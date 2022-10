『すみっコぐらし』10周年をイクミママのどうぶつドーナツでお祝い♪

今年で10周年を迎えた『すみっコぐらし』がドーナツになっちゃった! 見て笑顔、食べて笑顔になるドーナツ店「イクミママのどうぶつドーナツ!」から、ぎゅぎゅっとかわいい「すみっコぐらし10周年限定ドーナツセット」が登場する。

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。

様々なグッズや玩具などの商品展開がなされており、劇場版アニメーション作品も制作・公開されるなど、幅広い年齢層に愛されているキャラクターだ。

そんな『すみっコぐらし』の10周年を記念して、手作りドーナツ専門店「イクミママのどうぶつドーナツ!」とコラボをしたドーナツが誕生!

寒がりで人見知りの「しろくま」、自分に自信がない「ぺんぎん?」、食べ残された(?!)「とんかつ」、恥ずかしがり屋の「ねこ」、正体を隠している「とかげ」、ひねくれものの「たぴおか」、かたいから食べ残された「えびふらいのしっぽ」。

思わず共感してしまうようなネガティブな悩みを抱えているけれど、とっても可愛くて個性豊かなすみっコ達が6個のドーナツになって登場する。

眺めているだけでも可愛くて泣けちゃうかも!?

販売期間は2022年10月19日(水)12時〜12月31日(土)までとなっているため、ぜひお早めに!

>>>可愛すぎるすみっコドーナツのラインナップを見る!(写真10点)

(C)2022 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.