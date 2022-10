『デレマス』Pに朗報！ローソン限定衣装のアイドルたちに注目です♪

『アイドルマスター シンデレラガールズ』のアイドルたちがローソンにやってきた! ローソンカラーの衣装を纏った荒⽊⽐奈、上条春菜、佐々⽊千枝、川島瑞樹、松本沙理奈のイラストを使用したオリジナルグッズやお菓子をご紹介♪

『アイドルマスター シンデレラガールズ』は2011年にサービスを開始した『アイドルマスター』シリーズのソーシャルゲーム。2015年1月にはTVアニメ化され、同年9月にはリズムゲーム『アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ』をリリース。2021年には10周年を迎えた。

2022年11月22日(火)より実施となるローソンコラボでは、ローソン限定の描き下ろしイラストを使用したマグネットシート入りのお菓子「アイドルマスター シンデレラガールズ アメリカンソフトクッキー」が登場。

6枚入りの個包装もそれぞれ描き下ろしのイラストデザインでとってもキュート♪ 個包装はランダムとなっているため、誰が入っているかはお楽しみだ。

加えて、ローソン店頭では描き下ろしイラストが映える「A4クリアファイル5枚セット」や、「ブロマイドホルダー」、「缶バッジ」が購入できるほか、@Loppi・HMV&BOOKS online限定商品として、台座が繋がる「アクリルスタンド(全5種)」、細やかな装飾がおしゃれな「アクリルミラー」もラインナップされる。

さらに、ローソン店内のマルチコピー機サービス「ローソンプリント」で、『アイドルマスター シンデレラガールズ』のオリジナルブロマイドが販売!

種類はなんと全190種。また、30%の確率でサイン(印刷)入りがプリントされるため、たくさんプリントしてサイン入りゲットを目指してみて!

