ODD Foot Works、東京・LIQUIDROOMで2022年総決算ワンマン開催

ODD Foot Worksが、2022年12月28日にワンマン公演「Re:Master Work」を東京・恵比寿LIQUIDROOMにて開催する。

2022年9月28日新アルバム『Master Work』をデジタルリリースし、10月6日（木）の名古屋公演からツアー「Master Work TOUR 2022」をスタートさせ、10月20日に東京・Spotify O-EASTにてファイナルを迎えたODD Foot Works。

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「Re:Master Work」は、ODD Foot Wooks恒例年末のLIQUIDROOMワンマンで、2022年の総決算とアルバム『Master Work』の音楽世界を高濃度かつ立体的にパフォーマンスする公演となっている。オフィシャルサイト先行第一弾は10月20日21時よりスタートする。

さらに、2023年1月11日にはアルバム『Master Work』のCDを全国流通盤としてリリースする。デジタルリリースした『Master Work』の全10曲に加え、ボーナストラックとして、これまでSoundCloud内でしか視聴できなかった2020年5月発表の「HAPPY MAIL」と、2019年12月にリスナーへのクリスマスプレゼントとしてフリーシェアした「Angel」の2曲を収録。また、CDの購入者先着特典として、『Master Work』のInstrumental CDがプレゼントされる。

＜ライブ情報＞

「Re:Master Work」

2022年12月28日（水）東京・恵比寿LIQUIDROOM

act：ODD Foot Works

料金：前売 4500円（税込・1ドリンクオーダー）

時間：OPEN 18:15 / START 19:00

チケット一般発売　11月19日（土）〜

【オフィシャルサイト先行第一弾】

イープラス受付期間：10月20日（木）21:00〜10月31日（月）23:59

受付URL：https://eplus.jp/ofw-1228of/

枚数制限：お1人様4枚まで

発券開始：12/21（水）〜

＜リリース情報＞

ODD Foot Works

『Master Work』

発売日：2023年1月11日（水）

価格：3300円（税込）

品バン：INVCD-1001

発売元：MIYAKE Inc.

販売元：PCI MUSIC

収録曲：

1. ODD Knows

2. 卒業証書

3. ジュブナイルジャーニー

4. Heavenly Bluetooth

5. SEE U DAWN

6. I Love Ya Me!!!

7. GOLD

8. 燃えろよ桜

9. Summer

10. 音楽

［Bonus Track］

11. HAPPY MAIL

12. Angel

購入者先着特典（予定）

『Master Work』Instrumental CD

ODD Foot Works 公式HP：oddfootworks.com