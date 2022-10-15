中国出身のコスプレイヤーyamiが10月14日、自身のTwitterを更新し水着ショットを披露した。
yamiは「金髪水着」とツイートし、美ボディあらわな水着ショットを披露。この投稿にファンからは「最高に可愛い」「目のやり場に困る!」「綺麗です」「金髪美女」といった声が寄せられた。
金髪水着 pic.twitter.com/EkiZEPDgRK— yami (@chanbaekkailu1) October 14, 2022
中国出身のコスプレイヤーyamiが10月14日、自身のTwitterを更新し水着ショットを披露した。
yamiは「金髪水着」とツイートし、美ボディあらわな水着ショットを披露。この投稿にファンからは「最高に可愛い」「目のやり場に困る!」「綺麗です」「金髪美女」といった声が寄せられた。
金髪水着 pic.twitter.com/EkiZEPDgRK— yami (@chanbaekkailu1) October 14, 2022
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