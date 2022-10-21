2022年のプロ野球ドラフト会議が20日（木）に行われ、育成枠も含めて126名（育成57名）の選手が指名を受けました。そこで今年もヤキュイク編集部では、ドラフト指名選手の中学出身チームを調べてみました。

指名の内訳は硬式80人（不明の二人は海外の中学のため硬式チームとしてカウント）、軟式45人、準硬式1人でした。

ヤキュイク的2022ドラフトトピックス

■中学軟式出身選手の割合は35.7%（45人/126人）、前年の44.5％（57人/128人）から大幅減

■中学軟式出身のドラフト１位選手は３人（前年５人）

■中学軟式出身の野手２人がドラフト１位（前年１人）

■中学軟式クラブチームから７人が指名（前年比±０）

■中学軟式クラブチーム、東山クラブ、竜王ジャガースがそれぞれ２名の指名選手を輩出

指名選手一覧

【東京ヤクルト】

■1位 吉村貢司郎 東芝 投

足立ベルモントボーイズ（硬式／東京）

■2位 西村瑠伊斗 京都外大西高 外

京都ポニー（硬式／京都）

■3位 沢井廉 中京大 外

知多東浦シニア（硬式／愛知）

■4位 坂本拓己 知内高 投

奥尻町立奥尻中（軟式／北海道）

■5位 北村恵吾 中大 内

西濃ボーイズ（硬式／岐阜）

■育成1位 橋本星哉 中央学院大 捕

兵庫播磨リトルシニア（硬式／兵庫）

【オリックス】

■1位 曽谷龍平 白鷗大 投

志貴ボーイズ（硬式／奈良）

■2位 内藤鵬 日本航空石川高 内

東山クラブ（軟式／愛知）

■3位 斉藤響介 盛岡中央高 投

滝沢市立滝沢中（軟式／岩手）

■4位 杉沢龍 東北福祉大 外

大館シニア（硬式／秋田）

■5位 日高暖己 富島高 投

日向市立富島中（軟式／宮崎）

■育成1位 西浜勇星 BC群馬 投

本庄ボーイズ（硬式／埼玉）

■育成2位 才木海翔 大経大 投

豊中市立第六中（準硬式／大阪）

■育成3位 入山海斗 東北福祉大 投

守口シニア（硬式／大阪）

■育成4位 茶野篤政 四国IL徳島 外

竜王ジャガース（軟式／滋賀）

■育成5位 村上喬一朗 法大 捕

松山リトルシニア（硬式／愛媛）

【横浜DeNA】

■1位 松尾汐恩 大阪桐蔭高 捕

京田辺ボーイズ（硬式／京都）

■2位 吉野光樹 トヨタ自動車 投

九州学院中（軟式／熊本）

■3位 林琢真 駒大 内

愛知瀬戸ボーイズ（硬式／愛知）

■4位 森下瑠大 京都国際高 投

福知山ボーイズ（硬式／京都）

■5位 橋本達弥 慶大 投

神戸市立桜ヶ丘中（軟式／兵庫）

■育成1位 上甲凌大 四国IL愛媛 捕

西伊予市立宇和中（軟式／愛媛）

■育成2位 鈴木蓮 滋賀学園高 内

大東畷ボーイズ（硬式／大阪）

■育成3位 今野瑠斗 東京都市大塩尻高 投

新宿リトルシニア（硬式／東京）

■育成4位 渡辺明貴 BC茨城 投

笛吹ボーイズ（硬式／山梨）

■育成5位 草野陽斗 東日本国際大昌平高 投

いわき市立内郷第一中（軟式／埼玉）

【福岡ソフトバンク】

■1位 イヒネイツア 誉高 内

東山クラブ（軟式／愛知）

■2位 大津亮介 日本製鉄鹿島 投

フレッシュ・宇美スターズ（硬式／福岡）

■3位 甲斐生海 東北福祉大 外

北九州市立霧丘中学校（軟式／福岡）

■4位 大野稼頭央 大島高 投

龍郷町立龍南中（軟式／鹿児島）

■5位 松本晴 亜大 投

大阪生野リトルシニア（硬式／大阪）

■6位 吉田賢吾 桐蔭横浜大 捕

横浜市立浜中（軟式／神奈川）

■育成1位 赤羽蓮 霞ヶ浦高 投

江戸崎ボーイズ（硬式／茨城）

■育成2位 山下恭吾 福岡大大濠高 内

