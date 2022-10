QuizKnock伊沢拓司、とむ「焦りに慣れろ！」本番で力が発揮できない受験生にアドバイス

QuizKnockのメンバーが受験生を応援するTOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK! 天才LOCKS!」が10月からスタート。昨年度に続き、受験生のお悩みに直接役立つアドバイスをお届けします。10月14日(金)の放送では、伊沢拓司さんととむさんが、「焦ってしまい本来の力が出せない」というリスナーの相談に回答しました。伊沢:QuizKnockがおくる、超ショート授業「天才LOCKS!」。”天才”とは天から与えられた才能のこと。みんなの中に潜む”天才”を、一緒に掘り起こしていきましょう!2人:よろしくお願いします!伊沢:QuizKnockは、学びに関するエンターテイメントをいろいろ作ってるチームなわけですが、そこから今日は、現役学生のとむに来ていただきました。簡単に自己紹介してもらっていい?とむ:はい! 今、東京大学の2年生で、動画編集とか動画出演をやっております。伊沢:何歳?とむ:いま、20歳ですね。伊沢:若いね~! だから、より学生の目線で答えられるかなと思います。今夜も生徒(リスナー)の質問に、一問一答形式で答えていきたいと思います。とむ:今日は、焦りについての質問です。【家で解いたら解けるのに、テストや試験など緊張した空間では焦ってしまい本来の力が出せません。どうしたら、練習通りに本番を迎えられますか?】(18歳)伊沢:これってあるあるだけど、みんなが苦しむポイントだよね。とむはどうしてた?とむ:私もやっぱりテストとか焦ってましたね。伊沢:そうだよね。俺もいまだにテレビとかでも焦るもん。これは抜けないよ(笑)。とむ:伊沢さんが焦るってことは、どんな方でも焦るってことですよね(笑)。伊沢:そうそう。東大入試の時も焦ったし……(笑)。これは、どうすればいいかな?とむ:“焦る”って悪いことだと思いがちなんですけど、それ自体は大事なことでもあると思うんです。適度な緊張感があるっていうのは、いいことだと思うんですけど……。伊沢:だらけすぎないもんね。とむ:でも、それでフルに実力が出ないと、もったいないですから! なので、“慣れ”があるといいんじゃないですかね?伊沢:なるほど! “焦りに慣れる”ってこと?とむ:そうですね。あとは“環境に慣れる”っていうのも大事ですね。伊沢さんはテレビ収録とかラジオとかって、もう慣れてるんじゃないですか?伊沢:たしかに回数を重ねると、「もう大丈夫だな」って思うことは増えたね。だから入試で言うと、本番の環境に慣れるみたいなのが大事になってくるのかな?とむ:そうですね!伊沢:あと、“問題慣れ”とかもあるよね。とむ:問題に慣れるの大事です! 例えば「1+1」みたいな問題……まぁ出ないですけど、出たらどんなに緊張してても、さすがにこれは「答えが2だな」って。伊沢:人生で何度となくやってきてるからね。とむ:それぐらい自信がつくまで練習するというか、勉強するのも1個の解決方法なんじゃないですかね。伊沢:となると、やっぱり本番に近い環境や本番と同じ時間に始めてみるとか、ちょっと慣れてない場所で解いてみるとかを、練習の中に取り入れていく……みたいなことができて、かつ同じような問題を丁寧に丁寧に何度もやることが大事ですね。とむ:模試とかで。伊沢:そっか。模試も本番の環境として使えるよね。だから、簡単に焦りをなくす方法ってよく考えたらないのかもね。地道に地道に練習を積み重ねていく、ってことになるかもしれないですね。とむ:はい!伊沢:ということで本日の結論!「天才LOCKS!」では、受験生からの疑問や質問、受験を乗り越える“鍵”となる「受験応援鍵曲」を募集しています。疑問/質問が採用されたリスナーには、QuizKnockメンバーの直筆メッセージ入りカロリーメイトスペシャルボックスと、サイン&音声メッセージ入りチェキをプレゼントします。詳細、応募は番組の特設サイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55(「天才LOCKS!」は毎週金曜に放送)番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! 10/17(月)〜21(金)は、毎日スペシャル授業を開催!★