotherone/
■「THE OTHER ONE」のご予約はこちら
BABYMETAL Official Website
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BABYMETAL Official Instagram
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BABYMETAL Official LINE
■BABYMETAL – Divine Attack – 神撃 – (OFFICIAL VISUALIZER)