久留米ベースボールクラブ（軟式／福岡）

■育成3位 木村光 仏教大 投

橿原磯城リトルシニア（硬式／奈良）

■育成4位 内野海斗 武田高 投

福岡スーパースターズ（硬式／福岡）

■育成5位 岡植純平 飾磨工高 投

姫路市立広畑中（軟式／兵庫）

■育成6位 佐々木明都 学法福島高 投

横浜青葉リトルシニア（硬式／神奈川）

■育成7位 水口創太 京大 投

大津市立北大路中（軟式／滋賀）

■育成8位 宮﨑颯 東農大 投

大宮リトルシニア（硬式／埼玉）

■育成9位 重松凱人 亜大 外

北九州中央リトルシニア（硬式／福岡）

■育成10位 前田純 日本文理大 投

沖縄市立美東中（軟式／沖縄）

■育成11位 佐藤航太 八戸学院光星高 内

江東ライオンズ（硬式／東京）

■育成12位 飛田悠成 金沢高 内

横浜緑リトルシニア（硬式／神奈川）

■育成13位 西尾歩真 中京学院大 内

津ボーイズ（硬式／三重）

■育成14位 盛島稜大 興南高 捕

宮古島市立鏡原中（軟式／沖縄）

【阪神】

■1位 森下翔太 中大 外

戸塚リトルシニア（硬式／神奈川）

■2位 門別啓人 東海大札幌高 投

日高町立富川中（軟式／北海道）

■3位 井坪陽生 関東第一高 外

八王子シニア（硬式／東京）

■4位 茨木秀俊 帝京長岡高 投

札幌東リトルシニア（硬式／北海道）

■5位 戸井零士 天理高 内

松原ボーイズ（硬式／大阪）

■6位 富田蓮 三菱自動車岡崎 投

大垣ボーイズ（硬式／岐阜）

■育成1位 野口恭佑 九産大 外

雲仙市立千々石中（軟式／長崎）

【埼玉西武】

■1位 蛭間拓哉 早大 外

前橋桜ボーイズ（硬式／群馬）

■2位 古川雄大 佐伯鶴城高 外

佐伯ボーイズ（硬式／大分）

■3位 野田海人 九州国際大付高 捕

高田ファイターズ（硬式／福岡）

■4位 青山美夏人 亜大 投

横須賀リトルシニア（硬式／神奈川）

■5位 山田陽翔 近江高 投

大津瀬田ボーイズ（硬式／滋賀）

■6位 児玉亮涼 大阪ガス 内

熊本北部リトルシニア（硬式／熊本）

■育成1位 野村和輝 BC石川 投

大阪中央リトルシニア（硬式／大阪）

■育成2位 日隈モンテル 四国IL徳島 外

北谷町立桑江中（軟式／沖縄）

■育成3位 三浦大輝 中京大 投

橿原ボーイズ（硬式／奈良）

■育成4位 是沢涼輔 法大 捕

三重川越ヤング（硬式／三重）

【読売】

■1位 浅野翔吾 高松商高 外

高松市立屋島中（軟式／香川）

■2位 萩尾匡也 慶大 外

北熊本ボーイズ（硬式／外野）

■3位 田中千晴 国学院大 投

堺市立赤坂台中（軟式／大阪）

■4位 門脇誠 創価大 内

京都木津川リトルシニア（硬式／京都）

■5位 船迫大雅 西濃運輸 投

蔵王町立円田中（軟式／宮城）

■育成1位 松井颯 明星大 投

清瀬ポニー（硬式／東京）

■育成2位 田村朋輝 酒田南高 投

町田リトルシニア（硬式／東京）

■育成3位 吉村優聖歩 明徳義塾高 投

熊本中央ボーイズ（硬式／熊本）

■育成4位 中田歩夢 東奥義塾高 内

弘前市立東中学校（軟式／青森）

■育成5位 相沢白虎 桐蔭学園高 内

高崎ボーイズ（硬式／群馬）

■育成6位 三塚琉生 桐生第一高 外

八千代中央リトルシニア（硬式／千葉）

■育成7位 大城元 未来沖縄高 外

那覇市立石田中（軟式／沖縄）

■育成8位 北村流音 桐生第一高 投

桐生市立中央中（軟式／群馬）

■育成9位 森本哲星 市船橋高 投

鳥取サンフレンジャーズ（軟式／鳥取）

【東北楽天】

■1位 荘司康誠 立大 投

新潟西シニア（硬式／新潟）

■2位 小孫竜二 鷺宮製作所 投

金沢ボーイズ（硬式／石川）

■3位 渡辺翔太 九産大 投

八幡東ボーイズ（硬式／福岡）

