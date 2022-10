DFBポカール2回戦が18日に開催された。

鎌田大地がベンチスタート、長谷部誠が負傷欠場となったフランクフルトは、シュトゥットガルト・キッカーズ(4部相当)と敵地で対戦。今季加入してブレイクするランダル・コロ・ムアニが華麗な崩しからループを決め、11分に先制する。さらに続く18分にも、マリオ・ゲッツェのCKにフルボイェ・スモルチッチが頭で合わせ、追加点でリードを広げた。試合はそのまま進むと、79分からは鎌田大地が途中出場。リードを保ったフランクフルトはこのまま2-0で勝利した。

吉田麻也がフル出場したシャルケは、敵地でホッフェンハイムに厳しい戦いを強いられる。立ち上がりから失点を重ねると、ムナス・ダブールの2得点などで0-3と大きくリードされて前半を終える。さらに後半にも追加点を許すと、その後なんとか1点を返したものの、1-5と大敗。シャルケは4日前にもリーグ戦で0-3と敗れた相手に、再び完敗することとなった。

浅野拓磨が欠場となったボーフムは、敵地で3部所属のエルフェアスベルクと対戦。試合はスコアレスで推移した85分、ボーフムがアントニー・ルシアの決勝ゴールが決まり、この値千金のゴールを守りきって勝ち進みを決めた。

その他の試合では、板倉滉が欠場したボルシアMGが2部のダルムシュタットに敗戦。ライプツィヒはホームで2部のハンブルクに4-0と快勝し、マインツやヴォルフスブルクらも3回戦進出を決めた。

以下がDFBポカール2回戦の試合結果と19日の対戦スケジュール。

■DFBポカール2回戦の結果

▼10月18日開催

リューベック(4部) 0-3 マインツ

シュトゥットガルト・キッカーズ(4部) 0-2 フランクフルト

マンハイム(3部) 0-1 ニュルンベルク(2部)

ライプツィヒ 4-0 ハンブルク(2部)

エルフェアスベルク(3部) 0-1 ボーフム

ブラウンシュバイク(2部) 1-2 ヴォルフスブルク

ホッフェンハイム 5-1 シャルケ

ダルムシュタット(2部) 2-1 ボルシアMG

▼10月19日開催

ハノーファー(2部) vs ドルトムント

フライブルク vs ザンクトパウリ(2部)

ザンクトハウゼン(2部) vs カールスルーエ(2部)

パーダーボルン(2部) vs ブレーメン

アウクスブルク vs バイエルン

シュトゥットガルト vs ビーレフェルト(2部)

ウニオン・ベルリン vs ハイデンハイム(2部)

レーゲンスブルク(2部) vs デュッセルドルフ(2部)