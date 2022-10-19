BREAKERZのギタリストAKIHIDE、新アルバムより収録曲「電脳少女」のMV公開

ロックバンドBREAKERZのギタリストAKIHIDEが、2022年10月26日（水）にリリースするソロ9枚目となるアルバム『UNDER CITY POP MUSIC』から収録曲「電脳少女」のミュージックビデオを公開した。
先日公開された「UNDER CITY POP MUSIC」のミュージックビデオに続いてアルバム収録曲からのプレミア公開第二弾となる今作も、アートディレクションや撮影・編集までAKIHIDEが担当。
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ミュージックビデオで描かれるスマートフォンの液晶に浮かぶ、どこか見覚えのある少女の正体とは？なお、AKIHIDEが得意とする哀愁を感じるサウンドメイキングとシティポップが融合した、新たなAKIHIDEサウンドにも注目とのこと。
さらに、11月に開催されるライブツアーに加えて、アルバムリリース日の10月26日からタワーレコード池袋店、その他CD販売店にてリリースイベントが行われることが追加発表された。
＜リリース情報＞
AKIHIDE
9th Album『UNDER CITY POP MUSIC』
リリース日：2022年10月26日（水）
特設サイト：http://akihide.com/special/under_city_pop_music/
＝収録曲＝
1. Elevator Song
2. UNDER CITY POP MUSIC
3. 電脳少女
4. 赤い鳥籠
5. サカサマの月
6. Spy Summit
7. 雪月花
8. Escape
※BONUS TRACK.
Clapping in the Rain（※通常盤のみ収録）
初回限定盤：2CD
価格：5500円（税込）
品番：ZACL-9129～30
※特典CD
「UNDER CITY MIDNIGHT STREAM -432Hz-」
＝収録曲＝
1. 00:00
2. 10:00
3. 20:00
4. 30:00
5. 40:00
6. 50:00
通常盤：1CD
価格：3300円（税込）
品番：ZACL-9131
※ボーナストラック「Clapping in the Rain」収録
＜イベント情報＞
AKIHIDE 9thアルバム『UNDER CITY POP MUSIC』 リリースイベント
2022年10月26日（水）19:00～【東京】タワーレコード池袋店 店内スペース
2022年10月28日（金）19:00～【東京】タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO
2022年10月30日（日）13:00～【大阪】HMV＆BOOKS SHINSAIBASHI 店内イベントスペース
2022年10月30日（日）18:00～【愛知】タワーレコード名古屋パルコ店 店内イベントスペース
AKIHIDEがひとりギターを抱え巡る日本行脚の旅
AKIHIDE「Angya」season2
2022年10月1日（土）埼玉・西川口Hearts
2022年10月9日（日）京都・京都FANJ
2022年10月10日（月・祝）愛知・名古屋BL cafe
2022年10月15日（土）香川・高松SUMUS cafe
2022年10月16日（日）岡山・MO:GLA
2022年10月22日（土）山梨・桜座
http://akihide.com/special/angya/
AKIHIDE Premium Night Show 2022 -UNDER CITY POP MUSIC-
2022年11月3日（木・祝）愛知・名古屋 SPADE BOX
2022年11月5日（土）東京・COTTON CLUB
2022年11月6日（日）東京・COTTON CLUB
2022年11月9日（水）大阪・Billboard Live OSAKA
http://akihide.com/special/under_city_pop_music/#live
AKIHIDE Official Site：http://akihide.com