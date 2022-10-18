コスプレイヤー宮本彩希が10月16日、自身のTwitterを更新しチャイナショットを披露した。
宮本は「2016ねん」とツイートし、セクシーボディあらわなチャイナ風着用ショットを披露。この投稿にファンからは「さきみーのチャイナファンです」「最高ですな」「今と変わらないぐらい素敵です」といった声が寄せられた。
2016ねん pic.twitter.com/5QFiAYrjFw— 宮本彩希🍁 (@saki_miyamoto) October 16, 2022
(C)PPエンタープライズ
コスプレイヤー宮本彩希が10月16日、自身のTwitterを更新しチャイナショットを披露した。
宮本は「2016ねん」とツイートし、セクシーボディあらわなチャイナ風着用ショットを披露。この投稿にファンからは「さきみーのチャイナファンです」「最高ですな」「今と変わらないぐらい素敵です」といった声が寄せられた。
2016ねん pic.twitter.com/5QFiAYrjFw— 宮本彩希🍁 (@saki_miyamoto) October 16, 2022
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