2022年のプロ野球ドラフト会議が20日（木）に行われ、育成枠も含めて126名（育成57名）の選手が指名を受けました。そこで今年もヤキュイク編集部では、ドラフト指名選手の中学出身チームを調べてみました。
指名の内訳は硬式80人（不明の二人は海外の中学のため硬式チームとしてカウント）、軟式45人、準硬式1人でした。
ヤキュイク的2022ドラフトトピックス
■中学軟式出身選手の割合は35.7%（45人/126人）、前年の44.5％（57人/128人）から大幅減
■中学軟式出身のドラフト１位選手は３人（前年５人）
■中学軟式出身の野手２人がドラフト１位（前年１人）
■中学軟式クラブチームから７人が指名（前年比±０）
■中学軟式クラブチーム、東山クラブ、竜王ジャガースがそれぞれ２名の指名選手を輩出
指名選手一覧
【東京ヤクルト】
■1位 吉村貢司郎 東芝 投
足立ベルモントボーイズ（硬式／東京）
■2位 西村瑠伊斗 京都外大西高 外
京都ポニー（硬式／京都）
■3位 沢井廉 中京大 外
知多東浦シニア（硬式／愛知）
■4位 坂本拓己 知内高 投
奥尻町立奥尻中（軟式／北海道）
■5位 北村恵吾 中大 内
西濃ボーイズ（硬式／岐阜）
■育成1位 橋本星哉 中央学院大 捕
兵庫播磨リトルシニア（硬式／兵庫）
【オリックス】
■1位 曽谷龍平 白鷗大 投
志貴ボーイズ（硬式／奈良）
■2位 内藤鵬 日本航空石川高 内
東山クラブ（軟式／愛知）
■3位 斉藤響介 盛岡中央高 投
滝沢市立滝沢中（軟式／岩手）
■4位 杉沢龍 東北福祉大 外
大館シニア（硬式／秋田）
■5位 日高暖己 富島高 投
日向市立富島中（軟式／宮崎）
■育成1位 西浜勇星 BC群馬 投
本庄ボーイズ（硬式／埼玉）
■育成2位 才木海翔 大経大 投
豊中市立第六中（準硬式／大阪）
■育成3位 入山海斗 東北福祉大 投
守口シニア（硬式／大阪）
■育成4位 茶野篤政 四国IL徳島 外
竜王ジャガース（軟式／滋賀）
■育成5位 村上喬一朗 法大 捕
松山リトルシニア（硬式／愛媛）
【横浜DeNA】
■1位 松尾汐恩 大阪桐蔭高 捕
京田辺ボーイズ（硬式／京都）
■2位 吉野光樹 トヨタ自動車 投
九州学院中（軟式／熊本）
■3位 林琢真 駒大 内
愛知瀬戸ボーイズ（硬式／愛知）
■4位 森下瑠大 京都国際高 投
福知山ボーイズ（硬式／京都）
■5位 橋本達弥 慶大 投
神戸市立桜ヶ丘中（軟式／兵庫）
■育成1位 上甲凌大 四国IL愛媛 捕
西伊予市立宇和中（軟式／愛媛）
■育成2位 鈴木蓮 滋賀学園高 内
大東畷ボーイズ（硬式／大阪）
■育成3位 今野瑠斗 東京都市大塩尻高 投
新宿リトルシニア（硬式／東京）
■育成4位 渡辺明貴 BC茨城 投
笛吹ボーイズ（硬式／山梨）
■育成5位 草野陽斗 東日本国際大昌平高 投
いわき市立内郷第一中（軟式／埼玉）
【福岡ソフトバンク】
■1位 イヒネイツア 誉高 内
東山クラブ（軟式／愛知）
■2位 大津亮介 日本製鉄鹿島 投
フレッシュ・宇美スターズ（硬式／福岡）
■3位 甲斐生海 東北福祉大 外
北九州市立霧丘中学校（軟式／福岡）
■4位 大野稼頭央 大島高 投
龍郷町立龍南中（軟式／鹿児島）
■5位 松本晴 亜大 投
大阪生野リトルシニア（硬式／大阪）
■6位 吉田賢吾 桐蔭横浜大 捕
横浜市立浜中（軟式／神奈川）
■育成1位 赤羽蓮 霞ヶ浦高 投
江戸崎ボーイズ（硬式／茨城）
■育成2位 山下恭吾 福岡大大濠高 内
久留米ベースボールクラブ（軟式／福岡）
■育成3位 木村光 仏教大 投
橿原磯城リトルシニア（硬式／奈良）
