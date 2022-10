井上雄彦が原作・脚本・監督を務めるアニメ映画「THE FIRST SLAM DUNK」の関連企画として、「『THE FIRST SLAM DUNK』 in ハルカス 300」が10月29日から2023年1月9日にかけて大阪・あべのハルカスの展望台「ハルカス300」で開催される。

地上300メートルの日本一高いビルとして知られるあべのハルカス。「『THE FIRST SLAM DUNK』 in ハルカス 300」では「ハルカス300」の58階「天空庭園」に、3on3が楽しめるバスケットボールコートが設置される。また「ハルカス300」の16階展望台専用エレベーターホールから60階「天上回廊」までを、「THE FIRST SLAM DUNK」のロゴや劇中に登場するキャラクターの装飾でジャック。館内の至るところにも「THE FIRST SLAM DUNK」にちなんだ装飾が施される。

初日には麒麟の田村裕と大阪籠球会がゲストとして参加するオープニングイベントを開催。同日に親子で楽しくバスケットボールを学べるイベントも行われる。参加希望者はそれぞれの特設フォームから申し込もう。

「『THE FIRST SLAM DUNK』 in ハルカス 300」

期間:2022年10月29日(土)~2023年1月9日(月・祝)

場所:あべのハルカス 展望台「ハルカス300」

オープニングイベント

日時:2022年10月29日(土)12:00~14:00

ゲ ス ト:麒麟・田村裕、大阪籠球会(パフォーマー)

親子バスケットボールクリニック

日時:日時:2022年10月29日(土)14:00~16:00

ゲ ス ト:大阪籠球会(パフォーマー/インストラクター)

(c)I.T.PLANNING,INC. (c)2022 THE FIRST SLAM DUNK Film Partners