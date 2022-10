Mrs. GREEN APPLE大森元貴「一番息切らしちゃいそう」テンポの速い『ブルーアンビエンス』よりカロリーを消費しそうな楽曲は？

Mrs. GREEN APPLEが、10月17日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」に出演。リスナーのメッセージをきっかけに、カロリーを消費しそうな“歌っていて大変”な楽曲を紹介しました。ミセス先生こんばんは! 最近、おいしそうな秋スイーツの誘惑に負けてばかりで、ダイエットを考えなければならない羽目になりました。そこで、少しでも楽しく痩せようと、ミセスの楽曲を歌いながら有酸素運動に励んでいます! ちなみに、“どの曲を歌いながら運動したら1番きついのか選手権”を開催しているのですが、いまのところ「ブルーアンビエンス (feat. asmi)」が大優勝です。あと「VIP」を歌いながら運動すると、ストレス発散になって楽しいです。(20歳)大森元貴 (Vo/Gt):なるほどね! (「ブルーアンビエンス (feat. asmi)」では)両方のフレーズを歌うってことだよね。若井滉斗 (Gt):asmiちゃんパートも、ってことだね。大森:でもたしかに……リズムも有酸素に合うのかもね。若井:でもこれ結構テンポ速いからさ、このテンポで走ったらすごいことなるね(笑)。大森:心臓バクバクだよ(笑)。藤澤涼架 (Key):たしかに。若井:そう考えると、「VIP」とかはいいテンポなのかもしれない。藤澤:そうだね。大森:あの~、いいすか? 歌ってる本人から一番難しい曲……僕が一番息切らしちゃいそうな曲いいすか?若井:そこ気になるよ!大森:「Love me, Love you」です(笑)。若井:意外!藤澤:たしかに意外……!若井:テンポはミドルだけど……。大森:ブレスがないっすね、あれは。若井:そういうことか。藤澤:ずっと突っ込んで歌ってるもんね。大森:動きながらやったら、ほんとに倒れちゃうと思うぐらい。カロリー消費は、すごい高いと思います。若井:じゃあ、ぜひチャレンジしてほしいね。大森:ぜひ! 頑張ってください!Mrs. GREEN APPLEは10月18日(火)に、映画『ラーゲリより愛を込めて』の主題歌で新曲の「Soranji」を配信リリース。楽曲の感想を番組の掲示板やSNSで募集中です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! 10/17(月)〜21(金)は、毎日スペシャル授業を開催!★