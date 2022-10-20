Reolが2023年1月より全国ツアー「Reol Oneman Live 2023 新式浪漫 Neo Nostalgia」を開催する。

ツアー会場は愛知・Zepp Nagoya、東京・TOKYO DOME CITY HALL、宮城・仙台PIT、神奈川・KT Zepp Yokohama、福岡・Zepp Fukuoka、広島・広島CLUB QUATTRO、大阪・Zepp Osaka Bayside、香川・高松festhalle、そしてReolの出身地である長野・まつもと市民芸術館の全国9カ所。Reolはツアー開催に寄せて「新式浪漫と銘打った今ツアーは追憶と進化をテーマに掲げて全国九都市、ツアーファイナルにはわたしの故郷・松本市に凱旋します。音楽が好きだ、音楽がやりたいことなのだと自覚したステージにReolとして再び立てることが嬉しい」とコメントしている。Reolが11月16日にリリースするニューシングル「COLORED DISC」には、ツアーのチケット先行予約申し込み用のシリアルナンバーと、ライブ会場で特典会に参加できる「浪漫券」が封入される。

ツアーの開催と合わせて「COLORED DISC」の収録内容も公開された。本作にはトラックメイカーにMasayoshi Iimoriを迎えた「SCORPION」「感情が群れを成すパレイド」、イギリス・ロンドンを拠点に活動し、さまざまなK-POPの楽曲を手がけているプロデューサーLDN NOISEと初タッグを組んだ「secret trip」の3曲を収録。初回限定盤Aに付属するBlu-rayと初回限定盤B付属のDVDには、Reolが今年の5月に東京・Zepp Haneda（TOKYO）で行ったツアー「激情アラート」ファイナル公演の映像が全17曲収録される。ライブ映像のディレクションは番場秀一が手がけた。YouTubeではツアーより「オオエドランヴ」の映像が公開されている。

Reol コメント

カラードディスクを引っ提げて、新しいツアーを廻ります！ 新式浪漫と銘打った今ツアーは追憶と進化をテーマに掲げて全国九都市、ツアーファイナルにはわたしの故郷・松本市に凱旋します。音楽が好きだ、音楽がやりたいことなのだと自覚したステージにReolとして再び立てることが嬉しい。



懐古上映の旅路、そしてまたここから向かう行先をはやく皆様に共有したいです。とっても楽しみ、よろしくお願いします！

Reol Oneman Live 2023 新式浪漫 Neo Nostalgia

2023年1月26日（木）愛知県 Zepp Nagoya

2023年1月29日（日）東京都 TOKYO DOME CITY HALL

2023年2月5日（日）宮城県 仙台PIT

2023年2月11日（土）神奈川県 KT Zepp Yokohama

2023年2月18日（土）福岡県 Zepp Fukuoka

2023年2月23日（木・祝）広島県 広島CLUB QUATTRO

2023年2月25日（土）大阪府 Zepp Osaka Bayside

2023年2月26日（日）香川県 高松festhalle

2023年3月5日（日）長野県 まつもと市民芸術館

Reol「COLORED DISC」収録内容

CD

01. SCORPION

02. secret trip

03. 感情が群れを成すパレイド

初回限定盤A Blu-ray / 初回限定盤B DVD

Reol Oneman Live 2022 激情アラート at Tokyo

01. Introduction

02. 赤裸裸

03. オオエドランヴ

04. 煩悩遊戯

05. Nd60

06. No title

07. 十中八九

08. Interlude

09. 金字塔（激情edition）

10. Q?

11. ミュータント

12. サイサキ

13. 白夜

14. Ms.CONTROL

15. 激白

16. 第六感

17. Boy

NAKED “GEKIA”（Documentary）