■4位 伊藤茉央 東農大北海道オホーツク 投

喜多方市立塩川中（軟式／福島）

■5位 平良竜哉 NTT西日本 外

うるま市立伊波中（軟式／沖縄）

■6位 林優樹 西濃運輸 投

京都八幡リトルシニア（硬式／京都）

■育成1位 辰見鴻之介 西南学院大 内

ヤング・福岡東コンドル（硬式／福岡）

■育成2位 古賀康誠 下関国際高 投

ヤング・北九州若松アンビシャス球団（硬式／福岡）

■育成3位 竹下瑛広 函館大 投

厚木市立藤塚中（軟式／神奈川）

■育成4位 永田颯太郎 国立台湾体育運動大 内

東海市立名和中（軟式／愛知）

【広島東洋】

■1位 斉藤優汰 苫小牧中央高 投

岩見沢明成中（軟式／北海道）

■2位 内田湘大 利根商高 内

群馬西毛ボーイズ（硬式／群馬）

■3位 益田武尚 東京ガス 投

飯塚市立第二中（軟式／福岡）

■4位 清水叶人 高崎健康福祉大高崎高 捕

高崎ボーイズ（硬式／群馬）

■5位 河野佳 大阪ガス 投

広島南リトルシニア（硬式／広島）

■6位 長谷部銀次 トヨタ自動車 投

岡崎市立竜海中（軟式／愛知）

■7位 久保修 大阪観光大 外

河内長野ボーイズ（硬式／大阪）

■育成1位 名原典彦 青森大 外

広島市立三和中（軟式／広島）

■育成2位 中村貴浩 九産大 外

筑後ドジャース（硬式／福岡）

■育成3位 辻大雅 二松学舎大付高 投

湘南ボーイズ（硬式／神奈川）

【千葉ロッテ】

■1位 菊地吏玖 専大 投

苫小牧中央ポニー（硬式／北海道）

■2位 友杉篤輝 天理大 内

和泉ボーイズ（硬式／大阪）

■3位 田中晴也 日本文理高 投

長岡市立南中（軟式／新潟）

■4位 高野脩汰 日本通運 投

出雲市立浜山中学校（軟式／島根）

■5位 金田優太 浦和学院高 内

川口市立芝西中（軟式／埼玉）

■育成1位 吉川悠斗 浦和麗明高 投

吉川美南ボーイズ（硬式／埼玉）

■育成2位 白浜快起 飯塚高 投

呉市立広中央中（軟式／広島）

■育成3位 勝又琉偉 富士宮東高 内

富士市立大淵中（軟式／静岡）

■育成4位 黒川凱星 学法石川高 内

京葉ボーイズ（硬式／千葉）

【中日】

■1位 仲地礼亜 沖縄大 投

北谷ボーイズ（硬式／沖縄）

■2位 村松開人 明大 内

島田ボーイズ（硬式／静岡）

■3位 森山暁生 阿南光高 投

ヤング徳島ホークス（硬式／徳島）

■4位 山浅龍之介 聖光学院高 捕

東北楽天リトルシニア（硬式／宮城）

■5位 浜将乃介 BC福井 内

大阪福島リトルシニア（硬式／大阪）

■6位 田中幹也 亜大 内

相模原リトルシニア（硬式／神奈川）

■7位 福永裕基 日本新薬 内

竜王ジャガース（軟式／滋賀）

■育成1位 松山晋也 八戸学院大 投

七戸町立天間舘中学校（軟式／青森）

■育成2位 野中天翔 ノースアジア大明桜高 投

和歌山南紀ボーイズ（硬式／和歌山）

■育成3位 樋口正修 BC埼玉 内

行田リトルシニア（硬式／埼玉）

【北海道日本ハム】

■1位 矢沢宏太 日体大 投

町田シニア（硬式／東京）

■2位 金村尚真 富士大 投

豊見城市立豊見城中（軟式／沖縄）

■3位 加藤豪将 3Aシラキュース 内

不明

■4位 安西叶翔 常葉大菊川高 投

京都ベアーズ（軟式／京都）

■5位 奈良間大己 立正大 内

小笠浜岡リトルシニア（硬式／静岡）

■6位 宮内春輝 日本製紙石巻 投

九十九リトルシニア（硬式／千葉）

■育成1位 藤田大清 花咲徳栄高 外

中野リトルシニア（硬式／東京）

■育成2位 中山晶量 四国IL徳島 投

生光学園中学校（硬式／徳島）

■育成3位 山口アタル テキサス大学タイラー校 外

不明

■育成■4位 山本晃大 BC信濃 投

大宮リトルシニア（硬式／埼玉）