◆ 事前公言していた球団が当たり引く
2022年度のプロ野球ドラフト会議が20日に都内で行われ、各球団の1位指名選手が出揃った。
今年は会議前日までに9球団が1位指名選手を公表する異例のドラフト。事前公表していなかったロッテは荘司康誠（立教大）、阪神は浅野翔吾（高松商高）を指名し競合。DeNAは松尾汐恩（大阪桐蔭高）を指名し一本釣りに成功した。
楽天とロッテが競合した荘司は楽天、阪神と巨人が競合した浅野は巨人と、いずれも先に指名を公言していたチームが交渉権獲得した。
抽選を外したロッテは再入札で菊地吏玖（専修大）を1位指名し交渉権を獲得。阪神は浅野と同じスラッガータイプの森下翔太（中央大）を指名した。
各球団の1位指名一覧は以下の通り。
▼ ドラフト1位指名一覧
【日】矢澤 宏太（投手／日本体育大）
【中】仲地 礼亜（投手／沖縄大）
【ロ】荘司 康誠 ⇒ 菊地吏玖（投手／専修大）
【広】斉藤 優汰（投手／苫小牧中央高）
【楽】荘司 康誠（投手／立教大）
【巨】浅野 翔吾（外野手／高松商高）
【西】蛭間 拓哉（外野手／早稲田大）
【神】浅野 翔吾 ⇒ 森下翔太（外野手／中央大）
【ソ】イヒネ イツア（内野手／誉高）
【De】松尾 汐恩（捕手／大阪桐蔭高）
【オ】曽谷 龍平（投手／白鴎大）
【ヤ】吉村 貢司郎（投手／東芝）