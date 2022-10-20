2022年プロ野球ドラフト会議、12球団指名選手一覧（支配下・育成）｜NPBド…

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　「2022年プロ野球ドラフト会議　supported by リポビタンD」が20日、東京都内で行われ、全12球団のドラフト指名選手が確定した。支配下69人（セントラル・リーグ35人、パシフィック・リーグ34人）、育成57人（セ・リーグ22人、パ・リーグ35人）、計126人がNPB入りの切符を掴んだ。

 

 

　今年は、異例の9球団がドラフト1位を事前に公言。重複指名となったのは、浅野翔吾外野手（高松商）と荘司康誠投手（立教大）の2選手。ともに2球団競合の末、浅野は巨人、荘司は東北楽天ゴールデンイーグルスが交渉権を獲得した。

 

 

　育成枠では、来季から4軍制を導入する福岡ソフトバンクホークスが、12球団最多の14人を指名。近年、育成から支配下枠を勝ち取り1軍で活躍する選手も多いことから、順位に関わらず期待が膨らむ。

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セ・リーグ指名選手一覧

東京ヤクルトスワローズ

♢支配下

1　吉村貢司郎・投手（東芝）

2　西村瑠伊斗・外野手（京都外大西高）

3　澤井廉・外野手（中京大）

4　坂本拓己・投手（知内）

5　北村恵吾・内野手（中央大）

 

♢育成

1　橋本星哉・捕手（中央学院大）

横浜DeNAベイスターズ

♢支配下

1　松尾汐恩・捕手（大阪桐蔭高）

2　吉野光樹・投手（トヨタ自動車）

3　林琢真・内野手（駒澤大）

4　森下瑠大・投手（京都国際高）

5　橋本達弥・投手（慶応義塾大）

 

♢育成

1　上甲凌大・捕手（四国IL・愛媛）

2　鈴木蓮・内野手（滋賀学園高）

3　今野瑠斗・投手（東京都市大塩尻高）

4　渡辺明貴・投手（BCリーグ・茨城）

阪神タイガース

♢支配下

×　浅野翔吾・外野手（高松商）

1　森下翔太・外野手（中央大）

2　門別啓人・投手（東海大札幌高）

3　井坪陽生・外野手（関東第一高）

4　茨木秀俊・投手（帝京長岡高）

5　戸井零士・内野手（天理高）

6　富田蓮・投手（三菱自動車岡崎）

 

♢育成

1　野口恭佑・外野手（九州産業大）

読売ジャイアンツ

♢支配下

1　浅野翔吾・外野手（高松商）

2　萩尾匡也・外野手（慶応義塾大）

3　田中千晴・投手（国学院大）

4　門脇誠・内野手（創価大）

5　船迫大雅・投手（西濃運輸）

 

♢育成

1　松井颯・投手（明星大）

2　田村朋輝・投手（酒田南高）

3　吉村優聖歩・投手（明徳義塾高）

4　中田歩夢・内野手（東奥義塾高）

5　相沢白虎・内野手（桐蔭学園高）

6　三塚琉生・外野手（桐生第一高）

7　大城元・外野手（未来沖縄高）

8　北村流音・投手（桐生第一高）

9　森本哲星・投手（市立船橋高）

広島東洋カープ

♢支配下

1　斉藤優汰・投手（苫小牧中央高）

2　内田湘大・内野手（利根商）

3　益田武尚・投手（東京ガス）

4　清水叶人・捕手（健大高崎高）

5　河野佳・投手（大阪ガス）

6　長谷部銀次・投手（トヨタ自動車）

7　久保修・外野手（大阪観光大）

 

♢育成

1　名原典彦・外野手（青森大）

2　中村貴浩・外野手（九州産業大）

3　辻大雅・投手（二松学舎大付）

中日ドラゴンズ

♢支配下

1　仲地礼亜・投手（沖縄大）

2　村松開人・内野手（明治大）

3　森山暁生・投手（阿南光高）

4　山浅龍之介・捕手（聖子学院高）

5　濱将乃介・内野手（NOリーグ・福井）

6　田中幹也・内野手（亜細亜大）

7　福永裕基・内野手（日本新薬）

 

 

