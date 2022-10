明治安田生命J2リーグ第41節の10試合が15日と16日に行われた。

3位ファジアーノ岡山はブラウブリッツ秋田に1-2で逆転負け。この結果、2位横浜FCが1年でのJ1リーグ復帰を果たすことになった。

その横浜FCは、ホームでツエーゲン金沢と対戦。後半開始直後までに3失点を喫すると、その後に2点を返したものの、2-3で敗れた。今節敗れた首位アルビレックス新潟と横浜FCの勝ち点差「4」は変わらず、1試合を残して新潟のJ2優勝が決まった。

徳島ヴォルティスは藤尾翔太の2ゴールなどで大宮アルディージャを3-1で破った。ベガルタ仙台は終盤の勝ち越し点でロアッソ熊本に2-1で勝利し、モンテディオ山形は大分トリニータに3-0で快勝。残り一枠となった昇格プレーオフ出場権をめぐる争いは、徳島、仙台、山形の3チームに絞られた。なお、4位熊本と5位大分の敗戦により、岡山は3位が確定した。

20位ザスパクサツ群馬は最下位いわてグルージャ盛岡との直接対決を5-1で制し、残留決定。この結果、岩手と21位FC琉球は自動降格圏の21位以下が確定した。J3リーグの上位2チームにJ2ライセンスが交付された場合、両クラブは降格となる。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第41節

▼10月15日(土)

東京ヴェルディ 1-0 アルビレックス新潟

V・ファーレン長崎 0-1 レノファ山口FC

▼10月16日(日)

栃木SC 2-3 水戸ホーリーホック

ザスパクサツ群馬 5-1 いわてグルージャ盛岡

ジェフユナイテッド千葉 2-1 FC琉球

ファジアーノ岡山 1-2 ブラウブリッツ秋田

大分トリニータ 0-3 モンテディオ山形

ベガルタ仙台 2-1 ロアッソ熊本

横浜FC 2-3 ツエーゲン金沢

徳島ヴォルティス 3-1 大宮アルディージャ

▼10月19日(水)

19:00 FC町田ゼルビア vs ヴァンフォーレ甲府

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 新潟(81/+37)

2位 横浜FC(77/+16)

──────自動昇格圏──────

3位 岡山(72/+21)

4位 熊本(67/+11)

5位 大分(66/+11)

6位 徳島(62/+16)

──────PO出場圏──────

7位 仙台(62/+8)

8位 山形(61/+19)

9位 東京V(58/+5)

10位 千葉(58/0)

11位 長崎(55/-4)

12位 秋田(55/-7)

13位 町田(51/+3)

14位 水戸(51/0)

15位 金沢(51/-13)

16位 山口(50/-1)

17位 栃木(48/-8)

18位 甲府(42/-10)

19位 大宮(42/-16)

20位 群馬(42/-20)

──────自動降格圏──────

21位 琉球(34/-25)

22位 岩手(34/-43)

◆■次節の対戦カード

▼10月23日(日)14時一斉キックオフ

秋田 vs 仙台

山形 vs 徳島

水戸 vs 群馬

大宮 vs 長崎

東京V vs 岡山

甲府 vs 岩手

新潟 vs 町田

金沢 vs 栃木

山口 vs 千葉

熊本 vs 横浜FC

琉球 vs 大分