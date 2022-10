鬼頭明里「最近、自我が芽生え始めたんです」2ndアルバム『Luminous』には「やりたいことを詰め込んだ」

声優でアーティストの鬼頭明里さんが、10月18日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。10月12日(水)リリースのセカンドアルバム『Luminous』や、2023年にリリースするニューシングル、写真集について、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭の質問に答えました。鬼頭明里さんは2014年から声優として活動し、『鬼滅の刃』の竈門禰󠄀豆子役、『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』の近江彼方役などで知られています。アーティスト活動としては、2019年にシングル「Swinging Heart」でデビュー。2020年にファーストアルバム『STYLE』をリリースしています。こもり校長:鬼頭先生は、10月16日がお誕生日だったんですね。おめでとうございます!鬼頭:ありがとうございます!こもり校長:バースデーイベントでは、写真集の発売(2023年2月13日)も発表されたとか?鬼頭:そうなんです。いままでも写真集だったりフォトブックは出させていただいたんですけど、そのときはおまかせだったんです。でも今回は自分で撮りたいものというか、自分がやりたいことをやろうと決めて。シチュエーションだったり、服やメイクも自分で選びました。ぺえ教頭:今サンプルを見せてもらっているけど、かわいいね!鬼頭:うれしい! ありがとうございます。こもり校長:10月12日には、セカンドアルバム『Luminous』をリリースされました。(番組でオンエアした収録曲の)「Esquisse」には……「命がけで引いた アイラインも滲む やるせNight」という歌詞があって。ぺえ教頭:ポップに歌っているけど、芯を食っていていいよね(笑)。こもり校長:ワードも大人っぽいよね。声もしっとり艶感があるし。鬼頭:いままではロックというかさわやかな曲が多かったんですけど、今回は“夜”というテーマもあって、大人っぽい楽曲もたくさん入っています。こもり校長:今回のアルバムのコンセプトが「昼」と「夜」だそうで、アルバムタイトルの『Luminous』にも“光る”や“輝く”という意味がありますけど……(楽曲によって)「昼の光」「夜の光」を表現しているんですか?鬼頭:そうですね。あとは私の名前の“明里”にも、ちょっとかけて。校長・教頭:おお~!こもり校長:アルバム作りには、気合いは入りましたか?鬼頭:あー! 私……さっきの写真集の話もそうなんですけど、最近、自我が芽生え始めたんですよ(笑)。声優さんって違う人になれるのが楽しくてやっていたのもあって、あんまり自分がないというか。自分を表現したいというのが、あまりなかったんです。そんななかでアーティスト活動を始めて、最初の2年は言われたことをやってみて……みたいな。そこでいろいろ感じて、ようやく自分でこういうことをやりたいな、というのが生まれたんです。今回は、それを詰め込んだ感じですね。こもり校長:でもすごくない? 2年だよ? 僕は(GENERATIONS from EXILE TRIBEで)デビューして10年目ぐらいで、やっと自我が芽生え始めたぐらいですよ。鬼頭:本当ですか?ぺえ教頭:私からしてみれば、(校長は)まだ自我が足りない気がするけどね(笑)。こもり校長:まだ幼稚だよね(笑)。鬼頭:(笑)。こもり校長:だって(鬼頭さんは)、2枚目でここまでできるなんて! 聞いた話によると、「Esquisse」でも、「こういうことをやってみたい」とか……?鬼頭:そうですね。こういう曲を歌いたい、というので発注してもらって。そのなかから自分で選ばせてもらいました。こもり校長:具現化するパワーがすごいよね。プロデュース力があるというか。ぺえ教頭:上手よね(笑)。鬼頭:ありがとうございます!こもり校長:そして鬼頭先生は(10月16日に開催した)バースデーイベントで、次のシングルリリースも発表されたんですよね?鬼頭:そうなんです! 4thシングルと5thシングルの2枚を発表しました(笑)。4thは2023年2月8日にリリースする「Dear Doze Days」というシングルなんですけど、これは自分が出ている作品(テレビアニメ『解雇された暗黒兵士(30代)のスローなセカンドライフ』)のエンディングテーマです。5thシングル(発売日未定)は、私がヒロインを務めている別のアニメ(『魔都精兵のスレイブ』)のオープニングテーマを歌わせていただけるということで。2枚同時に発表しちゃいました。ぺえ教頭:同時に発表するしかなかったのよ(笑)。こもり校長:忙しいですね~(笑)。こもり校長:しかも、2023年(5月、6月)にはライブ(『鬼頭明里 Zepp Tour 2023』)も決まっているということで!鬼頭:そうなんです! ツアーで各地を回れるのがすごく楽しみです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! 10/17(月)〜21(金)は、毎日スペシャル授業を開催!★