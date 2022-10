SUGIZOソロ25周年記念ライブ、スペシャルゲストにHEATHや佐藤タイジら

SUGIZOが、2022年11月29日に東京・Zepp Hanedaにて開催する「SUGIZO 四半世紀祭 25th ANNIVERSARY GIG」のスペシャルゲストを発表した。

LUNA SEAのギタリスト・ヴァイオリニスト・コンポーザー、世界的に有名な多国籍トランスユニットJUNO REACTORのギタリスト、X JAPANのギタリストを掛け持ちする他、2020年にはサイケデリック・ジャムバンド SHAGを再始動させるなど、日本を代表するギタリストSUGIZO。ソロアーティストとしては25周年を迎え、1stシングル『LUCIFER』から最新シングル『昨日見た夢〜平和の誓い〜2020』までの全シングル30曲を収録したベスト・アルバムを発売する。

今回発表されたスペシャルゲストによるSUGIZO COSMIC DANCE QUINTETは、X JAPANのHEATH(Ba.)、シアターブルックやComplianSで活動する佐藤タイジ(Gt,Vo.)、RIZEやLIFE IS GROOVEなど多くのバンドで活躍するKenKen(Ba.)、 RS5PBや菊地成孔ダブ・セクステットの類家心平(Tp.)、パジャマで海なんかいかないのChloe(Vo.)。さらには、コンテンポラリーダンスの西島数博と風間自然の計7名で構成される。

SUGIZOは「音楽性には全く一貫性がないけれど、音楽に対する情熱はいかなる時も最高のポテンシャルを貫きながら波乱万丈を生きてきたSUGIZOというアーティストの、25年の軌跡を象徴している作品」とコメントしており、自身が創り上げてきた25年間の足跡をあらためて辿ることができるライブとなっている。

<ライブ情報>

「SUGIZO 四半世紀祭 25th ANNIVERSARY GIG」

2022年11月29日(火)東京・Zepp Haneda

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

【Special Guest】

HEATH:Bass(X JAPAN)

佐藤タイジ:Guitar&Vocal(シアターブルック, ComplianS)

KenKen:Bass(RIZE, LIFE IS GROOVE, ComplianS, The Free Nation, FAB4, SHAG)

類家心平:Trumpet(RS5PB, 菊地成孔ダブ・セクステット, SHAG)

Chloe:Vocal(パジャマで海なんかいかない)

西島数博:Contemporary Dance(Choreographer)

風間自然:Contemporary Dance

▼各プレイガイド先行

e+ https://eplus.jp/sugizo/

ぴあ https://w.pia.jp/t/sugizo-t/

ローソン https://l-tike.com/sugizo/

<リリース情報>

SUGIZO

『THE COMPLETE SINGLE COLLECTION』

発売日:2022年11月23日(水・祝)

■初回限定盤(特殊LPジャケット仕様)

SHM-CD 3枚組+ブックレット

(ライナーノーツ、全曲解説、インタヴュー収録)

品番:UICZ-9228

価格:7700円(税込)

■通常盤

SHM-CD3枚組

品番:UICZ-4616/8

価格:4950円(税込)

=収録曲=

DISC1

1. LUCIFER(2022mix)

2. A PRAYER(2022mix)

3. Rest in Peace & Fly Away feat. bice(2022mix)

4. SUPER LOVE(2022mix)

5. Dear LIFE(2022mix)

6. NO MORE MACHINE GUNS PLAY THE GUITAR(2022mix)

7. MESSIAH

8. TELL ME WHY YOU HIDE THE TRUTH?

9. FATIMA

10. DO-FUNK DANCE

DISC2

1. PRANA

2. Dear SPIRITUAL LIFE

3. NO MORE NUKES PLAY THE GUITAR

4. THE EDGE

5. MIRANDA feat.MaZDA

6. NEO COSMOSCAPE Remix by SYSTEM 7

7. ENORA GAY (2022mix)

8. PRAY FOR MOTHER EARTH feat. TOSHINORI KONDO

9. FINAL OF THE MESSIAH Remix by SYSTEM 7

10. SUPER LOVE 2012 feat. COLDFEET

DISC3

1. LIFE ON MARS?

2. Lux Aeterna

3. Raummusik

4. めぐりあい feat. GLIM SPANKY

5. 水の星へ愛をこめて feat. コムアイ(水曜日のカンパネラ)

6. A Red Ray feat. miwa

7. 光の涯 feat. アイナ・ジ・エンド(BiSH)

8. ENDLESS ~時を超えて~ feat. 大黒摩季

9. ENDLESS ~闇を超えて~ feat. 大黒摩季

10. 昨日見た夢~平和の誓い~2020

特設サイト

https://sugizo.com/feature/sugizo25th#zepp

SUGIZO オフィシャルサイト:https://sugizo.com/