◆ 事前公言していた球団が当たり引く

　2022年度のプロ野球ドラフト会議が20日に都内で行われ、各球団の1位指名選手が出揃った。

　今年は会議前日までに9球団が1位指名選手を公表する異例のドラフト。事前公表していなかったロッテは荘司康誠（立教大）、阪神は浅野翔吾（高松商高）を指名し競合。DeNAは松尾汐恩（大阪桐蔭高）を指名し一本釣りに成功した。

　楽天とロッテが競合した荘司は楽天、阪神と巨人が競合した浅野は巨人と、いずれも先に指名を公言していたチームが交渉権獲得した。

　抽選を外したロッテは再入札で菊地吏玖（専修大）を1位指名し交渉権を獲得。阪神は浅野と同じスラッガータイプの森下翔太（中央大）を指名した。

　各球団の1位指名一覧は以下の通り。

▼ ドラフト1位指名一覧

【日】矢澤 宏太（投手／日本体育大）

【中】仲地 礼亜（投手／沖縄大）

【ロ】荘司 康誠 ⇒ 菊地吏玖（投手／専修大）

【広】斉藤 優汰（投手／苫小牧中央高）

【楽】荘司 康誠（投手／立教大）

【巨】浅野 翔吾（外野手／高松商高）

【西】蛭間 拓哉（外野手／早稲田大）

【神】浅野 翔吾 ⇒ 森下翔太（外野手／中央大）

【ソ】イヒネ イツア（内野手／誉高）

【De】松尾 汐恩（捕手／大阪桐蔭高）

【オ】曽谷 龍平（投手／白鴎大）

【ヤ】吉村 貢司郎（投手／東芝）