BABYMETAL、新曲配信スタート　SU-METALが初の作詞手がける

BABYMETALが、2023年3月24日にリリースするコンセプトアルバム『THE OTHER ONE』に先駆けて、先行配信楽曲5曲を、それぞれ10月、11月、1月、2月、3月に、全世界同時配信する。その第一弾先行配信楽曲となる新曲「Divine Attack - 神撃 -」のダウンロード&ストリーミングが、本日10月21日よりスタートし、同時にOFFICIAL VISUALIZERが公開された。

昨年、10周年イヤーを終え、封印されたBABYMETALの数々のLEGEND。そして、2022年4月より石化されBABYMETALを復元する計画「THE OTHER ONE」がバーチャルワールド”METALVERSE(メタルバース)”で始動。コンセプトアルバム「THE OTHER ONE」は、「THE OTHER ONE - BLACK BOX」に封印されていた、時空を超えて存在する10個のパラレルワールドそれぞれの世界をテーマに復元された楽曲10曲を収録。今回は、復元されたパラレルワールド「CAVALRY」をテーマにした新曲「Divine Attack - 神撃 -」を世界同時配信。

”The time has come.”。ついに時はきた。道なき道を進んできたBABYMETALが、次に進む先はどこなのか。まさに闘いに向けて、未来に向けて駆け出す騎馬隊のような疾走感溢れる今作品は、SU-METALが初めて作詞を手掛け、楽曲にさらなる力強さを添えている。また、同時に公開されたOFFICIAL VISUALIZERは、「THE OTHER ONE - BLACK BOX」のメンバー未公開カットを含み、楽曲の躍動感を伝える内容となっている。

昨年、10月10日の封印宣言以来、リアルワールドでのライブ活動の封印が続いているBABYMETALだが、いよいよその封印が解かれる「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -」と題した2DAYS公演が、来年1月28日、29日に幕張メッセ 国際展示場にて開催されることが決まっている。来年4月からは、スウェーデン出身のパワーメタル・バンドSabaton(サバトン)とのUK & EUツアーも行う。

今後も新たなコンテンツや情報が発表されていくのでSNSやオフィシャルサイトなどをチェックしておこう。

■DIGITAL SINGLE「Divine Attack - 神撃 -」

DL & STREAMING

2022.10.21 Available Worldwide!!

ダウンロード&ストリーミングはこちら

https://bm.lnk.to/DivineAttack

【Live Information】

「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -」

●日程:2023年1月28日(土)、1月29日(日)

●会場:幕張メッセ 国際展示場

●時間:OPEN 16:00 / START 18:00 (1月28日)

OPEN 15:00 / START 17:00 (1月29日)

●チケット一般発売:

To be announced

●問い合わせ:

HOT STUFF PROMOTION 03-5720-9999

●THE OTHER ONE先行:

※THE OTHER ONEアカウント登録が完了されている方が対象となります。

チケット受付期間:2022年10月11日(火)18:00 ~ 10月24日(月)23:59

受付券種と申込枚数制限:

<THE OTHER ONE限定チケット>

■超MOSHSH PIT(オールスタンディング)¥20,000(tax in)

THE OTHER ONE限定、整理番号付、未就学児童入場不可、1申込につき1枚まで

<一般発売チケット>

■MOSHSH PIT(オールスタンディング)¥15,000(tax in)

整理番号付、未就学児童入場不可、1申込につき2枚まで

■MOSHSH SEAT(指定席)¥15,000(tax in)

全席指定、3歳以下入場不可(4歳以上チケット必要)、1申込につき2枚まで

●BLACK CODE先行:

※アスマート限定盤「BLACK ALBUM」を対象期間内にご予約された、BLACK CODE(ブラックコード)をお持ちの方が対象となります。

BLACK CODE付与対象期間:2022年10月11日(火)12:00 ~ 11月6日(日)23:59

チケット受付期間:2022年11月7日(月)18:00 ~ 11月20日(日)23:59

受付券種と申込枚数制限:

