aiko「全部を恋愛で包む楽しい曲を作りたい」新曲『果てしない二人』は映画を観て肉づけ

aikoさんが、10月19日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。12日(水)リリースのニューシングル『果てしない二人』について、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭の質問に答えました。こもり校長:aiko先生は、10月12日にニューシングル「果てしない二人」をリリースされました。おめでとうございます!aiko:ありがとうございます!こもり校長:約半年ぶりとなる通算43枚目のシングルということで……やっぱり、ものすごいですね。大先輩!ぺえ教頭:すごいすごい。aiko:ね~、ほんとに(笑)。こもり校長:(公開中の)映画『もっと超越した所へ。』の主題歌にもなっている温かい雰囲気に包まれた楽曲ですが、今回はどのようにして作っていったんですか?aiko:もともとは……3年ぐらい前からあった曲なんです。映画の主題歌のお話をいただいて、映画を観たあとに、めちゃくちゃハッピーな曲を書きたいと思って。その土台にいろいろ肉づけをしていって、作った曲だったんですよね。ぺえ教頭:うんうん。aiko:なんか、映画がすごくて。めちゃくちゃ面白くて、大どんでん返しもあるし。観る前と観たあとの気持ちが全然変わるような映画やったから、全部を恋愛で包む楽しい曲を作りたいなと思って。こもり校長:へぇ~。映画は完成されたものだったんですか?aiko:オフラインという、BGMとかが入っていない状態のやつだったんですけど。めちゃくちゃ感動しました。こもり校長:楽曲は、そこからイメージして?aiko:そう。イントロはこうしようとか、映画が終わったあとに流れるならこれがいいなとか、考えながら作りました。こもり校長:「果てしない二人」というタイトルも印象的ですけど、これはどの時点で付けられたんですか?aiko:タイトルは大体曲ができた後に決めるんですけど、曲の中には「果てない二人の始まり」というフレーズがあるんです。“果てない”のは2人の日常で起こることで、“果てしない”のは2人の人生、というイメージでつけました。校長・教頭:おお~……!ぺえ教頭:2人って“果てしない”よね~。aiko:2人って、ね~……。こもり校長:(笑)。こもり校長:ミュージックビデオは、映画館を舞台にしたドラマ仕立てなものですけど、撮影時に苦労したこととかはありましたか?aiko:演技をちょっとやらせていただいて……(笑)。でけへんのに!こもり校長:そんなことないですよ!aiko:ミュージックビデオも、映画の監督に撮っていただいたんです。だから撮り方が違って、「映画ってこうやって撮っているんやな」とかすごく勉強になりました。長野の映画館で撮ったんですけど、朝4時に集合して次の日の夜中2時に解散してすごい大変でした。私たちが大変ってことは、現場にいたスタッフのみなさんはもっと大変なんやろうなと思って。でも、めちゃくちゃ楽しかったです。こもり校長:モップをマイクにしてはしゃぐシーンもあって。ぺえ教頭:すごく自然体なaikoさんが……私、最後のaikoさんの笑顔が好き。いい顔!aiko:ほんま!? ありがとうございます(笑)。すごい緊張してたんです。ぺえ教頭:いやいや、ありのままのaikoさんの表情で良かった。aiko:よかった! みんな見てな!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! 10/17(月)〜21(金)は、毎日スペシャル授業を開催!★