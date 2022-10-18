メジャーリーグ・サッカー（MLS）は17日、リーグで最もサラリーが高い選手たちを公式サイトで発表した。
MLS選手協会は、9月2日時点での全選手のサラリー情報を掲載した『2022サラリーガイド』を発行。選手の基本給（年俸）、および年間平均保証報酬（Guaranteed Compensation）が紹介されている。なお、年間平均保証報酬とは、選手の基本給とすべての契約金および保証ボーナスを、オプション年を含む選手の契約期間にわたって年率換算したものとなる。
年間平均保証報酬ランキングの1位は、今夏にナポリからトロントFCに加わったイタリア代表FWロレンツォ・インシーニェの1400万ドル（約21億円）となった。また、2位はスイス代表FWジェルダン・シャチリ、3位は“チチャリート”こと元メキシコ代表FWハビエル・エルナンデスとなった。
今季限りで現役を引退する元アルゼンチン代表FWゴンサロ・イグアインは6位にランクイン。今夏にユヴェントスからトロントFCに加わったイタリア代表FWフェデリコ・ベルナルデスキは4位、レアル・マドリードからロサンゼルスFCに加わったウェールズ代表FWギャレス・ベイルは23位となった。
年間平均保証報酬のトップ25にランクインした主な選手は以下の通り。
1位 ロレンツォ・インシーニェ（トロントFC）
基本給：1400万ドル（約21億円）
年間平均保証報酬：1400万ドル（約21億円）
2位 ジェルダン・シャチリ（シカゴ・ファイアー）
基本給：735万ドル（約11億円）
年間平均保証報酬：815万3000ドル（約12億円）
3位 ハビエル・エルナンデス（LAギャラクシー）
基本給：600万ドル（約8億9400万円）
年間平均保証報酬：744万3750ドル（約11億円）
4位 フェデリコ・ベルナルデスキ（トロントFC）
基本給：312万5000ドル（約4億6500万円）
年間平均保証報酬：625万6322ドル（約9億3200万円）
5位 ドウグラス・コスタ（LAギャラクシー）
基本給：300万ドル（約4億4700万円）
年間平均保証報酬：580万ドル（約8億6400万円）
6位 ゴンサロ・イグアイン（インテル・マイアミ）
基本給：510万ドル（約7億6000万円）
年間平均保証報酬：579万3750ドル（約8億6300万円）
7位 エクトル・エレーラ（ヒューストン・ダイナモ）
基本給：475万ドル（約7億700万円）
年間平均保証報酬：524万6875ドル（約7億8200万円）
11位 クリスティアン・ベンテケ（DCユナイテッド）
基本給：400万ドル（約5億9600万円）
年間平均保証報酬：418万2778ドル（約6億2300万円）
19位 ヴィクター・ワニアマ（モントリオール・インパクト）
基本給：240万ドル（約3億5800万円）
年間平均保証報酬：309万1667ドル（約4億6100万円）
20位 クチョ・エルナンデス（コロンバス・クルー）
基本給：260万ドル（約3億8700万円）
年間平均保証報酬：288万6000ドル（約4億3000万円）
21位 カルロス・ベラ（ロサンゼルスFC）
基本給：240万ドル（約3億5800万円）
年間平均保証報酬：273万7500ドル（約4億800万円）
23位 ギャレス・ベイル（ロサンゼルスFC）
基本給：160万ドル（約2億3800万円）
年間平均保証報酬：238万6667ドル（約3億5600万円）