2022年プロ野球ドラフト会議、12球団指名選手一覧（支配下・育成）｜NPBド…

プロ野球ドラフト会議 最新情報（最新ニュース）

「2022年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が20日、東京都内で行われ、全12球団のドラフト指名選手が確定した。支配下69人（セントラル・リーグ35人、パシフィック・リーグ34人）、育成57人（セ・リーグ22人、パ・リーグ35人）、計126人がNPB入りの切符を掴んだ。

今年は、異例の9球団がドラフト1位を事前に公言。重複指名となったのは、浅野翔吾外野手（高松商）と荘司康誠投手（立教大）の2選手。ともに2球団競合の末、浅野は巨人、荘司は東北楽天ゴールデンイーグルスが交渉権を獲得した。

育成枠では、来季から4軍制を導入する福岡ソフトバンクホークスが、12球団最多の14人を指名。近年、育成から支配下枠を勝ち取り1軍で活躍する選手も多いことから、順位に関わらず期待が膨らむ。

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セ・リーグ指名選手一覧

東京ヤクルトスワローズ

♢支配下

1 吉村貢司郎・投手（東芝）

2 西村瑠伊斗・外野手（京都外大西高）

3 澤井廉・外野手（中京大）

4 坂本拓己・投手（知内）

5 北村恵吾・内野手（中央大）

♢育成

1 橋本星哉・捕手（中央学院大）

横浜DeNAベイスターズ

♢支配下

1 松尾汐恩・捕手（大阪桐蔭高）

2 吉野光樹・投手（トヨタ自動車）

3 林琢真・内野手（駒澤大）

4 森下瑠大・投手（京都国際高）

5 橋本達弥・投手（慶応義塾大）

♢育成

1 上甲凌大・捕手（四国IL・愛媛）

2 鈴木蓮・内野手（滋賀学園高）

3 今野瑠斗・投手（東京都市大塩尻高）

4 渡辺明貴・投手（BCリーグ・茨城）

阪神タイガース

♢支配下

× 浅野翔吾・外野手（高松商）

1 森下翔太・外野手（中央大）

2 門別啓人・投手（東海大札幌高）

3 井坪陽生・外野手（関東第一高）

4 茨木秀俊・投手（帝京長岡高）

5 戸井零士・内野手（天理高）

6 富田蓮・投手（三菱自動車岡崎）

♢育成

1 野口恭佑・外野手（九州産業大）

読売ジャイアンツ

♢支配下

1 浅野翔吾・外野手（高松商）

2 萩尾匡也・外野手（慶応義塾大）

3 田中千晴・投手（国学院大）

4 門脇誠・内野手（創価大）

5 船迫大雅・投手（西濃運輸）

♢育成

1 松井颯・投手（明星大）

2 田村朋輝・投手（酒田南高）

3 吉村優聖歩・投手（明徳義塾高）

4 中田歩夢・内野手（東奥義塾高）

5 相沢白虎・内野手（桐蔭学園高）

6 三塚琉生・外野手（桐生第一高）

7 大城元・外野手（未来沖縄高）

8 北村流音・投手（桐生第一高）

9 森本哲星・投手（市立船橋高）

広島東洋カープ

♢支配下

1 斉藤優汰・投手（苫小牧中央高）

2 内田湘大・内野手（利根商）

3 益田武尚・投手（東京ガス）

4 清水叶人・捕手（健大高崎高）

5 河野佳・投手（大阪ガス）

6 長谷部銀次・投手（トヨタ自動車）

7 久保修・外野手（大阪観光大）

♢育成

1 名原典彦・外野手（青森大）

2 中村貴浩・外野手（九州産業大）

3 辻大雅・投手（二松学舎大付）

中日ドラゴンズ

♢支配下

1 仲地礼亜・投手（沖縄大）

2 村松開人・内野手（明治大）

3 森山暁生・投手（阿南光高）

4 山浅龍之介・捕手（聖子学院高）

5 濱将乃介・内野手（NOリーグ・福井）

6 田中幹也・内野手（亜細亜大）

7 福永裕基・内野手（日本新薬）

