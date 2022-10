探しものは何ですか？「すみっコぐらしTile」に持ち物番はおまかせあれ♪

スマートトラッカー(忘れ物防止タグ)の「Tile」にサンエックスの「すみっコぐらし」デザインが新登場! 探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーとなって「すみっコぐらし」たちがあなたの生活をお助けします♪

Tile Inc.のスマートトラッカー(忘れ物防止タグ)の「Tile」に、さむがりの「しろくま」や、自分に自信がない「ぺんぎん?」、はずかしがりやの「ねこ」といった、ちょっぴりネガティブだけど個性的なキャラクターで多くの年代から人気の「すみっコぐらし」をプリントした 「すみっコぐらし デザインTile」がやってきた。

今回の「すみっコぐらし デザインTile」は全5種類が登場。「Tile」と、簡単なセットアップ方法が記載された「Tileスタートアップガイド」のセットを、ファスナーが付いて持ち運びにも楽しい、ここでしか手に入らない「すみっコぐらし」オリジナルパッケージのセットになっている。

可愛らしいデザイン「Tile」はキーホルダーとして楽しめるだけでなく、屋内外、よく ”すみっこ” に隠れてしまう鍵や小物を「Tile」のファインディング技術と音で簡単に探し出すことができる。

また、付属するオリジナルデザインのTileポケットを備えたビニールスライドポーチは、ICカードや保険証といったカード類、印鑑や小銭など、Tileを取り付けることができない大切な小物を入れて、大切なものを可愛く持ち運ぶこともできる。

Tileダイレクトストアでは、キャラクターが集合した「スタンダード」デザインをはじめ、人気ストーリーの「とかげの夢」、「みにっコとあそぼ」がプリントされた「Tile」を共通デザインパッケージ、ファミリーマートでは、Tileダイレクトストアとはデザイン違いの「ふしぎなうさぎのおにわ」と「みにっコとあそぼ」のストーリーがプリントされた限定デザインがラインナップ。

可愛い・便利な「すみっコぐらしTile」で持ち物管理を便利にこなそう!

(C)2022 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.