2022年のプロ野球ドラフト会議が20日（木）に行われ、育成枠も含めて126名（育成57名）の選手が指名を受けました。そこで今年もヤキュイク編集部では、ドラフト指名選手の中学出身チームを調べてみました。

指名の内訳は硬式80人（不明の二人は海外の中学のため硬式チームとしてカウント）、軟式45人、準硬式1人でした。

ヤキュイク的2022ドラフトトピックス

■中学軟式出身選手の割合は35.7%（45人/126人）、前年の44.5％（57人/128人）から大幅減

■中学軟式出身のドラフト１位選手は３人（前年５人）

■中学軟式出身の野手２人がドラフト１位（前年１人）

■中学軟式クラブチームから７人が指名（前年比±０）

■中学軟式クラブチーム、東山クラブ、竜王ジャガースがそれぞれ２名の指名選手を輩出

指名選手一覧

【東京ヤクルト】

■1位　吉村貢司郎　東芝　投

足立ベルモントボーイズ（硬式／東京）

■2位　西村瑠伊斗　京都外大西高　外

京都ポニー（硬式／京都）

■3位　沢井廉　中京大　外

知多東浦シニア（硬式／愛知）

■4位　坂本拓己　知内高　投

奥尻町立奥尻中（軟式／北海道）

■5位　北村恵吾　中大　内

西濃ボーイズ（硬式／岐阜）

■育成1位　橋本星哉　中央学院大　捕

兵庫播磨リトルシニア（硬式／兵庫）

【オリックス】

■1位　曽谷龍平　白鷗大　投

志貴ボーイズ（硬式／奈良）

■2位　内藤鵬　日本航空石川高　内

東山クラブ（軟式／愛知）

■3位　斉藤響介　盛岡中央高　投

滝沢市立滝沢中（軟式／岩手）

■4位　杉沢龍　東北福祉大　外

大館シニア（硬式／秋田）

■5位　日高暖己　富島高　投

日向市立富島中（軟式／宮崎）

■育成1位　西浜勇星　BC群馬　投

本庄ボーイズ（硬式／埼玉）

■育成2位　才木海翔　大経大　投

豊中市立第六中（準硬式／大阪）

■育成3位　入山海斗　東北福祉大　投

守口シニア（硬式／大阪）

■育成4位　茶野篤政　四国IL徳島　外

竜王ジャガース（軟式／滋賀）

■育成5位　村上喬一朗　法大　捕

松山リトルシニア（硬式／愛媛）

【横浜DeNA】

■1位　松尾汐恩　大阪桐蔭高　捕

京田辺ボーイズ（硬式／京都）

■2位　吉野光樹　トヨタ自動車　投

九州学院中（軟式／熊本）

■3位　林琢真　駒大　内

愛知瀬戸ボーイズ（硬式／愛知）

■4位　森下瑠大　京都国際高　投

福知山ボーイズ（硬式／京都）

■5位　橋本達弥　慶大　投

神戸市立桜ヶ丘中（軟式／兵庫）

■育成1位　上甲凌大　四国IL愛媛　捕

西伊予市立宇和中（軟式／愛媛）

■育成2位　鈴木蓮　滋賀学園高　内

大東畷ボーイズ（硬式／大阪）

■育成3位　今野瑠斗　東京都市大塩尻高　投

新宿リトルシニア（硬式／東京）

■育成4位　渡辺明貴　BC茨城　投

笛吹ボーイズ（硬式／山梨）

■育成5位　草野陽斗　東日本国際大昌平高　投

いわき市立内郷第一中（軟式／埼玉）

【福岡ソフトバンク】

■1位　イヒネイツア　誉高　内

東山クラブ（軟式／愛知）

■2位　大津亮介　日本製鉄鹿島　投

フレッシュ・宇美スターズ（硬式／福岡）

■3位　甲斐生海　東北福祉大　外

北九州市立霧丘中学校（軟式／福岡）

■4位　大野稼頭央　大島高　投

龍郷町立龍南中（軟式／鹿児島）

■5位　松本晴　亜大　投

大阪生野リトルシニア（硬式／大阪）

■6位　吉田賢吾　桐蔭横浜大　捕

横浜市立浜中（軟式／神奈川）

■育成1位　赤羽蓮　霞ヶ浦高　投

江戸崎ボーイズ（硬式／茨城）

■育成2位　山下恭吾　福岡大大濠高　内

久留米ベースボールクラブ（軟式／福岡）

■育成3位　木村光　仏教大　投

橿原磯城リトルシニア（硬式／奈良）

