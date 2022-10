「ジャンプフェスタ2023」より「ジャンプスーパーステージ」のタイムテーブルが公開された。

1999年にスタートし、今年で24回目となる「ジャンプフェスタ」。今年は12月17日、18日に千葉・幕張メッセにて開催される。タイムテーブルの発表と併せて、「鬼滅の刃」「SPY×FAMILY」「チェンソーマン」「新テニスの王子様」のステージに出演するアニメ版キャストからコメントが到着。「鬼滅の刃」からは竈門炭治郎役の花江夏樹、時透無一郎役の河西健吾、甘露寺蜜璃役の花澤香菜、「SPY×FAMILY」からはロイド・フォージャー役の江口拓也、アーニャ・フォージャー役の種崎敦美、ヨル・フォージャー役の早見沙織、ボンド・フォージャー役の松田健一郎、「チェンソーマン」からはデンジ役の戸谷菊之介、マキマ役の楠木ともり、早川アキ役の坂田将吾、パワー役のファイルーズあい、「新テニスの王子様」からは越前リョーマ役の皆川純子、不二周助役の甲斐田ゆき、跡部景吾役の諏訪部順一、プランス・ルドヴィック・シャルダール役の花江が登場する。キャスト陣のコメントは下に掲載した。

なお「ジャンプフェスタ2023」のチケットは完全招待制となり、アプリ「ジャンプNAVI」にて、10月24日から「ジャンプスーパーステージ」を観覧できる「スーパーステージ付き入場チケット」、11月14日から入場チケットの応募がスタート。応募人数は代表者と同行者3人の、合計4人までの応募が可能で、「スーパーステージ付き入場チケット」は各日最大2プログラムまで選択することができる。

花江夏樹(竈門炭治郎役)コメント

今年もやってきましたジャンフェス!

また皆さんとお会いできるのを楽しみにしています!

年に一度のお祭り!

ド派手に盛り上がりましょう~!

河西健吾(時透無一郎役)コメント

今年は鬼滅の刃のステージに立てるという事で大変嬉しくもあり楽しみです。ファンの皆様も刀鍛冶の里編を楽しみにされていると思うので精一杯盛り上げていきたいと思います。

花澤香菜(甘露寺蜜璃役)コメント

ジャンフェス鬼滅の刃ステージに参加するのは初めてなのでとても楽しみにしています!

活躍する蜜璃ちゃん、早く見たいです!!

江口拓也(ロイド・フォージャー役)コメント

ジャンフェスがスタートしたのは僕が小学6年生の頃からでした。

ジャンフェスっていう響きはいくつになってもわくわくするものですね!

よろしくお願いいたします。

種崎敦美(アーニャ・フォージャー役)コメント

昨年のキャスト発表はとても緊張しました…またSPY×FAMILYで参加できて光栄です!

今年も何卒よろしくお願いいたします!

早見沙織(ヨル・フォージャー役)コメント

今年もSPY×FAMILYステージに立てて嬉しいです。

去年はキャスト解禁の緊張と共に登壇したので…、今年は成長したファミリーの絆をお届けできたらと思います。

松田健一郎(ボンド・フォージャー役)コメント

まさか自分がジャンプフェスタでジャンプスーパーステージに立つことになろうとは思ってもみませんでした。

『SPY×FAMILY』出演者として挨拶する機会をいただけたこと、大変光栄に感じております。当日はかなり緊張していると思いますので暖かく見守ってください。よろしくお願いいたします。

戸谷菊之介(デンジ役)コメント

(ご唱和ください)チェンソ~マン! チェンソーマン!! チェーンソーマーン チェインソーマーン!! チェンソー!! チェンソー!!(会場では声に出さず心でご唱和ください)

楠木ともり(マキマ役)コメント

「チェンソーマン」ステージに出演させていただきます!?

いいんですか!?

お客さんとして楽しんでしまわないように頑張ります!笑

坂田将吾(早川アキ役)コメント

僕の人生でまさかジャンプフェスタに出演できるとは思っていませんでした。

一生の自慢です。当日も皆様と一緒に楽しみたいと思います。

よろしくお願いします。

ファイルーズあい(パワー役)コメント

ジャンフェスのあの空気感が大好きなので本当に楽しみです!

皆さまにチェンソーマンの魅力をさらにお伝えできるように頑張ります!

パパパパワー!

皆川純子(越前リョーマ役)コメント

今年もスーパーステージにテニプリがやってくる! 君も一緒に楽しもう!

22回目のジャンフェス、感無量です。

感謝の心で臨みます!

甲斐田ゆき(不二周助役)コメント

今年もテニプリと皆様に沢山のパワーを頂きました。直接ありがとうを伝えて全力でエールの交換ができる事、最高にハッピーです!

諏訪部順一(跡部景吾役)コメント

新テニスの王子様が今年もジャンフェスに降臨! 息をするのと同じくらい当然な感じですが、全身の毛穴をブチ開けて頑張ります!!

花江夏樹(プランス・ルドヴィック・シャルダール役)コメント

まさかこのステージに立てる日が来るとは! 思いっきり楽しみたいと思います! そして今からジャンフェス運営さんに、馬での登壇が可能か交渉してみますので皆様当日をお楽しみに!!

「ジャンプフェスタ2023」

日程:2022年12月17日(土)、18日(日)

時間:9:00~17:00予定

会場:千葉県 幕張メッセ 国際展示場

※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。

(c) SHUEISHA Inc. All rights reserved.