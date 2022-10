サザンオールスターズ・原由子がマツコと初共演「失礼な言い方だけど、可愛い方だなって」

TBSで毎週火曜よる8時57分から放送されている『マツコの知らない世界』。マツコ・デラックスが“知らない世界”を、その道を愛してやまないスペシャリストが紹介。独特の世界観をもつ個性あふれる人物たちが、熱くマツコに語りつくす。10月18日放送の回ではサザンオールスターズの原由子がスペシャルゲストとして登場。マツコと初共演を果たす。

【写真】原由子とマツコ・デラックスが初共演

番組では“鎌倉・湘南を愛し、歌い続けるミュージシャン”原由子が、実は幼少期から関わりがあったという鎌倉・湘南エリアの魅力をサザンオールスターズの楽曲と共に思う存分語る。さらに、明日10月19日(水)に発売される31年ぶりとなる全曲新曲のオリジナルソロアルバム「婦人の肖像 (Portrait of a Lady)」から今回の番組テーマである鎌倉にちなんだ最新楽曲「鎌倉 On The Beach」をテレビ初歌唱する。

「鎌倉・湘南をテーマにした楽曲でご飯を食べさせてもらっている」と話す原。観光地やサーフィンエリアとしても人気な“光”の部分と、歴史的な出来事などからくる“影”の部分が同居する“鎌倉・湘南の摩訶不思議な魅力”をマツコにプレゼンする。

そんな魅力が詰まっている最強パワースポットとして、自身が長年熱中しているハイキングコースを、その場所で聞いてほしいサザンオールスターズにまつわる楽曲と共に紹介。さらに、原がパワーをもらえると語る「鎌倉の知られざる絶品グルメ」も紹介。食からパワーを得られると原が足繁く通う、心が疲れた時に行きたいお寿司屋さんの“ふわふわつみれ汁”、さらに、鎌倉の絶景に癒されながら味わう“究極のチーズケーキ”をマツコが実食。その味にマツコも唸る。

番組の最後には、原にとって一番の摩訶不思議スポットであるという“鶴岡八幡宮の大銀杏”が歌詞に出てくる新曲「鎌倉 On The Beach」をテレビ初歌唱。現在自身が出演するCMソングとしても話題となっており、原がボーカルを務めるサザンオールスターズの楽曲「鎌倉物語」の続編のようなイメージで制作されたという“最新鎌倉ソング”を、マツコの前でパフォーマンスする。

歌唱後にマツコ「声がまだ20代でした。失礼な言い方だけど、可愛い方だなって」とコメント。原は「元の印象が悪いんじゃないですか〜?(笑)」と返すと、「結構毒づくよね(笑)」とマツコ。今回の収録を通して互いに一歩踏み込んだ関係になれた様子を見せた。

さらにマツコからは、「これをご縁に、原さんもですけど、今後のサザン周りの楽曲発表の場はもううちの番組で全部やらせていただきますんで…またよかったらいらしてください!」と締めくくった。

