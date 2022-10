LiSA「なんだか全体的にハード(笑)」ニューアルバム『LANDER』収録の未発表曲紹介

LiSAが、10月19日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」に出演。11月16日(水)リリースのニューアルバム『LANDER』の収録曲から、未発表の4曲を紹介しました。LiSA:今夜は、11月16日にリリースになる私のニューアルバム『LANDER』にラインナップされている楽曲の中から、まだみなさんが知らない新曲のお話を特別にしていこうかと思います。今回のアルバムは、全14曲入りとなっています。いままでにリリースされた楽曲でいうと……「往け」「明け星」「白銀」「炎」「HADASHi NO STEP」「シフクノトキ」「dawn」があって、これだけで7曲なんですね。さらに、「NEW ME」「土曜日のわたしたちは」がすでに先行配信されています。「一斉ノ喝采」もすでにFIFA ワールドカップ関連の番組でオンエアされていますので、これで3曲! もう10曲がお耳に届いてるかと思うんですけど、まだ完全に世に出ていない楽曲があと4曲あります。今夜は、そんな4曲がどんな曲なのか? ちょっとだけ、お話ししていきたいと思います!LiSA:この楽曲は、PENGUIN RESEARCHの堀江晶太さんが作曲、編曲をしてくれています。そして作詞は、私・LiSAがしています。曲のタイトルにスラッシュを入れているんですけど、「dis」っていうのは断線というか、コネクトしていないという否定の言葉なんです。繋がってるの? 繋がってないの? みたいな言葉の曖昧さを出したくて、間にスラッシュを入れました。「一緒にいたいけど、いてもいいことないしな」とか、「深く入りすぎると、それもそれで気持ち的になぁ」みたいな、人との関係値みたいなのを歌ってる楽曲です。これはすごく軽快で、リズムも楽器もすごく絡まっていてすごく面白いので、ぜひ聴いてほしいなと思います!LiSA:これは、a flood of circleの佐々木亮介さんが作詞作曲、そして編曲をflood(a flood of circle)がしてくれています。なので、もうfloodの音になっているんですけど……。今回のアルバムは、全体的にロックでパワフルなアルバムになったなと感じています。それの1つとして、この「シャンプーソング」もすごく効いているなと思っていて。a flood of circleといえばロックンロールをずっと貫いているバンドなので、私もロックの先輩の魂をひとかけらいただきたいなと思って(笑)、この楽曲を提供していただきました!LiSA:逃げる、飛行機の飛行と書いて、「とうひこう」と読むのかなと思いきや、「ロマンヒコウ」と無理矢理ふりがなをつけています。というのは……逃げる、駆け落ちみたいな、そこにロマンがあるなと思ったの(笑)。そこに憧れもあるし……できないんだけど。でもそういう気持ちもどこかにあるなー、という気持ちを込めて、このタイトルをつけました。この楽曲は、東京事変でもピアノを弾いていらっしゃる伊澤(一葉)さんが作ってくれています。「明け星」(5曲目)「白銀」(6曲目)「炎」(7曲目)と鬼滅ゾーンが続いたあとに、「逃避行」(8曲目)が来るんだけど(笑)。もうね、一気に持っていかれるから、ぜひぜひ期待してほしいなと思います。LiSA:これは、タイトルだけでみんながザワザワしていて(笑)。「タイトルだけで1番好きだ」みたいなリプライが飛んできたりとか(笑)。「悪女のオキテ」ってタイトルが好きなのってどういうこと!? って感じなんですが(笑)。でもみんなが想像しているように、結構シリアスな楽曲になっています。でも、そこにちゃんと遊び心や言葉遊びなどがいろいろ入っていて、これはこれですごく楽しめると思います。イメージとしては“クルエラ”とか“マレフィセント”とか、悪女系の女性のかっこよさとか美しさみたいなもののオキテを、私なりに描いたものになります。LiSA:ということで、『LANDER』の雰囲気が伝わりましたでしょうか? 発表されていない楽曲の話だけをしていくと、なんだか全体的にハードですね(笑)。楽しみにしていてください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! 10/17(月)〜21(金)は、毎日スペシャル授業を開催!★