aiko「すぐに飛んでった」深夜の焼肉店にサプライズで登場

aikoさんが、10月19日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。前回出演したあとに、パーソナリティのぺえ教頭と食事をした際の出来事を報告しました。aikoさんは、4月28日放送の同番組に出演。放送後にぺえ教頭と連絡先を交換したところ、その日のうちに連絡があったとのこと。こもり校長が最近ジョギングをしているという話題から、今回のトークに繋がりました。こもり校長:僕、毎日走っているんです。5、6キロぐらい。カリカリになりたいんです。ぺえ教頭:こんな私の前で、「痩せたい」なんて言いだすのよ。aiko:なんで!? だって……前(に私たち)は、焼肉を食べましたよね。こもり校長:その話、聞いたんですよ!aiko:前回、出させていただいた日の夜に食べた。ぺえ教頭:生放送が終わってからね。私が野呂(佳代)さんと焼肉を食べていて、「aikoさん何してるかな?」と思って……。aiko:LINEをくれてね。「行きたい」って。こもり校長:いや、ダメですよ! 同期呼ぶみたいな流れで……(教頭から聞いた話では)野呂さんがaikoさん好きだから、「サプライズで来てよ」って言ったら来てくれたの! って。aiko:そうそう。こもり校長:いや、レジェンドを深夜1時に呼びつけるんじゃないよ! って怒ったんですよ。ぺえ教頭:(笑)。aiko:私も「今着いたけど、窓から見える2人?」って。ぺえ教頭:作戦会議しながらね。「ここですよ」って。すごく早く来てくださったの。aiko:すぐに飛んでった。で、しゃべっていたら、外が明るくなってきて。こもり校長:そんなに長く!?ぺえ教頭:私たち長いのよ!aiko:ね! 長かったよね(笑)。こもり校長:だから、同期じゃないんだからさ! すいませんね、お世話になりました(笑)。aiko:ありがとうございました(笑)。この日の放送では『恋愛コールセンター』と題し、10代リスナーの片思いの相談に乗りました。aikoさんは、10月12日(水)にニューシングル「果てしない二人」をリリース。この楽曲は、公開中の映画『もっと超越した所へ。』の主題歌に起用されています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! 10/17(月)〜21(金)は、毎日スペシャル授業を開催!★