■育成4位　内野海斗　武田高　投

福岡スーパースターズ（硬式／福岡）

■育成5位　岡植純平　飾磨工高　投

姫路市立広畑中（軟式／兵庫）

■育成6位　佐々木明都　学法福島高　投

横浜青葉リトルシニア（硬式／神奈川）

■育成7位　水口創太　京大　投

大津市立北大路中（軟式／滋賀）

■育成8位　宮﨑颯　東農大　投

大宮リトルシニア（硬式／埼玉）

■育成9位　重松凱人　亜大　外

北九州中央リトルシニア（硬式／福岡）

■育成10位　前田純　日本文理大　投

沖縄市立美東中（軟式／沖縄）

■育成11位　佐藤航太　八戸学院光星高　内

江東ライオンズ（硬式／東京）

■育成12位　飛田悠成　金沢高　内

横浜緑リトルシニア（硬式／神奈川）

■育成13位　西尾歩真　中京学院大　内

津ボーイズ（硬式／三重）

■育成14位　盛島稜大　興南高　捕

宮古島市立鏡原中（軟式／沖縄）

【阪神】

■1位　森下翔太　中大　外

戸塚リトルシニア（硬式／神奈川）

■2位　門別啓人　東海大札幌高　投

日高町立富川中（軟式／北海道）

■3位　井坪陽生　関東第一高　外

八王子シニア（硬式／東京）

■4位　茨木秀俊　帝京長岡高　投

札幌東リトルシニア（硬式／北海道）

■5位　戸井零士　天理高　内

松原ボーイズ（硬式／大阪）

■6位　富田蓮　三菱自動車岡崎　投

大垣ボーイズ（硬式／岐阜）

■育成1位　野口恭佑　九産大　外

雲仙市立千々石中（軟式／長崎）

【埼玉西武】

■1位　蛭間拓哉　早大　外

前橋桜ボーイズ（硬式／群馬）

■2位　古川雄大　佐伯鶴城高　外

佐伯ボーイズ（硬式／大分）

■3位　野田海人　九州国際大付高　捕

高田ファイターズ（硬式／福岡）

■4位　青山美夏人　亜大　投

横須賀リトルシニア（硬式／神奈川）

■5位　山田陽翔　近江高　投

大津瀬田ボーイズ（硬式／滋賀）

■6位　児玉亮涼　大阪ガス　内

熊本北部リトルシニア（硬式／熊本）

■育成1位　野村和輝　BC石川　投

大阪中央リトルシニア（硬式／大阪）

■育成2位　日隈モンテル　四国IL徳島　外

北谷町立桑江中（軟式／沖縄）

■育成3位　三浦大輝　中京大　投

橿原ボーイズ（硬式／奈良）

■育成4位　是沢涼輔　法大　捕

三重川越ヤング（硬式／三重）

【読売】

■1位　浅野翔吾　高松商高　外

高松市立屋島中（軟式／香川）

■2位　萩尾匡也　慶大　外

北熊本ボーイズ（硬式／外野）

■3位　田中千晴　国学院大　投

堺市立赤坂台中（軟式／大阪）

■4位　門脇誠　創価大　内

京都木津川リトルシニア（硬式／京都）

■5位　船迫大雅　西濃運輸　投

蔵王町立円田中（軟式／宮城）

■育成1位　松井颯　明星大　投

清瀬ポニー（硬式／東京）

■育成2位　田村朋輝　酒田南高　投

町田リトルシニア（硬式／東京）

■育成3位　吉村優聖歩　明徳義塾高　投

熊本中央ボーイズ（硬式／熊本）

■育成4位　中田歩夢　東奥義塾高　内

弘前市立東中学校（軟式／青森）

■育成5位　相沢白虎　桐蔭学園高　内

高崎ボーイズ（硬式／群馬）

■育成6位　三塚琉生　桐生第一高　外

八千代中央リトルシニア（硬式／千葉）

■育成7位　大城元　未来沖縄高　外

那覇市立石田中（軟式／沖縄）

■育成8位　北村流音　桐生第一高　投

桐生市立中央中（軟式／群馬）

■育成9位　森本哲星　市船橋高　投

鳥取サンフレンジャーズ（軟式／鳥取）

【東北楽天】

■1位　荘司康誠　立大　投

新潟西シニア（硬式／新潟）

■2位　小孫竜二　鷺宮製作所　投

金沢ボーイズ（硬式／石川）

■3位　渡辺翔太　九産大　投

八幡東ボーイズ（硬式／福岡）

■4位　伊藤茉央　東農大北海道オホーツク　投

