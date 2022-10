井上雄彦が原作・脚本・監督を務めるアニメ映画「THE FIRST SLAM DUNK」の本ポスターが解禁された。

12月3日に公開を控える「THE FIRST SLAM DUNK」。解禁された本ポスターは、本日10月15日より全国の映画館で掲出が始まったもので、井上による描き下ろしイラストがあしらわれている。

なお新情報を発表する特番が、11月4日20時より東映アニメーション公式YouTubeチャンネルにて公開決定。また映画関連本として、原作全276話から物語のベースとなる24話を厳選収録した「SLAM DUNKジャンプ」が11月8日に発売となることも告知された。

さらに「THE FIRST SLAM DUNK」をより楽しめる特別本「THE FIRST SLAM DUNK re:SOURCE(リソース)」が12月15日に発売。井上が映画の制作過程で描いたイラストの数々、ロングインタビューなど、「THE FIRST SLAM DUNK」の土台となった部分をつぶさに収録・解析した1冊となる。

加えて、セブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマート限定で展開されていた「オリジナルグッズ付きムビチケカード」の追加受付も決定した。こちらの受付期間は10月28日から12月2日まで。

(c)I.T.PLANNING,INC. (c)2022 THE FIRST SLAM DUNK Film Partners