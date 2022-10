木村カエラのフルアルバム「MAGNETIC」が12月14日にリリースされる。

前作「いちご」から約3年半ぶりとなるニューアルバムには、tvk開局50周年ソングとして書き下ろされた「Color Me feat. マヒトゥ・ザ・ピーポー」を含む全10曲を収録。詳細は後日オフィシャルサイトでアナウンスされる。

アルバムの初回限定盤には特典として、キャリア初のビルボードライブツアー「KAELA presents “KAELAB” Billboard Live 2022」より、2月11日の神奈川・Billboard Live YOKOHAMAで行われたファイナル公演の模様を収録したBlu-rayが同梱される。またタイトルの「MAGNETIC」にちなんで制作された「ハグレティックマグネット」も付属する。ビクターオンラインストア限定盤としてカエラ特製の「MAGNETICスリッパ」、HMV限定盤として「WE ARE MAGNETICスウェット」付きの限定セット商品の販売も決定。さらにアルバムを11月7日18:00までに対象の店舗で予約すると「MAGNETICマルチクリアファイル」と、店舗別の特典が先着でプレゼントされる。対象店舗や特典の詳細はオフィシャルサイトで確認を。

木村カエラ コメント

人生はまるで、磁石のよう。

人の出会いや別れ、自らが感じる好きや嫌い。

それは感覚的であり必然的な、とっても不思議な力。

引き寄せあったり、反発することもある。

運もそのひとつだと思います。



MAGNETICという言葉には、磁石や磁気の他に人を引きつせる、魅力的な、という意味もあります。

どんな時も自分らしく生きること、楽しんで生きること。

どのタイミングにも意味がある。

これこそが、MAGNETICに込めた思いです。

木村カエラ「MAGNETIC」収録内容

CD

・Color Me feat. マヒトゥ・ザ・ピーポー

ほか全10曲収録予定

初回限定盤Blu-ray

・KAELA presents "KAELAB" Billboard Live 2022

01. so i

02. You bet!!

03. Ground Control

04. リルラ リルハ

05. season

06. チョコレート

07. Butterfly

08. WONDER Volt

09. ZIG ZAG feat.BIM

10. BEAT

11. Yellow

12. Magic Music

13. Whatever are you looking for?

ほか2曲収録予定