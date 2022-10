ホワイトといえば雪？ クリスマス？ SCANDAL「連想ゲーム」で“共通のメンタル”をテスト！

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。10月17日(月)の配信では、前回におこなって好評だった新企画! さらなるバンドの結束力と団結力を図る「スメンタル」を実施。HARUNA:さてさて、今回は「スメンタル」第2弾をお届けしようと思います。TOMOMI:スメンタル?RINA:スメンタルっていうお題やったっけ?HARUNA:です。RINA:めっちゃ盛り上がったのは覚えてる。HARUNA:わりと早いスパンで第2弾やるね。あらためてコーナーの説明をすると、ヨーロッパツアーでさらに絆を深めた4人に「連想ゲーム」を通して、あらためて結束と団結、つまりは「共通のメンタル」をテストする企画です。ひとつのお題で、全員が同じ回答になるように、お互いの気持ちと考えを読み合います。「スキャンダル」と「メンタル」をかけあわせて「スメンタル」ですからね。MAMI:今日の台本を見たときに「スメンタルって何だっけ?」って思ったんだよね。HARUNA:うん……実は私も思った。TOMOMI:私も思ったー。RINA:聞いたことあるような……って思って「なんやっけ?」って。スタッフ:スメンタルです! 覚えてください!HARUNA:はい、みんな覚えましょう。「全員が同じ回答になる」ことが目的です。自分の好きな答えを書くわけではありません。1回目で揃わなかったら、1回目の回答を踏まえて、2回戦を実施。全員揃うまで、続けます!RINA:あれ? 台本にあるんやけど……全員の答えを紹介して、全員同じだったら「スメンタル!」、 合ってなかったら「ノースメンタル! もう一回!」って言うんやって。スタッフ:前回にも台本に書いてあったんですけどね。RINA:あったんや。初めて知ったわ。MAMI:「ノースメンタル!」とか、いちいち言うわけじゃないよね?スタッフ:できたら、言ってほしいです……録音してるんで。RINA:うん、やってこやってこ。HARUNA:じゃあ、さっそく「スメンタル」いきましょう。第1問! 冬らしく、ホワイトといえば?TOMOMI:え、ホワイトといえば?MAMI:とにかくみんなに合わせにいくんだよね?RINA:ホワイトから連想するものってことだよね?TOMOMI:ホワイトということは「白」ってこと?RINA:ホワイトといえば、4人はこれ! ってことやんな。MAMI:うんうん、わかった。HARUNA:えー! ホワイトの4人の共通言語なんてあった?RINA:いっぱいあんのよ、ホワイトだと。MAMI:ホワイトといえばの一般的なことでしょ?TOMOMI:そうそう、一般的なやつ。RINA:一番王道ってことな?HARUNA:え? 王道?RINA:うん、これは揃えたいな。一番王道で一番大規模なやつな。TOMOMI:うん、そうそう。そうしよそうしよ。2ヶ月後くらいのやつね。MAMI:あーはいはい、それでいいんだよね。HARUNA:え? 世界的な規模のやつ?————全員が答えを手元にある紙に書いてます。RINA:いけるかな?HARUNA:では、全員一斉に答えを発表します! せーの、どん!————全員一斉に答えを出します。全員:えーーーー!RINA:うそやうそや!HARUNA:ノースメンタル!TOMOMI:でも、ほぼ一緒よ。MAMIとHARUNAが「雪」、RINAが「クリスマス」、私が「ホワイトクリスマス」。雪のクリスマスってことやから「スメンタル!」なんやけどね。RINA:たしかに! スメンタル!スタッフ:ノースメンタルですよ!TOMOMI:スメンタルあかんの?HARUNA:雪が一番大規模じゃん!MAMI:そうそう、一番大規模なやつって言ったじゃん。RINA:大規模っていうのとちゃうやん、雪は!TOMOMI:違うんよなあ。MAMI:クリスマスはイベントやん。TOMOMI:そうや、大規模イベントですよ!MAMI:雪は地球規模やん!HARUNA:そうだよ、全世界規模だよ! 一番だよ!TOMOMI:イベントやないやん、雪は現象や!MAMI:イベントって言ってよー!TOMOMI:とにかく惜しかった!RINA:うん、惜しかった!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056