10月18日、日本テレビは12月28日から2023年1月9日にかけて開催される第101回全国高校サッカー選手権大会の応援歌が、Saucy Dogの『現在を生きるのだ。』に決定したと発表した。

高校サッカー選手権はこれまで、数々の豪華アーティストが応援歌を歌い、大会を盛りあげてきた。Saucy Dogは若い世代から指示を集める石原慎也(Vo/Gt)、秋澤和貴(Ba)、せとゆいか(Dr/Cho)による3ピースギターロックバンド。『現在(いま)を生きるのだ。』は「自分たちが経験した青春を書いた」楽曲となっている。

■Saucy Dogコメント

「コロナ禍という生きづらい世界になってしまって、すごい苦しいこともたくさんあったと思います。自分たちがやってきたことは絶対に報われる、というわけじゃないと思うんですけど、その自分たちがやってきたことに自信を持って、胸を張って生きていってほしいなと。絶対に間違っていないし、今まで頑張ってきたことが、どこかでその経験が生きてくると思うので。最後まで頑張って生きていきましょう。僕らも最後まで頑張って生きていきます」

第84回大会以降の歴代の応援歌は以下のとおり。

第84回(2005年度):コブクロ『Starting Line』

第85回(2006年度):絢香『Start to 0(Love)』

第86回(2007年度):RIP SLYME with MONGOL800『Remember』

第87回(2008年度):いきものがかり『心の花を咲かせよう』

第88回(2009年度):FUNKY MONKEY BABYS『明日へ』

第89回(2010年度):WEAVER『キミノトモダチ』

第90回(2011年度):ナオト・インティライミ『Message』

第91回(2012年度):miwa『ホイッスル~君と過ごした日々~』

第92回(2013年度):GReeeeN『僕らの物語』および『僕らは物語』

第93回(2014年度):大原櫻子『瞳』

第94回(2015年度):BLUE ENCOUNT『はじまり』

第95回(2016年度):家入レオ『それぞれの明日へ』

第96回(2017年度):Little Glee Monster『いつかこの涙が』

第97回(2018年度):Mrs. GREEN APPLE『僕のこと』

第98回(2019年度):三阪咲 応援歌『繫げ!』/みんなのアンセム『We are on your side』

第99回(2020年度):sumika『本音』

第100回(2021年度):上白石萌音『懐かしい未来』(作詞・作曲:森山直太朗)

第101回(2022年度):Saucy Dog『現在を生きるのだ。』