■育成4位 内野海斗 武田高 投
福岡スーパースターズ（硬式／福岡）
■育成5位 岡植純平 飾磨工高 投
姫路市立広畑中（軟式／兵庫）
■育成6位 佐々木明都 学法福島高 投
横浜青葉リトルシニア（硬式／神奈川）
■育成7位 水口創太 京大 投
大津市立北大路中（軟式／滋賀）
■育成8位 宮﨑颯 東農大 投
大宮リトルシニア（硬式／埼玉）
■育成9位 重松凱人 亜大 外
北九州中央リトルシニア（硬式／福岡）
■育成10位 前田純 日本文理大 投
沖縄市立美東中（軟式／沖縄）
■育成11位 佐藤航太 八戸学院光星高 内
江東ライオンズ（硬式／東京）
■育成12位 飛田悠成 金沢高 内
横浜緑リトルシニア（硬式／神奈川）
■育成13位 西尾歩真 中京学院大 内
津ボーイズ（硬式／三重）
■育成14位 盛島稜大 興南高 捕
宮古島市立鏡原中（軟式／沖縄）
【阪神】
■1位 森下翔太 中大 外
戸塚リトルシニア（硬式／神奈川）
■2位 門別啓人 東海大札幌高 投
日高町立富川中（軟式／北海道）
■3位 井坪陽生 関東第一高 外
八王子シニア（硬式／東京）
■4位 茨木秀俊 帝京長岡高 投
札幌東リトルシニア（硬式／北海道）
■5位 戸井零士 天理高 内
松原ボーイズ（硬式／大阪）
■6位 富田蓮 三菱自動車岡崎 投
大垣ボーイズ（硬式／岐阜）
■育成1位 野口恭佑 九産大 外
雲仙市立千々石中（軟式／長崎）
【埼玉西武】
■1位 蛭間拓哉 早大 外
前橋桜ボーイズ（硬式／群馬）
■2位 古川雄大 佐伯鶴城高 外
佐伯ボーイズ（硬式／大分）
■3位 野田海人 九州国際大付高 捕
高田ファイターズ（硬式／福岡）
■4位 青山美夏人 亜大 投
横須賀リトルシニア（硬式／神奈川）
■5位 山田陽翔 近江高 投
大津瀬田ボーイズ（硬式／滋賀）
■6位 児玉亮涼 大阪ガス 内
熊本北部リトルシニア（硬式／熊本）
■育成1位 野村和輝 BC石川 投
大阪中央リトルシニア（硬式／大阪）
■育成2位 日隈モンテル 四国IL徳島 外
北谷町立桑江中（軟式／沖縄）
■育成3位 三浦大輝 中京大 投
橿原ボーイズ（硬式／奈良）
■育成4位 是沢涼輔 法大 捕
三重川越ヤング（硬式／三重）
【読売】
■1位 浅野翔吾 高松商高 外
高松市立屋島中（軟式／香川）
■2位 萩尾匡也 慶大 外
北熊本ボーイズ（硬式／外野）
■3位 田中千晴 国学院大 投
堺市立赤坂台中（軟式／大阪）
■4位 門脇誠 創価大 内
京都木津川リトルシニア（硬式／京都）
■5位 船迫大雅 西濃運輸 投
蔵王町立円田中（軟式／宮城）
■育成1位 松井颯 明星大 投
清瀬ポニー（硬式／東京）
■育成2位 田村朋輝 酒田南高 投
町田リトルシニア（硬式／東京）
■育成3位 吉村優聖歩 明徳義塾高 投
熊本中央ボーイズ（硬式／熊本）
■育成4位 中田歩夢 東奥義塾高 内
弘前市立東中学校（軟式／青森）
■育成5位 相沢白虎 桐蔭学園高 内
高崎ボーイズ（硬式／群馬）
■育成6位 三塚琉生 桐生第一高 外
八千代中央リトルシニア（硬式／千葉）
■育成7位 大城元 未来沖縄高 外
那覇市立石田中（軟式／沖縄）
■育成8位 北村流音 桐生第一高 投
桐生市立中央中（軟式／群馬）
■育成9位 森本哲星 市船橋高 投
鳥取サンフレンジャーズ（軟式／鳥取）
【東北楽天】
■1位 荘司康誠 立大 投
新潟西シニア（硬式／新潟）
■2位 小孫竜二 鷺宮製作所 投
金沢ボーイズ（硬式／石川）
■3位 渡辺翔太 九産大 投
八幡東ボーイズ（硬式／福岡）
■4位 伊藤茉央 東農大北海道オホーツク 投