♢育成

1　松山晋也・投手（八戸学院大）

2　野中天翔・投手（ノースアジア大明桜高）

3　樋口正修・内野手（BCリーグ・埼玉）

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パ・リーグ指名選手一覧

オリックス・バファローズ

♢支配下

1　曽谷龍平・投手（白鴎大）

2　内藤鵬・内野手（日本航空石川高）

3　齋藤響介・投手（盛岡中央高）

4　杉澤龍・外野手（東北福祉大）

5　日高暖己・投手（富島高）

 

♢育成

1　西濱勇星・投手（BCリーグ・群馬）

2　才木海翔・投手（大阪経済大）

3　入山海斗・投手（東北福祉大）

4　茶野篤政・外野手（四国IL・徳島）

5　村上喬一朗・捕手（法政大）

福岡ソフトバンクホークス

♢支配下

1　イヒネ・イツア　内野手（誉高）

2　大津亮介・投手（日本製鉄鹿島）

3　甲斐生海・外野手（東北福祉大）

4　大野稼頭央・投手（大島高）

5　松本晴・投手（亜細亜大）

6　吉田賢吾・捕手（桐蔭横浜大）

 

♢育成

1　赤羽蓮・投手（霞ヶ浦高）

2　山下恭吾・内野手（福岡大大濠高）

3　木村光・投手（佛教大）

4　内野海斗・投手（武田高）

5　岡植純平・投手（飾磨工高）

6　佐々木明都・投手（学法福島高）

7　水口創太・投手（京都大）

8　宮崎颯・投手（東京農業大）

9　重松凱人・外野手（亜細亜大）

10　前田純・投手（日本文理大）

11　佐藤航太・外野手（八戸学院大光星高）

12　飛田悠成・内野手（金沢高）

13　西尾歩真・内野手（中京学院大）

14　盛島稜大・捕手（興南高）

埼玉西武ライオンズ

♢支配下

1　蛭間拓哉・外野手（早稲田大）

2　古川雄大・外野手（佐伯鶴城高）

3　野田海人・捕手（九州国際大付高）

4　青山美夏人・投手（亜細亜大）

5　山田陽翔・投手（近江高）

6　児玉亮涼・内野手（大阪ガス）

 

♢育成

1　野村和輝・投手（NOリーグ・石川）

2　日隈モンテル・外野手（四国IL・徳島）

3　三浦大輝・投手（中京大）

4　是澤涼輔・捕手（法政大）

東北楽天ゴールデンイーグルス

♢支配下

1　荘司康誠・投手（立教大）

2　小孫竜二・投手（鷺宮製作所）

3　渡辺翔太・投手（九州産業大）

4　伊藤茉央・投手（東京農業大北海道オホーツク）

5　平良竜哉・内野手（NTT西日本）

6　林優樹・投手（西濃運輸）

 

♢育成

1　辰見鴻之介・内野手（西南学院大）

2　古賀康誠・投手（下関国際高）

3　竹下瑛広・投手（函館大）

4　永田颯太郎・内野手（国立台湾体育運動大）

千葉ロッテマリーンズ

♢支配下

×　荘司康誠・投手（立教大）

1　菊地吏玖・投手（専修大）

2　友杉篤輝・内野手（天理大）

3　田中晴也・投手（日本文理高）

4　高野脩汰・投手（日本通運）

5　金田優太・内野手（浦和学院高）

 

♢育成

1　吉川悠斗・投手（浦和麗明高）

2　白濱快起・投手（飯塚高）

3　勝又琉偉・内野手（富士宮東高）

4　黒川凱星・内野手（学法石川高）

北海道日本ハムファイターズ

♢支配下

1　矢澤宏太・投手（日本体育大）

2　金村尚真・投手（富士大）

3　加藤豪将（ニューヨーク・メッツ傘下3A）

4　安西叶翔・投手（常葉大菊川高）

5　奈良間大己・内野手（立正大）

6　宮内春輝・投手（日本製紙石巻）

 

 

♢育成

1　藤田大清・外野手（花咲徳栄高）

2　中山晶量・投手（四国IL・徳島）

3　山口アタル・外野手（テキサス大タイラー校）

4　山本晃大・投手（BCリーグ・信濃）

【表】

2022年ドラフト指名選手一覧