♢育成

1 松山晋也・投手（八戸学院大）

2 野中天翔・投手（ノースアジア大明桜高）

3 樋口正修・内野手（BCリーグ・埼玉）

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パ・リーグ指名選手一覧

オリックス・バファローズ

♢支配下

1 曽谷龍平・投手（白鴎大）

2 内藤鵬・内野手（日本航空石川高）

3 齋藤響介・投手（盛岡中央高）

4 杉澤龍・外野手（東北福祉大）

5 日高暖己・投手（富島高）

♢育成

1 西濱勇星・投手（BCリーグ・群馬）

2 才木海翔・投手（大阪経済大）

3 入山海斗・投手（東北福祉大）

4 茶野篤政・外野手（四国IL・徳島）

5 村上喬一朗・捕手（法政大）

福岡ソフトバンクホークス

♢支配下

1 イヒネ・イツア 内野手（誉高）

2 大津亮介・投手（日本製鉄鹿島）

3 甲斐生海・外野手（東北福祉大）

4 大野稼頭央・投手（大島高）

5 松本晴・投手（亜細亜大）

6 吉田賢吾・捕手（桐蔭横浜大）

♢育成

1 赤羽蓮・投手（霞ヶ浦高）

2 山下恭吾・内野手（福岡大大濠高）

3 木村光・投手（佛教大）

4 内野海斗・投手（武田高）

5 岡植純平・投手（飾磨工高）

6 佐々木明都・投手（学法福島高）

7 水口創太・投手（京都大）

8 宮崎颯・投手（東京農業大）

9 重松凱人・外野手（亜細亜大）

10 前田純・投手（日本文理大）

11 佐藤航太・外野手（八戸学院大光星高）

12 飛田悠成・内野手（金沢高）

13 西尾歩真・内野手（中京学院大）

14 盛島稜大・捕手（興南高）

埼玉西武ライオンズ

♢支配下

1 蛭間拓哉・外野手（早稲田大）

2 古川雄大・外野手（佐伯鶴城高）

3 野田海人・捕手（九州国際大付高）

4 青山美夏人・投手（亜細亜大）

5 山田陽翔・投手（近江高）

6 児玉亮涼・内野手（大阪ガス）

♢育成

1 野村和輝・投手（NOリーグ・石川）

2 日隈モンテル・外野手（四国IL・徳島）

3 三浦大輝・投手（中京大）

4 是澤涼輔・捕手（法政大）

東北楽天ゴールデンイーグルス

♢支配下

1 荘司康誠・投手（立教大）

2 小孫竜二・投手（鷺宮製作所）

3 渡辺翔太・投手（九州産業大）

4 伊藤茉央・投手（東京農業大北海道オホーツク）

5 平良竜哉・内野手（NTT西日本）

6 林優樹・投手（西濃運輸）

♢育成

1 辰見鴻之介・内野手（西南学院大）

2 古賀康誠・投手（下関国際高）

3 竹下瑛広・投手（函館大）

4 永田颯太郎・内野手（国立台湾体育運動大）

千葉ロッテマリーンズ

♢支配下

× 荘司康誠・投手（立教大）

1 菊地吏玖・投手（専修大）

2 友杉篤輝・内野手（天理大）

3 田中晴也・投手（日本文理高）

4 高野脩汰・投手（日本通運）

5 金田優太・内野手（浦和学院高）

♢育成

1 吉川悠斗・投手（浦和麗明高）

2 白濱快起・投手（飯塚高）

3 勝又琉偉・内野手（富士宮東高）

4 黒川凱星・内野手（学法石川高）

北海道日本ハムファイターズ

♢支配下

1 矢澤宏太・投手（日本体育大）

2 金村尚真・投手（富士大）

3 加藤豪将（ニューヨーク・メッツ傘下3A）

4 安西叶翔・投手（常葉大菊川高）

5 奈良間大己・内野手（立正大）

6 宮内春輝・投手（日本製紙石巻）

♢育成

1 藤田大清・外野手（花咲徳栄高）

2 中山晶量・投手（四国IL・徳島）

3 山口アタル・外野手（テキサス大タイラー校）

4 山本晃大・投手（BCリーグ・信濃）

【表】

2022年ドラフト指名選手一覧