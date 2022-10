ユー・エス・ジェイは10月7日より、経済産業省の「イベントワクワク割事業」の活用として、10月11日〜2023年1月31日の来場日を対象とした「イベント割 スタジオ・パス」の販売をスタートした。

「イベント割 スタジオ・パス」販売開始

販売したのは、通常のスタジオ・パスの価格から20%OFF(割引最大2,000円)で購入できるチケットで、パーク公式WEBチケットストアにて取り扱う。

割引適用には、「ワクチン接種証明3回分の提示」「PCR検査等(LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む)の陰性結果の提示」「抗原定性検査の陰性結果の提示」のいずれかが条件となる。

販売価格例

券種は、「イベント割 1デイ・スタジオ・パス」「イベント割 1.5デイ・スタジオ・パス」「イベント割 2デイ・スタジオ・パス」(それぞれに大人、シニア、子ども、障がい者大人、障がい者子どもの別あり)、「イベント割 トワイライト・パス」(大人、子ども)、「イベント割 平日 さく飲みトワイライト・パス」「イベント割 ドリンク・レフィルフリー付き1デイ・スタジオ・パス」(大人、シニア、子ども)。

販売期間は2023年1月31日まで。

