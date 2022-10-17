【放送予定】ドラフト2022　テレビ中継　ネット生配信一覧｜2022年プロ野…

プロ野球ドラフト会議 最新情報
「2022年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月20日に行われる。プロ志望届を提出した高校生154人、大学生187人の計341人に加え、社会人や独立リーグの候補者が運命の時を待つ。
いつでもどこでも簡単視聴
放送局・時間
＜地上波＞
TBS系列全国ネット放送
16時50分～17時50分（1巡目のみ）
＜CS＞
スカイＡ
16時30分～21時00分
＜ラジオ放送＞
ニッポン放送
17時00分～18時00分（1巡目のみ）
＜インターネット配信＞
Paravi
16時50分～育成枠指名終了まで
Sports Bull
17時00分～育成枠指名終了まで
弊サイトでもドラフト速報をお届けします。
同日のドラフト特番
＜地上波＞
「速報ドラフト会議 THE運命の1日」（TBS系列）
19時00分～21時00分
司会：中居正広
＜CS＞
「ドラフトハンター原石発掘スペシャル」再放送（スカイＡ）
12時00～13時00分
出演：金本知憲、川上憲伸、西尾典文（スポーツライター）、ヒロド歩美（ABCテレビアナウンサー）、寺田健人
「激熱！！高校ドラフトーク」（スカイＡ）
13時00分～14時00分
出演：かみじょうたけし、いけだてつや、上田剛史（東京ヤクルトスワローズOB）
「虎ヲタ～知ればアナタも人気者～」再放送（スカイＡ）
14時00分～14時30分
出演：増田英彦（ますだおかだ）、関本賢太郎（阪神タイガースOB）、高野勲（日刊スポーツ）
「第3回プロ野球仮想ドラフト会議」再放送（スカイＡ）
14時30分～16時30分
MC：カンニング竹山
アシスタント：ヒロド歩美（ABCテレビアナウンサー）
進行：小縣裕介（ABCテレビアナウンサー）
レジェンドOB：金本知憲、宮本慎也、川上憲伸、赤星憲人
ドラフトハンター：西尾典文（スポーツライター）、寺田健人
「プロ野球ドラフト後夜祭！2022」（スカイＡ）
21時00分～23時00分
出演：里崎智也、ますだおかだ、かみじょうたけし、河野万里奈