<一般発売チケット>

■MOSHSH PIT(オールスタンディング)¥15,000(tax in)

整理番号付、未就学児童入場不可、1申込につき2枚まで

■MOSHSH SEAT(指定席)¥15,000(tax in)

全席指定、3歳以下入場不可(4歳以上チケット必要)、1申込につき2枚まで

※ご購入いただいたチケットの払い戻しは出来ません。(公演延期・中止の場合除く)

※本公演ではスマートフォンを利用した電子チケットのみとなります。

お申し込みされ当選された場合、公演当日はご本人・同行者様のスマートフォンがそれぞれ必要となります。

スマートフォンをお持ちではない方への、別途受付方法のご用意はございません。予めご了承ください。

指定席番号または整理番号は公演当日の正午12時にチケット画面にてご案内となる予定です。

■BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE - 特設ページ

https://www.babymetal.com/theotherone/

■「Sabaton THE TOUR TO END ALL TOURS」

Special Guest:BABYMETAL

Support:LORDI

2023/4/14(金) イギリス, リーズ / First Direct Arena

2023/4/15(土) イギリス, ロンドン / OVO Arena Wembley

2023/4/16(日) イギリス, カーディフ / Motorpoint Arena

2023/4/18(火) イギリス, グラスゴー / OVO Hydro

2023/4/21(金) フランス, パリ / Zénith Paris La Villette

2023/4/22(土) ドイツ, フランクフルト / Festhalle Frankfurt

2023/4/24(月) ドイツ, ハンブルグ / Barclays Arena

2023/4/25(火) ルクセンブルク, エシュ=シュル=アルゼット / Rockhal Main Hall

2023/4/28(金) スウェーデン, ストックホルム / Avicii Arena

2023/4/29(土) ノルウェイ, オスロ / Oslo Spektrum

2023/4/30(日) デンマーク, コペンハーゲン / Royal Arena

2023/5/2(火) ドイツ, ハノーファー / ZAG Arena

2023/5/3(水) オランダ, アムステルダム / Ziggo Dome

2023/5/5(金) ドイツ, ベルリン / Mercedes Benz Arena

2023/5/6(土) ドイツ, ライプツィヒ / Quarterback Immobilien Arena

2023/5/7(日) オーストリア, ウィーン / Wiener Stadthalle

2023/5/9(火) ポーランド, ウッチ / Atlas Arena

2023/5/10(水) チェコ, オストラヴァ / Arena Ostrava

2023/5/12(金) ドイツ, ケルン / Lanxess Arena

2023/5/13(土) ベルギー, アントワープ / Sportpaleis

2023/5/15(月) ドイツ, ミュンヘン / Olympiahalle

2023/5/18(木) エストニア, タリン / Saku Suurhall

2023/5/19(金) フィンランド, ヘルシンキ / Helsinki Ice Hall (Helsingin jäähalli)

2023/5/20(土) フィンランド, クオピオ / Kuopio-Halli

●Sabaton OFFICIAL WEBSITE:https://www.sabaton.net/

●BABYMETAL TOUR INFORMATION:https://www.babymetal.com/tour/

【Release Information】

CONCEPT ALBUM『THE OTHER ONE』

発売日:2023年3月24日(金)

※全世界同時リリース

※JAPAN EDITIONは3月20日(月)より順次入荷。ただし店舗によって入荷日およびECサイトでご予約いただいたお客様への商品の発送日は異なります。予めご了承ください。

※3月24日(金)よりダウンロード&ストリーミングも全世界同時配信

収録曲数:全10曲(すべて新曲・新録)

①完全生産限定盤

アナログサイズ特殊パッケージ仕様+復元パズル TFCC-86889 ¥5,500(tax in) [CD] 全10曲収録

※2022年10月11日(火)12:00 ~ 2023年2月6日(月)23:59 までに対象のCD ショップにて対象期間内にご予約いただいた方に、早期予約特典としてCLEAR CODE を付与いたします。CLEAR CODE の詳細は後日発表いたします。

