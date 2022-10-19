遠藤達哉原作によるTVアニメ「SPY×FAMILY」の特別番組「『SPY×FAMILY』オペレーション〈アベマ〉第2クール目 放送記念SP」が、10月22日22時よりABEMAアニメ2チャンネルで配信される。

今回の特番にはロイド・フォージャー役の江口拓也、アーニャ・フォージャー役の種崎敦美、ヨル・フォージャー役の早見沙織に加え、ボンド・フォージャー役の松田健一郎、シルヴィア・シャーウッド役の甲斐田裕子が出演。現在放送中の第2クールの見どころなどを語り合う。またABEMAでは10月22日の特番配信直前と、配信翌日の10月23日に、第1クール全話と第2クール最新話までの連続一挙放送を実施。第1クール全話は10月22日23時30分から29日23時まで無料配信される。

特別番組「『SPY×FAMILY』オペレーション〈アベマ〉第2クール目 放送記念SP」

日時：2022年10月22日（土）22:00～23:00

チャンネル：ABEMAアニメ2チャンネル

出演：江口拓也、種崎敦美、早見沙織、松田健一郎、甲斐田裕子

「SPY×FAMILY」第1クール全話一挙放送＆第2クール振り返り一挙放送

チャンネル：ABEMAアニメ2チャンネル

2022年10月22日（土）放送スケジュール

第1クール全話一挙：15:30～20:30

第2クール一挙：20:30～22:00

2022年10月23日（日）放送スケジュール

第1クール全話一挙：0:00～5:00、10:30～15:30

第2クール一挙：15:30～17:30

※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。

(c)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会