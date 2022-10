コスプレイヤー篠崎こころが10月19日、自身のTwitterを更新しキツネショットを披露した。

篠崎は「What Does The Fox Say?」とツイートし、キツネ耳を着用したキツネポーズショットを披露。この投稿にファンからは「めちゃくちゃ可愛い」「ナイスフォックス!」「狐崎こころ可愛い」といった声が寄せられた。

What Does The Fox Say?🦊#金髪ショー党 pic.twitter.com/E0uLy9xrIZ