②通常盤

TFCC-86890 ¥3,300(tax in) [CD] 全10曲収録

※初回生産分のみクリアケース・クリアブックレット仕様

※通常盤は、初回生産分終了次第、汎用ブックレット仕様に移行いたします。

※2022年10月11日(火)12:00 ~ 2023年2月6日(月)23:59 までに対象のCD ショップにて対象期間内にご予約いただいた方に、早期予約特典としてCLEAR CODE を付与いたします。CLEAR CODE の詳細は後日発表いたします。

③アナログ盤(完全生産限定)

TFJC-38115 ¥4,950(tax in) [VINYL] 全10曲収録

※クリアジャケット・クリアバイナル仕様

※2022年10月11日(火)12:00 ~ 2023年2月6日(月)23:59 までに対象のCD ショップにて対象期間内にご予約いただいた方に、早期予約特典としてCLEAR CODE を付与いたします。CLEAR CODE の詳細は後日発表いたします。

④アスマート限定盤「BLACK ALBUM」(完全生産限定)

PPTF-8149 ¥3,300(tax in) [CD] 全10曲収録

※ブラックケース仕様

※2022年10月11日(火)12:00 ~ 2022年11月6日(日)23:59 までに「THE OTHER ONE」のアスマート限定盤「BLACK ALBUM」を対象期間内にアスマートにてクレジットカード、d払い、auかんたん決済、PayPay、コンビニ/オンライン決済(前払い)にてご予約いただいた方に、早期予約特典としてBLACK CODE を付与いたします。

⑤THE OTHER ONE限定盤「CLEAR BOX」(完全生産限定)

特殊パッケージ仕様+Blu-ray+復元フォトカードセット ONEC-0043 ¥14,300(tax in)

[CD] 全10曲収録

[Blu-ray] 最新ライブ映像やリリックビデオなど含む全5曲収録予定※こちらの商品は、「THE OTHER ONE - BLACK BOX」 をご購入頂き、「THE OTHER ONE - DIGITAL GALLERY」にてアカウント設定をされた方のみ限定でご購入いただけます。※受注受付期間2022年10月11日(火)12:00 ~(受注期限はお支払方法により異なります)

▼コンビニ/オンライン決済(前払い)2023年1月23日(月)23:59

▼クレジットカード払い/d払い/auかんたん決済/PayPay2023年1月31日(火)23:59【ご注文ページ】アスマート限定盤「BLACK ALBUM」(完全生産限定)https://www.asmart.jp/blackcode

THE OTHER ONE限定盤「CLEAR BOX」(完全限定生産)https://www.asmart.jp/clearbox

【早期予約・購入者特典】】

対象商品:「THE OTHER ONE」

TFCC-86889 / TFCC-86890 / TFJC-38115 / PPTF-8149

※THE OTHER ONE限定盤は購入特典の対象外となります。

・早期予約特典:A4厚紙ミニポスター

※2023年2月6日(月)23:59 までに対象のCD ショップにて「THE OTHER ONE」の内4 形態

(完全生産限定盤・通常盤・アナログ盤、アスマート限定盤「BLACK ALBUM」)のいずれかを対象期間内にご予

約いただいた方に、早期予約特典としてA4厚紙ミニポスター(2種のうちランダムで1種)をプレゼントします。

・購入者特典

アスマート:A4クリアファイル(ロゴ ver.)

TOYS STORE:A4クリアファイル(アー写 ver.)

TOWER RECORDS:ステッカー

HMV:ポストカード(アー写 ver.)

TSUTAYA:マグネットシート

Amazon.co.jp:メガジャケ

楽天ブックス:アクリルキーホルダー

セブンネット:バンダナ

汎用(上記以外):ポストカード(ロゴ ver.)

■「THE OTHER ONE」 Special Website

https://www.toysfactory.co.jp/artist/babymetal/theotherone/

■「THE OTHER ONE」のご予約はこちら

https://bm.lnk.to/theotherone

■BABYMETAL – Divine Attack – 神撃 – (OFFICIAL VISUALIZER)

