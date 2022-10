ミッフィーとJINSが初のコラボ！遊び心溢れるメガネが大人かわいい♪

ミッフィーとメガネブランドのJINSが初めてコラボレーション。絵本のモチーフが散りばめられた、キュートなコレクション「JINS×Dick Bruna」の魅力を紹介していこう!

>>>どれにする?ディティールまでかわいいミッフィー×JINSのラインナップをチェック!(写真40点)

小さなうさぎの女の子・ミッフィーは、オランダの絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナが描いた絵本の主人公。正直で純真で勇気があり、いつも新しいことに興味津々なミッフィーと、家族やともだちが繰り広げるあたたかい物語は、1955年に絵本が誕生して以来今日まで世界中の人々に愛され続けている。

日本では英語訳を基にした「ミッフィー」、そして「うさこちゃん」の名前で知られているが、母国オランダでの正式名は「ナインチェ・プラウス(nijntje Pluis)」。「ナインチェ」はオランダ語で ”うさちゃん” 、「プラウス」は "ふわふわ" というような意味があるのだそう。

今回のコラボレーションでは、ブルーナの120を超える絵本の中から、「うれしいとき」として『miffys birthday(うさこちゃんの たんじょうび)』『miffy(ちいさなうさこちゃん)』『grunty pig and miffys ears(うさこちゃんと ふがこちゃん)』、「たのしいとき」として『aunt alices party(ふわこおばさんの ぱーてぃー)』『miffy the ghost(うさこちゃん おばけになる)』『miffy and melanie(うさこちゃんと にーなちゃん)』の6作品をピックアップし、メガネが全12型24種、グッズが2種展開する。

それぞれ作品の印象的なシーンをモチーフとしたデザインがメガネのテンプルやテンプルエンドに散りばめられていて、身に着けていてふと目に入ると、絵本を読んだ時の胸があたたかくなるような気持が蘇ってきそう♪

フレームはブラウンやニュアンスカラーなどの落ち着いた色味を基調に、丸みのあるシンプルな形となっていて、ファッションとしてはもちろん普段使いでも大活躍間違いなし。

また、メガネにはミッフィーの顔が描かれた限定のオリジナルケースや、ミッフィーの形をしたかわいいセリート(メガネ拭き)がセットになっているのもファンには嬉しいポイント♪ 別売りで、”おばけミッフィー” の形をしたモコモコのメガネポーチや、アリスおばさんのパーティーのワンシーンがプリントされたセリートも登場する。

現在は、JINSオンラインショップにて先行発売がスタートしており、11月3日からは全国のJINS店舗にて展開。店舗で購入すると、数量限定でミッフィーのオリジナルショッピングバック(紙袋)がもらえる。

大好きなミッフィーたちと一緒に、毎日をもっと楽しく過ごしちゃおう!

IIIustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2022 www.miffy.com

