中国出身のコスプレイヤーyamiが10月14日、自身のTwitterを更新し水着ショットを披露した。

yami

yamiは「金髪水着」とツイートし、美ボディあらわな水着ショットを披露。この投稿にファンからは「最高に可愛い」「目のやり場に困る!」「綺麗です」「金髪美女」といった声が寄せられた。