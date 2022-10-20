ODD Foot Works、東京・LIQUIDROOMで2022年総決算ワンマン開催

ODD Foot Worksが、2022年12月28日にワンマン公演「Re:Master Work」を東京・恵比寿LIQUIDROOMにて開催する。
2022年9月28日新アルバム『Master Work』をデジタルリリースし、10月6日（木）の名古屋公演からツアー「Master Work TOUR 2022」をスタートさせ、10月20日に東京・Spotify O-EASTにてファイナルを迎えたODD Foot Works。
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「Re:Master Work」は、ODD Foot Wooks恒例年末のLIQUIDROOMワンマンで、2022年の総決算とアルバム『Master Work』の音楽世界を高濃度かつ立体的にパフォーマンスする公演となっている。オフィシャルサイト先行第一弾は10月20日21時よりスタートする。
さらに、2023年1月11日にはアルバム『Master Work』のCDを全国流通盤としてリリースする。デジタルリリースした『Master Work』の全10曲に加え、ボーナストラックとして、これまでSoundCloud内でしか視聴できなかった2020年5月発表の「HAPPY MAIL」と、2019年12月にリスナーへのクリスマスプレゼントとしてフリーシェアした「Angel」の2曲を収録。また、CDの購入者先着特典として、『Master Work』のInstrumental CDがプレゼントされる。
＜ライブ情報＞
「Re:Master Work」
2022年12月28日（水）東京・恵比寿LIQUIDROOM
act：ODD Foot Works
料金：前売 4500円（税込・1ドリンクオーダー）
時間：OPEN 18:15 / START 19:00
チケット一般発売 11月19日（土）〜
【オフィシャルサイト先行第一弾】
イープラス受付期間：10月20日（木）21:00〜10月31日（月）23:59
受付URL：https://eplus.jp/ofw-1228of/
枚数制限：お1人様4枚まで
発券開始：12/21（水）〜
＜リリース情報＞
ODD Foot Works
『Master Work』
発売日：2023年1月11日（水）
価格：3300円（税込）
品バン：INVCD-1001
発売元：MIYAKE Inc.
販売元：PCI MUSIC
収録曲：
1. ODD Knows
2. 卒業証書
3. ジュブナイルジャーニー
4. Heavenly Bluetooth
5. SEE U DAWN
6. I Love Ya Me!!!
7. GOLD
8. 燃えろよ桜
9. Summer
10. 音楽
［Bonus Track］
11. HAPPY MAIL
12. Angel
購入者先着特典（予定）
『Master Work』Instrumental CD
ODD Foot Works 公式HP：oddfootworks.com