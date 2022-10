鬼頭明里「1人の時間が無いとダメって言われるんですけど…」占いも当たらない意外な人柄

声優でアーティストの鬼頭明里さんが、10月18日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。初対面のパーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が、いままでのイメージと実際に会った印象を伝え、声優を目指したきっかけなどについて聞きました。鬼頭明里さんは2014年から声優として活動し、『鬼滅の刃』の竈門禰󠄀豆子役、『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』の近江彼方役などで知られています。アーティスト活動としては、2019年にシングル「Swinging Heart」でデビュー。2022年10月12日にセカンドアルバム『Luminous』をリリース。2023年2月8日には4thシングル「Dear Doze Days」のリリースや5thシングル(発売日未定)、セルフプロデュースした写真集の発売も発表されています。こもり校長:はじめまして!鬼頭:はじめまして! よろしくお願いします。こもり校長:結構シャキっとした感じなんですね。鬼頭:シャキっとしてます!? うれしい! どういう印象だったんですか?こもり校長:もうちょっと、まったりしているイメージでした。ぺえ教頭:ふんわりした感じでね。でも、エナジーは感じるわよ。あかりんはすごく芯がある感じね(笑)。こもり校長:勝手にあかりんって呼んじゃってますが(笑)。鬼頭:ありがとうございます。呼んでください!こもり校長:ぺえ教頭が鬼頭先生の写真を見て、どんな人なのかを想像してたんですけど……。ぺえ教頭:勝手にごめんね。先週妄想したんだけど、そのときは“譲れないものは譲れない女”って(笑)。勝手にいないところで言っちゃったんだけど……その通りだった(笑)。鬼頭:たしかに! そうかもしれないですね(笑)。こもり校長:ブレないタイプですか?鬼頭:自分がこうだと思ったら、突き進むタイプではありますね。ぺえ教頭:他人の意見を受け入れないこともあるわよ。鬼頭:そうですね(笑)。ぺえ教頭:(笑)。大好き!こもり校長:毎日お忙しいと思いますが、自分の時間は作れていますか?鬼頭:そうですね……寝る時間を削ってでも遊びに行きますね。ぺえ教頭:外に出て遊ぶタイプですか?鬼頭:外に出るというよりは、人としゃべりたいと思っちゃうんです。時間が空いたり休みがあったら、誰かを誘って遊びに行ったりしますね。こもり校長:誰かといるほうがいいんですか?鬼頭:そうですね。1人でいると落ち着かないというか。ぺえ教頭:そこも、ちょっと意外かも。鬼頭:1人が好きそうって言われるし、どの占いでも1人の時間が無いとダメって言われるんですけど……1人の時間があるとダメなんです(笑)。ぺえ教頭:そうなんだ……! どんな占い師もあかりんには効かないわね。鬼頭:(笑)。こもり校長:鬼頭先生は、緊張ってするんですか?鬼頭:しますよ。これ、よく聞かれるんですけど……(笑)。しているんだけど、そうは見えない系です。ぺえ教頭:今はしてない? してる?鬼頭:してますしてます!ぺえ教頭:またぁ(笑)。緊張を見せないようにしている、という意識はあるんですか?鬼頭:えー! なんか……あんまり心と身体が直結してないというか、顔にも出ないし。声優としてお芝居しているときも……声優さんって声でお芝居をするけど、身体が動いたり表情に出ちゃったりするんです。でも私は全然出なくて。だから私的には、つなげるほうが難しいんです。こもり校長:ええっ? 身体と気持ちを!?鬼頭:そうですね。ぺえ教頭:この人、面白いね(笑)。鬼頭:(例えば)ライブでは、出る直前まではポケーっとできるんですけど、出た瞬間に「ヤバい! どうしよう」みたいな。ぺえ教頭:出てから緊張するんだ?鬼頭:そうなんです。1人で緊張していますね。こもり校長:特殊なパターンというか……。ぺえ教頭:出ちゃったら緊張しなくなる人のほうが多くない? 出てから焦るんだ?鬼頭:出てから焦ってます(笑)。ぺえ教頭:いつまでもクヨクヨと悩むことはある?鬼頭:あー……! 学生時代は、「大人になったら本気出すから」ってずっと思っていたんです。ぺえ教頭:なにそれ(笑)。聞かせて?鬼頭:「いまは本気を出していない」と学生時代は思っていたから、「寝れば忘れるし」みたいな感じだったんですけど。いざ大人になって「本気を出さなきゃ……!」と思って毎日本気で生きるようになったら、結構しんどいです。こもり校長:ちゃんとしんどいんですね。鬼頭:しんどいですね(笑)。ぺえ教頭:大人になったら本気出すって思ってたんだ、少女時代の鬼頭明里は(笑)。鬼頭:思っていましたね(笑)。こもり校長:どのタイミングで、声優になろうと思ったんですか?鬼頭:もともとアニメや漫画がずっと好きで……でも最初は、イラストレーターを目指していたんです。ちょくちょくアプリのイラストを描いて、お金をもらったりしていたんですけど……。私は愛知出身なんですけど、声優という職業は上京しないとなれないじゃないですか。でも親のお金で地元の大学に通わせてもらうから、それは無理かぁ……みたいに勝手に思っていたんです。ぺえ教頭:うん(笑)。鬼頭:そしたら、中学を卒業する前の進路を決めるタイミングで「大学……絵の学校に行って頑張るかな」みたいなことを言ったら、「うちにはそんなお金は無いので、通うなら奨学金を借りていくんだよ」と言われて。「あれ……? 自分で奨学金を借りないと大学に行けないんだ」となったんです。それで、奨学金を借りてまで大学に行きたいかを考えたら、「別にそんなに行きたくないかも」と思って。じゃあ何する? ってなったときに、地元にこだわらなくてもいいし、自分のお金でやるんだったら声優を目指すのもアリなのかなと思って……そこからです。こもり校長:「じゃあ、東京に行っちゃおう!」みたいな?鬼頭:そうですね。声優になれなかったら、イラストのほうに戻ってくればいいしと思って。ぺえ教頭:へぇ~。なんか思い切ったことはしているけど、心は冷静だよね。こもり校長:心と気持ちは直結していないんです。ぺえ教頭:あ、そうか。面白いね。鬼頭:(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! 10/17(月)〜21(金)は、毎日スペシャル授業を開催!★