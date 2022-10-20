2022年プロ野球ドラフト会議、12球団指名選手一覧（支配下・育成）｜NPBド…

プロ野球ドラフト会議 最新情報（最新ニュース）
「2022年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が20日、東京都内で行われ、全12球団のドラフト指名選手が確定した。支配下69人（セントラル・リーグ35人、パシフィック・リーグ34人）、育成57人（セ・リーグ22人、パ・リーグ35人）、計126人がNPB入りの切符を掴んだ。
今年は、異例の9球団がドラフト1位を事前に公言。重複指名となったのは、浅野翔吾外野手（高松商）と荘司康誠投手（立教大）の2選手。ともに2球団競合の末、浅野は巨人、荘司は東北楽天ゴールデンイーグルスが交渉権を獲得した。
育成枠では、来季から4軍制を導入する福岡ソフトバンクホークスが、12球団最多の14人を指名。近年、育成から支配下枠を勝ち取り1軍で活躍する選手も多いことから、順位に関わらず期待が膨らむ。
セ・リーグ指名選手一覧
東京ヤクルトスワローズ
♢支配下
1 吉村貢司郎・投手（東芝）
2 西村瑠伊斗・外野手（京都外大西高）
3 澤井廉・外野手（中京大）
4 坂本拓己・投手（知内）
5 北村恵吾・内野手（中央大）
♢育成
1 橋本星哉・捕手（中央学院大）
横浜DeNAベイスターズ
♢支配下
1 松尾汐恩・捕手（大阪桐蔭高）
2 吉野光樹・投手（トヨタ自動車）
3 林琢真・内野手（駒澤大）
4 森下瑠大・投手（京都国際高）
5 橋本達弥・投手（慶応義塾大）
♢育成
1 上甲凌大・捕手（四国IL・愛媛）
2 鈴木蓮・内野手（滋賀学園高）
3 今野瑠斗・投手（東京都市大塩尻高）
4 渡辺明貴・投手（BCリーグ・茨城）
阪神タイガース
♢支配下
× 浅野翔吾・外野手（高松商）
1 森下翔太・外野手（中央大）
2 門別啓人・投手（東海大札幌高）
3 井坪陽生・外野手（関東第一高）
4 茨木秀俊・投手（帝京長岡高）
5 戸井零士・内野手（天理高）
6 富田蓮・投手（三菱自動車岡崎）
♢育成
1 野口恭佑・外野手（九州産業大）
読売ジャイアンツ
♢支配下
1 浅野翔吾・外野手（高松商）
2 萩尾匡也・外野手（慶応義塾大）
3 田中千晴・投手（国学院大）
4 門脇誠・内野手（創価大）
5 船迫大雅・投手（西濃運輸）
♢育成
1 松井颯・投手（明星大）
2 田村朋輝・投手（酒田南高）
3 吉村優聖歩・投手（明徳義塾高）
4 中田歩夢・内野手（東奥義塾高）
5 相沢白虎・内野手（桐蔭学園高）
6 三塚琉生・外野手（桐生第一高）
7 大城元・外野手（未来沖縄高）
8 北村流音・投手（桐生第一高）
9 森本哲星・投手（市立船橋高）
広島東洋カープ
♢支配下
1 斉藤優汰・投手（苫小牧中央高）
2 内田湘大・内野手（利根商）
3 益田武尚・投手（東京ガス）
4 清水叶人・捕手（健大高崎高）
5 河野佳・投手（大阪ガス）
6 長谷部銀次・投手（トヨタ自動車）
7 久保修・外野手（大阪観光大）
♢育成
1 名原典彦・外野手（青森大）
2 中村貴浩・外野手（九州産業大）
3 辻大雅・投手（二松学舎大付）
中日ドラゴンズ
♢支配下
1 仲地礼亜・投手（沖縄大）
2 村松開人・内野手（明治大）
3 森山暁生・投手（阿南光高）