喜多方市立塩川中（軟式／福島）
■5位 平良竜哉 NTT西日本 外
うるま市立伊波中（軟式／沖縄）
■6位 林優樹 西濃運輸 投
京都八幡リトルシニア（硬式／京都）
■育成1位 辰見鴻之介 西南学院大 内
ヤング・福岡東コンドル（硬式／福岡）
■育成2位 古賀康誠 下関国際高 投
ヤング・北九州若松アンビシャス球団（硬式／福岡）
■育成3位 竹下瑛広 函館大 投
厚木市立藤塚中（軟式／神奈川）
■育成4位 永田颯太郎 国立台湾体育運動大 内
東海市立名和中（軟式／愛知）
【広島東洋】
■1位 斉藤優汰 苫小牧中央高 投
岩見沢明成中（軟式／北海道）
■2位 内田湘大 利根商高 内
群馬西毛ボーイズ（硬式／群馬）
■3位 益田武尚 東京ガス 投
飯塚市立第二中（軟式／福岡）
■4位 清水叶人 高崎健康福祉大高崎高 捕
高崎ボーイズ（硬式／群馬）
■5位 河野佳 大阪ガス 投
広島南リトルシニア（硬式／広島）
■6位 長谷部銀次 トヨタ自動車 投
岡崎市立竜海中（軟式／愛知）
■7位 久保修 大阪観光大 外
河内長野ボーイズ（硬式／大阪）
■育成1位 名原典彦 青森大 外
広島市立三和中（軟式／広島）
■育成2位 中村貴浩 九産大 外
筑後ドジャース（硬式／福岡）
■育成3位 辻大雅 二松学舎大付高 投
湘南ボーイズ（硬式／神奈川）
【千葉ロッテ】
■1位 菊地吏玖 専大 投
苫小牧中央ポニー（硬式／北海道）
■2位 友杉篤輝 天理大 内
和泉ボーイズ（硬式／大阪）
■3位 田中晴也 日本文理高 投
長岡市立南中（軟式／新潟）
■4位 高野脩汰 日本通運 投
出雲市立浜山中学校（軟式／島根）
■5位 金田優太 浦和学院高 内
川口市立芝西中（軟式／埼玉）
■育成1位 吉川悠斗 浦和麗明高 投
吉川美南ボーイズ（硬式／埼玉）
■育成2位 白浜快起 飯塚高 投
呉市立広中央中（軟式／広島）
■育成3位 勝又琉偉 富士宮東高 内
富士市立大淵中（軟式／静岡）
■育成4位 黒川凱星 学法石川高 内
京葉ボーイズ（硬式／千葉）
【中日】
■1位 仲地礼亜 沖縄大 投
北谷ボーイズ（硬式／沖縄）
■2位 村松開人 明大 内
島田ボーイズ（硬式／静岡）
■3位 森山暁生 阿南光高 投
ヤング徳島ホークス（硬式／徳島）
■4位 山浅龍之介 聖光学院高 捕
東北楽天リトルシニア（硬式／宮城）
■5位 浜将乃介 BC福井 内
大阪福島リトルシニア（硬式／大阪）
■6位 田中幹也 亜大 内
相模原リトルシニア（硬式／神奈川）
■7位 福永裕基 日本新薬 内
竜王ジャガース（軟式／滋賀）
■育成1位 松山晋也 八戸学院大 投
七戸町立天間舘中学校（軟式／青森）
■育成2位 野中天翔 ノースアジア大明桜高 投
和歌山南紀ボーイズ（硬式／和歌山）
■育成3位 樋口正修 BC埼玉 内
行田リトルシニア（硬式／埼玉）
【北海道日本ハム】
■1位 矢沢宏太 日体大 投
町田シニア（硬式／東京）
■2位 金村尚真 富士大 投
豊見城市立豊見城中（軟式／沖縄）
■3位 加藤豪将 3Aシラキュース 内
不明
■4位 安西叶翔 常葉大菊川高 投
京都ベアーズ（軟式／京都）
■5位 奈良間大己 立正大 内
小笠浜岡リトルシニア（硬式／静岡）
■6位 宮内春輝 日本製紙石巻 投
九十九リトルシニア（硬式／千葉）
■育成1位 藤田大清 花咲徳栄高 外
中野リトルシニア（硬式／東京）
■育成2位 中山晶量 四国IL徳島 投
生光学園中学校（硬式／徳島）
■育成3位 山口アタル テキサス大学タイラー校 外
不明
■育成■4位 山本晃大 BC信濃 投
大宮リトルシニア（硬式／埼玉）