◆ 日本シリーズに出場できる40人
いよいよ10月22日（土）に開幕する「SMBC日本シリーズ2022」。
パ・リーグ王者のオリックスとセ・リーグ王者のヤクルトによる頂上決戦を前に、NPBから出場資格者名簿が公示された。
日本シリーズにおける出場選手登録は、従来のペナントレースとは違い、いわゆる“40人枠”と呼ばれる出場資格者の中から、試合ごとにベンチに入る26名を決めるという方式になる。
なお、出場資格を有するのは8月31日時点での球団の支配下選手で、かつその後も引き続き球団の支配下選手として登録されている40名以内と限定されている。
この度、各球団から出場資格者として公示された選手たちは以下の通り。
◆ オリックス
＜監督＞
78 中嶋 聡
＜コーチ＞
88 水本勝己
73 高山郁夫
75 厚澤和幸
77 梵 英心
79 辻󠄀竜太郎
76 風岡尚幸
81 田口 壮
87 齋藤俊雄
＜投手＞
11 山﨑福也
12 山下舜平大
13 宮城大弥
16 平野佳寿
18 山本由伸
19 山岡泰輔
20 近藤大亮
21 竹安大知
26 能見篤史
29 田嶋大樹
35 比嘉幹貴
45 阿部翔太
46 本田仁海
54 黒木優太
56 小木田敦也
58 ジェイコブ・ワゲスパック
59 セサル・バルガス
63 山﨑颯一郎
69 ジェシー・ビドル
96 宇田川優希
＜捕手＞
2 若月健矢
23 伏見寅威
33 松井雅人
44 頓宮裕真
＜内野手＞
3 安達了一
5 西野真弘
6 宗 佑磨
9 野口智哉
10 大城滉二
24 紅林弘太郎
31 太田 椋
36 山足達也
67 中川圭太
＜外野手＞
1 福田周平
7 吉田正尚
38 来田涼斗
41 佐野皓大
50 小田裕也
55 Ｔ－岡田
99 杉本裕太郎
◆ ヤクルト
＜監督＞
22 髙津臣吾
＜コーチ＞
82 松元 ユウイチ
89 伊藤 智仁
98 石井 弘寿
74 杉村 繁
78 大松 尚逸
75 森岡 良介
81 佐藤 真一
83 衣川 篤史
45 嶋 基宏
＜投手＞
12 石山泰稚
14 高梨裕稔
15 山下輝
16 原樹理
17 清水昇
19 石川雅規
20 木澤尚文
29 小川泰弘
34 田口麗斗
37 スコット・マクガフ
44 大西広樹
47 高橋奎二
50 アンドリュー・スアレス
54 サイスニード
61 久保拓眞
69 今野龍太
70 小澤怜史
＜捕手＞
27 中村悠平
30 西田明央
33 内山壮真
57 古賀優大
＜内野手＞
00 奥村展征
1 山田哲人
3 西浦直亨
5 川端慎吾
10 荒木貴裕
13 ホセ・オスナ
39 宮本 丈
55 村上宗隆
58 長岡秀樹
60 武岡龍世
71 赤羽由紘
＜外野手＞
0 並木秀尊
2 パトリック・キブレハン
4 丸山和郁
9 塩見泰隆
23 青木宣親
25 ドミンゴ・サンタナ
31 山崎晃大朗
49 渡邉大樹