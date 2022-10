THE RAMPAGE 浦川翔平「いつも助かっています」メンバーのRIKUはボケの拾い役!?

THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのRIKUさんと浦川翔平さんが、10月17日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。2人の人柄が垣間見えるトークと、10月19日(水)リリースのニューシングル『ツナゲキズナ』について語った場面を紹介します。その前編。●後編はこちらTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEは、パーソナリティのこもり校長が所属するGENERATIONS from EXILE TRIBEの後輩グループで、3人はもともと交流があるとのこと。ぺえ教頭とは、番組に出演経験のあるRIKUさんとは2回目、浦川さんとは初対面です。こもり校長:RIKU先生は1月(19日)ぶりですね。そのときはボーカルの3人で来てくださいました。RIKU:お久しぶりです。また来れてうれしいです!こもり校長:……翔平さんは何をやっているんですか?浦川:台本が、全部ぐちゃぐちゃに混ざっちゃいまして……!こもり校長:今は4ページなんですけど、翔平さんは10ページを見ています。先にいきすぎです(笑)。浦川:追いつきました。すみません!こもり校長:そして、はじめまして!……イヤホンも付けてください! マイクにも絡まってますよ!RIKU:本当に素人みたい……(笑)。浦川:すみません、見えないボケが……(笑)。こもり校長:でもこれはね、全部計算でやってるのよ。浦川:もう……(笑)。今日は、先輩風を吹かせないんじゃなかったんですか!?こもり校長:これは先輩風とかではなく……(浦川さんが)変なのよ。浦川:注意喚起……(笑)。RIKU:マジレスってやつですね(笑)。こもり校長:聴いてくれているみんなは、「翔平先生って天然なのかな?」って思うかもしれないけど、全部わかってやっていることだから!ぺえ教頭:本当に? これ全部考えた上での……?浦川:考えたつもりは全然ないんですけどね。RIKU:メンバーの僕からも言わせてもらうと、そんな賢さは彼にはないです(笑)。ぺえ教頭:そんな器用さはないってことね。浦川:器用さはないけど……ちょっとは考えてきました(笑)。ぺえ教頭:そうなの!? 難しいわね(笑)。こもり校長:そうそう、この子は難しいの!ぺえ教頭:うん……だから、RIKUちゃんが来てくれてよかったわ。全員:(笑)。こもり校長:あとRIKUくんはボーカルなんですよ。ボーカルは、こういう翔平先生のボケを拾ってくれます。浦川:そうなんですよ、いつも助かっています。RIKU:掃除係なので(笑)。こもり校長:これがパフォーマーの誰かだと、シカトするんです(笑)。浦川:同い年の誰かだと……メンバーの藤原樹は同い年なんですけど、もう無視ですよね。RIKU:もう終了だよね。こもり校長:(RIKUさんに)今日は助けてくださいね。RIKU:押忍!! よろしくお願いします。ぺえ教頭:2人はこういうバランスなのね……(笑)。こもり校長:THE RAMPAGE先生は、10月19日にニューシングル『ツナゲキズナ』をリリース。おめでとうございます!RIKU・浦川:ありがとうございます!こもり校長:この曲は、「2022世界バレー女子大会」のTBS公式テーマソングになっておりまして、耳にしたことのある生徒(リスナー)もいると思うのよ。バレーといえば、我が校では(学生時代はバレーボールの選手だった)ぺえ教頭が……。浦川:そうなんですか!?ペえ教頭:そうなのよ。それぐらい知ってから来なさいよ!(笑)。RIKU:ごめんなさい。打ち合わせでちゃんと聞いたはずなんですよ。浦川:ゴリゴリに聞いてます……!(笑)。こもり校長:そう! なのに、わざとやんのよ。ぺえ教頭:わざとやってくれているのね(笑)。浦川:遠回しにつついてくる感じが面倒くさいので、気をつけてください(笑)。RIKU:気をつけさせんな!校長・教頭:(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★SCHOOL OF LOCK! 10/17(月)〜21(金)は、毎日スペシャル授業を開催!★