「男子はスカートを選べません」”女の子に生まれたかった”10代の声 自分らしく生きるために必要なこと

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。毎週月曜にお届けしている「SOCIAL LOCKS!」のコーナーでは、生まれた環境のこと、性のこと、障がいのことなど、周りとの“違い”について悩んでいるさまざまな10代の声を届けています。10月10日(月)の放送では、からだは男の子だけど「女の子に生まれたかった」という16歳のリスナーから届いたメッセージを紹介。パーソナリティのこもり校長と当事者でもあるぺえ教頭が、自分らしく生きていくための励みになるような言葉を届けました。私はからだは男の子です。でも、男の子という性別があまり好きではありません。こころは女の子かな、と思っています。幼いころからかわいいものが好きで、「かっこいい」と言われるより「かわいい」と言われるほうが嬉しいと感じてきました。それに、男の子といるより女の子といるほうが居心地がよくて、女の子とよく遊んでいました。中高生になるにつれて、男子と女子に分けられたり、男女で体育の授業の内容が違ったり、フィールドワークでグループ分けをするときにも自分自身に違和感があって、より強く「女の子に生まれたかった」と思うようになりました。先日、優しい女の子に勇気を出してカミングアウトをすることができました。するとその女の子は「そうだったんだね」と受け入れてくれて、本当の私の話を聞いてくれました。それは、とても幸せな時間でした。それ以降は、女の子として接してくれるようになったのも嬉しかったです。本当は、学校生活でもっと自分の個性を出してみたいです。女の子のかわいい制服が着てみたいです。髪の毛ももう少し長くしたいけど、男子は校則で耳にかからない長さまでしか許されないので、我慢しています。女の子の友達といるときに、どうしても周りの目が気になってしまいます。それは女の子のなかに、私がいるからです。私はただ女の子の友達と一緒にいたいだけなのに、勇気が必要です。この個性のことは、まだ親にも話していません。学校では自分らしくやりたいことをやろう、という個性を大切にする風潮になっているのに、なんでもっと性別の個性のことを尊重してくれないのかな、と感じています。制服も女子はスラックスを選べるのに、男子はスカートを選べません。クラスメイトだけでなく、先生からも何を言われるかわからないと思ってしまい、カミングアウトするのが怖いです。これから、いまよりももっと多様性が認め合える社会になって、みんなが性別に関係なく学校生活を楽しめるようになったらいいな、と思います。こもり校長:この場を選んで声に出して話してくれて、俺は嬉しかった。ぺえ教頭:うん。いまは女の子の友達と仲良くしていて、周りの目が気になる、って話していたけど、私が一言言わせてほしいのは「居心地の良さを選び続けて」って。そこを信じ続けて生きてほしいなと思うから……気にするな! 気にしちゃダメよ!こもり校長:そうだね。校則とかにも、思うことはあるということだけど。ぺえ教頭:いますぐ校則を変えることはできないと思うけど、高校を卒業したら、いま抱えているモヤモヤとか、本当はやってみたいファッションとか、思いっきり爆発させる。それを私と約束しましょう(笑)。こもり校長:そうだね。声を届けてくれてありがとう。「SOCIAL LOCKS!」では、さまざまな声を募集しています。わかってほしいのにわかってもらえないことや、「もっとこうなればいいのに」と思っていることがあれば、番組の特設サイトまでお寄せください。超ダイバーシティ芸術祭「True Colors Festival」の新プロジェクト「True Colors CARAVAN」にて、「SCHOOL OF LOCK!」が「SOCIAL LOCKS!」の課外授業をおこなっています。最終回となる6回目は、10月23日(日)に大分県別府市役所 中庭「市民ひろば」で開催されます。「SCHOOL OF LOCK!」からは、ぺえ教頭と「SCHOOL OF LOCK! 教育委員会」のパーソナリティ・とーやま委員が参加。特別講師として、盲目のバイオリニストとして活躍する穴澤雄介さんと福岡出身のシンガーソングライター・向井太一さんが登場します。会場では視聴覚に障がいがある人に向けて、ステージの様子を実況する音声ガイドや、手話通訳が用意されています。詳細は「SOCIAL LOCKS!」の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/