4 山浅龍之介・捕手（聖子学院高）
5 濱将乃介・内野手（NOリーグ・福井）
6 田中幹也・内野手（亜細亜大）
7 福永裕基・内野手（日本新薬）
♢育成
1 松山晋也・投手（八戸学院大）
2 野中天翔・投手（ノースアジア大明桜高）
3 樋口正修・内野手（BCリーグ・埼玉）
パ・リーグ指名選手一覧
オリックス・バファローズ
♢支配下
1 曽谷龍平・投手（白鴎大）
2 内藤鵬・内野手（日本航空石川高）
3 齋藤響介・投手（盛岡中央高）
4 杉澤龍・外野手（東北福祉大）
5 日高暖己・投手（富島高）
♢育成
1 西濱勇星・投手（BCリーグ・群馬）
2 才木海翔・投手（大阪経済大）
3 入山海斗・投手（東北福祉大）
4 茶野篤政・外野手（四国IL・徳島）
5 村上喬一朗・捕手（法政大）
福岡ソフトバンクホークス
♢支配下
1 イヒネ・イツア 内野手（誉高）
2 大津亮介・投手（日本製鉄鹿島）
3 甲斐生海・外野手（東北福祉大）
4 大野稼頭央・投手（大島高）
5 松本晴・投手（亜細亜大）
6 吉田賢吾・捕手（桐蔭横浜大）
♢育成
1 赤羽蓮・投手（霞ヶ浦高）
2 山下恭吾・内野手（福岡大大濠高）
3 木村光・投手（佛教大）
4 内野海斗・投手（武田高）
5 岡植純平・投手（飾磨工高）
6 佐々木明都・投手（学法福島高）
7 水口創太・投手（京都大）
8 宮崎颯・投手（東京農業大）
9 重松凱人・外野手（亜細亜大）
10 前田純・投手（日本文理大）
11 佐藤航太・外野手（八戸学院大光星高）
12 飛田悠成・内野手（金沢高）
13 西尾歩真・内野手（中京学院大）
14 盛島稜大・捕手（興南高）
埼玉西武ライオンズ
♢支配下
1 蛭間拓哉・外野手（早稲田大）
2 古川雄大・外野手（佐伯鶴城高）
3 野田海人・捕手（九州国際大付高）
4 青山美夏人・投手（亜細亜大）
5 山田陽翔・投手（近江高）
6 児玉亮涼・内野手（大阪ガス）
♢育成
1 野村和輝・投手（NOリーグ・石川）
2 日隈モンテル・外野手（四国IL・徳島）
3 三浦大輝・投手（中京大）
4 是澤涼輔・捕手（法政大）
東北楽天ゴールデンイーグルス
♢支配下
1 荘司康誠・投手（立教大）
2 小孫竜二・投手（鷺宮製作所）
3 渡辺翔太・投手（九州産業大）
4 伊藤茉央・投手（東京農業大北海道オホーツク）
5 平良竜哉・内野手（NTT西日本）
6 林優樹・投手（西濃運輸）
♢育成
1 辰見鴻之介・内野手（西南学院大）
2 古賀康誠・投手（下関国際高）
3 竹下瑛広・投手（函館大）
4 永田颯太郎・内野手（国立台湾体育運動大）
千葉ロッテマリーンズ
♢支配下
× 荘司康誠・投手（立教大）
1 菊地吏玖・投手（専修大）
2 友杉篤輝・内野手（天理大）
3 田中晴也・投手（日本文理高）
4 高野脩汰・投手（日本通運）
5 金田優太・内野手（浦和学院高）
♢育成
1 吉川悠斗・投手（浦和麗明高）
2 白濱快起・投手（飯塚高）
3 勝又琉偉・内野手（富士宮東高）
4 黒川凱星・内野手（学法石川高）
北海道日本ハムファイターズ
♢支配下
1 矢澤宏太・投手（日本体育大）
2 金村尚真・投手（富士大）
3 加藤豪将（ニューヨーク・メッツ傘下3A）
4 安西叶翔・投手（常葉大菊川高）
5 奈良間大己・内野手（立正大）
6 宮内春輝・投手（日本製紙石巻）
♢育成
1 藤田大清・外野手（花咲徳栄高）
2 中山晶量・投手（四国IL・徳島）
3 山口アタル・外野手（テキサス大タイラー校）
4 山本晃大・投手（BCリーグ・信濃）
2022年ドラフト指名選手一覧