喜多方市立塩川中（軟式／福島）

■5位　平良竜哉　NTT西日本　外

うるま市立伊波中（軟式／沖縄）

■6位　林優樹　西濃運輸　投

京都八幡リトルシニア（硬式／京都）

■育成1位　辰見鴻之介　西南学院大　内

ヤング・福岡東コンドル（硬式／福岡）

■育成2位　古賀康誠　下関国際高　投

ヤング・北九州若松アンビシャス球団（硬式／福岡）

■育成3位　竹下瑛広　函館大　投

厚木市立藤塚中（軟式／神奈川）

■育成4位　永田颯太郎　国立台湾体育運動大　内

東海市立名和中（軟式／愛知）

【広島東洋】

■1位　斉藤優汰　苫小牧中央高　投

岩見沢明成中（軟式／北海道）

■2位　内田湘大　利根商高　内

群馬西毛ボーイズ（硬式／群馬）

■3位　益田武尚　東京ガス　投

飯塚市立第二中（軟式／福岡）

■4位　清水叶人　高崎健康福祉大高崎高　捕

高崎ボーイズ（硬式／群馬）

■5位　河野佳　大阪ガス　投

広島南リトルシニア（硬式／広島）

■6位　長谷部銀次　トヨタ自動車　投

岡崎市立竜海中（軟式／愛知）

■7位　久保修　大阪観光大　外

河内長野ボーイズ（硬式／大阪）

■育成1位　名原典彦　青森大　外

広島市立三和中（軟式／広島）

■育成2位　中村貴浩　九産大　外

筑後ドジャース（硬式／福岡）

■育成3位　辻大雅　二松学舎大付高　投

湘南ボーイズ（硬式／神奈川）

【千葉ロッテ】

■1位　菊地吏玖　専大　投

苫小牧中央ポニー（硬式／北海道）

■2位　友杉篤輝　天理大　内

和泉ボーイズ（硬式／大阪）

■3位　田中晴也　日本文理高　投

長岡市立南中（軟式／新潟）

■4位　高野脩汰　日本通運　投

出雲市立浜山中学校（軟式／島根）

■5位　金田優太　浦和学院高　内

川口市立芝西中（軟式／埼玉）

■育成1位　吉川悠斗　浦和麗明高　投

吉川美南ボーイズ（硬式／埼玉）

■育成2位　白浜快起　飯塚高　投

呉市立広中央中（軟式／広島）

■育成3位　勝又琉偉　富士宮東高　内

富士市立大淵中（軟式／静岡）

■育成4位　黒川凱星　学法石川高　内

京葉ボーイズ（硬式／千葉）

【中日】

■1位　仲地礼亜　沖縄大　投

北谷ボーイズ（硬式／沖縄）

■2位　村松開人　明大　内

島田ボーイズ（硬式／静岡）

■3位　森山暁生　阿南光高　投

ヤング徳島ホークス（硬式／徳島）

■4位　山浅龍之介　聖光学院高　捕

東北楽天リトルシニア（硬式／宮城）

■5位　浜将乃介　BC福井　内

大阪福島リトルシニア（硬式／大阪）

■6位　田中幹也　亜大　内

相模原リトルシニア（硬式／神奈川）

■7位　福永裕基　日本新薬　内

竜王ジャガース（軟式／滋賀）

■育成1位　松山晋也　八戸学院大　投

七戸町立天間舘中学校（軟式／青森）

■育成2位　野中天翔　ノースアジア大明桜高　投

和歌山南紀ボーイズ（硬式／和歌山）

■育成3位　樋口正修　BC埼玉　内

行田リトルシニア（硬式／埼玉）

【北海道日本ハム】

■1位　矢沢宏太　日体大　投

町田シニア（硬式／東京）

■2位　金村尚真　富士大　投

豊見城市立豊見城中（軟式／沖縄）

■3位　加藤豪将　3Aシラキュース　内

不明

■4位　安西叶翔　常葉大菊川高　投

京都ベアーズ（軟式／京都）

■5位　奈良間大己　立正大　内

小笠浜岡リトルシニア（硬式／静岡）

■6位　宮内春輝　日本製紙石巻　投

九十九リトルシニア（硬式／千葉）

■育成1位　藤田大清　花咲徳栄高　外

中野リトルシニア（硬式／東京）

■育成2位　中山晶量　四国IL徳島　投

生光学園中学校（硬式／徳島）

■育成3位　山口アタル　テキサス大学タイラー校　外

不明

■育成■4位　山本晃大　BC信濃　投

大宮リトルシニア（硬式／埼玉）