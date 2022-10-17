【放送予定】ドラフト2022　テレビ中継　ネット生配信一覧｜2022年プロ野…

プロ野球ドラフト会議　最新情報

「2022年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月20日に行われる。プロ志望届を提出した高校生154人、大学生187人の計341人に加え、社会人や独立リーグの候補者が運命の時を待つ。

 

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放送局・時間

＜地上波＞

TBS系列全国ネット放送

16時50分～17時50分（1巡目のみ）

 

 

＜CS＞

スカイＡ

16時30分～21時00分

 

＜ラジオ放送＞

ニッポン放送

17時00分～18時00分（1巡目のみ）

 

＜インターネット配信＞

Paravi

16時50分～育成枠指名終了まで

 

Sports Bull

17時00分～育成枠指名終了まで

 

 

弊サイトでもドラフト速報をお届けします。

同日のドラフト特番

＜地上波＞

「速報ドラフト会議　THE運命の1日」（TBS系列）

19時00分～21時00分

司会：中居正広

 

 

＜CS＞

「ドラフトハンター原石発掘スペシャル」再放送（スカイＡ）

12時00～13時00分　

出演：金本知憲、川上憲伸、西尾典文（スポーツライター）、ヒロド歩美（ABCテレビアナウンサー）、寺田健人

 

「激熱！！高校ドラフトーク」（スカイＡ）

13時00分～14時00分

出演：かみじょうたけし、いけだてつや、上田剛史（東京ヤクルトスワローズOB）

 

「虎ヲタ～知ればアナタも人気者～」再放送（スカイＡ）

14時00分～14時30分

出演：増田英彦（ますだおかだ）、関本賢太郎（阪神タイガースOB）、高野勲（日刊スポーツ）

 

「第3回プロ野球仮想ドラフト会議」再放送（スカイＡ）

14時30分～16時30分

MC：カンニング竹山

アシスタント：ヒロド歩美（ABCテレビアナウンサー）

進行：小縣裕介（ABCテレビアナウンサー）

レジェンドOB：金本知憲、宮本慎也、川上憲伸、赤星憲人

ドラフトハンター：西尾典文（スポーツライター）、寺田健人

 

「プロ野球ドラフト後夜祭！2022」（スカイＡ）

21時00分～23時00分

出演：里崎智也、ますだおかだ、かみじょうたけし、河野万里奈