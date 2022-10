『結合男子』伊東健人、榎木淳弥ら豪華出演声優発表＆AGF出展決定！

2023年発売予定のNintendo Switch(TM)向け新作ゲーム『結合男子』の出演声優10名が発表。さらに、「キャスト発表記念! 声優サイン色紙プレゼントキャンペーン第1弾」の開催や、アニメイトガールズフェスティバル2022(AGF2022)への出展が決定した。

『結合男子』は、スクウェア・エニックスが贈るNintendo Switch(TM)/iOS/Android向け友情結合シミュレーションアドベンチャー。元素の力を宿す「志献官(しけんかん)」と呼ばれる青年らが、50日後に滅びる世界を化学結合によって阻止へと導く。

プレイヤーである ”あなた” は、志献官を結びつけさらなる力を引き出す「結合術」の使い手「媒人(なこうど)」として、共に戦いに身を投じていく。

本作はダウンロード専用ソフトとなっており、製品版には総勢10人の「志献官」のうち源朔、安酸栄都、鍛炭六花、宇緑四季の4人を収録。残りの6人は製品版の配信後、有料追加コンテンツとして順次配信される予定だ。

追加キャラクターを購入すると、結合する志献官の組み合わせが広がるので、さらなる物語を楽しむことができるようになる。

そんな本作より、出演声優10名の情報が発表!

水素の志献官・源朔役に伊東健人、酸素の志献官・安酸栄都役に榎木淳弥、炭素の志献官・鍛炭六花役に田丸篤志、ベリリウムの志献官・宇緑四季役に古川慎、窒素の志献官・凍硝七瀬役に堀江瞬。

リチウムの志献官・浮石三宙役に西山宏太朗、鉄の志献官・鐵仁武役に濱野大輝、フッ素の志献官・舎利弗玖苑役に逢坂良太、塩素の志献官・塩水流一那役に安元洋貴、硫黄の志献官・清硫十六夜役に岡本信彦が決定した。

公式サイト内のキャラクターページでは、志献官10人の詳細情報やサンプルボイスが公開されているため、ぜひチェックしてほしい。

この度のキャスト発表を記念して、『結合男子』公式Twitterアカウント(@Ketsugou_PR)をフォロー&応募期間までに対象ツイートをリツイートすると、抽選で各2名に、源朔役:伊東健人、安酸栄都役:榎木淳弥のサイン色紙をプレゼント!

第2弾以降も予定されているため、こちらもお楽しみに。

そして、2022年11月5日(土)・6日(日)に池袋で開催される『アニメイトガールズフェスティバル 2022』に『結合男子』が出展!

グッズの販売や、ノベルティ配布を予定。ブース内では化学テスト企画も実施予定だ。

この機会にぜひAGF2022、スクウェア・エニックス(結合男子&出版)ブースへ足を運んでみてはいかが?

(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.