『ハリー・ポッター』の世界に再び浸れる♪タリーズとのコラボ第2弾

今年も『ハリー・ポッター』がタリーズコーヒーに魔法をかける! 好評だったコラボレーションの第2弾が、昨年に引き続き開催されることが決定。気になるその内容は?

>>>ハリー・ポッター×タリーズ「Magical Coffee Time」ドリンクやグッズなどを全て見る(写真17点)

『ハリー・ポッター』シリーズは、J.K.ローリングにより生み出されたファンタジー小説。本作をベースにした映画シリーズは2001年から2011年までに全8作が製作され、大ヒットシリーズとなった。さらに、映画『ファンタスティック・ビースト』シリーズ3作品、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』など、その魔法ワールドは今も広がり続けており、世界中の人々を魅了している。

そんな『ハリー・ポッター』と、昨年はホリデーシーズンに開催されたタリーズとのコラボレーション「Magical Coffee Time」が、今年はハロウィンシーズンとなる10月28日よりスタート! 早速『ハリー・ポッター』魔法ワールドの世界観を表現した、雰囲気たっぷりのラインナップをチェックしていこう。

まずはコラボグッズから、クィディッチのユニフォームを着たベアフル(R)は、ローブのハトメや胸元のエンブレムなどのディティールも再現されたファン感涙のクオリティ! 衣装がホグワーツのグリフィンドール、スリザリン、ハッフルパフ、レイブンクロー各寮のイメージカラーとなっていて、全寮集めたくなるかわいさ☆ ローブ風のブランケットやリバーシブルネクタイ風スカーフも用意されているので、リンクコーデを楽しんでみてもいいかも!

また、ドリンクは作中にも登場するイギリスの伝統的なクリスマス菓子・ミンスパイをモチーフにした、バニラ風味のカフェラテをベースにドライフルーツやスパイスが香るフレーバーで、オリジナルデザインのカップ入り。プラス700円(税込)で、リストバンドにもなる「ヘドウィグ スリーブ」を付けることができる。

さらに『ハリー・ポッターと秘密の部屋』に登場するペチュニアおばさんのプディングをイメージしたロールケーキも登場! ドリンクと一緒に楽しめば、ハリーの日常気分も味わえそうだ♪

他にも、屋敷しもべ妖精のドビーのシルエットがポイントのボトルやマグカップなど、魔法ワールドのモチーフがあしらわれたグッズや、エンブレムやキャラクターがプリントされたクッキーなどのスイーツも見逃せない。

そして、4週連続で開催されるキャンペーン ”Harry Potter Fan Day at Tullys” では、週替わりで各寮のオリジナルステッカーがもらえたり、ハリー・ポッターの世界観を楽しめるデジタルフォトステージなどのお楽しみが盛りだくさん!

ハロウィンやクリスマスなど楽しいイベントが目白押しの冬は、『ハリー・ポッター』の魔法ワールドに浸って思い切り楽しく過ごそう♪

WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s22)